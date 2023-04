Ford, 2024 yılından itibaren tamamen elektrikli Mustang Mach-E ve F-150 Lightning pikap da dahil olmak üzere piyasaya süreceği içten yanmalı motora sahip araçları ve elektrikli araçlarına radyo koymayı bırakmayı planladığı iddialarını doğruladı!

Diğer Otomobil Üreticileri de Takip Edebilir!

Son zamanlarda BMW, Volkswagen ve Volvo gibi devlerden de benzer haberler alıyoruz. Zahmetli bir süreç olan telefonu arabanın navigasyon sistemine bağlamaktansa, birçok kullanıcı yolda giderken araç radyosu kullanmayı tercih ediyor.

Peki üreticiler neden bir aracı en temel donanımından kurtulmak istiyor? Sorunun cevabı oldukça anlaşılabilir aslında. Ford sözcüsü Wes Sherwood yaptığı açıklamada, “Yeni ve güncellenmiş 2024 modellerinin çoğunda AM radyoyu bırakıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında “ABD’deki AM radyo istasyonlarının çoğunluğunun yanı sıra dünya genelinde birçok ülke ve otomobil üreticisi, mobil uygulamalar, FM, dijital ve uydu radyo seçenekleri aracılığıyla internet yayını sunarak radyoyu modernize ediyor. Ford, AM’nin tanımı olan genlik modülasyonunu kaldırdığımız için müşterilerin en sevdikleri AM radyo müziklerini, haberlerini ve podcast’lerini dinlemeleri için bu alternatifleri sunmaya devam edecektir.” ifadelerini kullanan Sherwood’un açıklamasında AM Radyo tanımı dikkat çekiyor.

AM (veya Genlik Modülasyonu) ve FM (veya Frekans Modülasyonu) radyo sinyallerini yayınlamanın farklı yolları. Her ikisi de bilgiyi elektromanyetik dalgalar şeklinde iletir. AM, frekans sabit kalırken, gönderilen bilgiye göre iletilen sinyalin veya taşıyıcının genliğini değiştirerek çalışır. Bu, ses dalgasının frekansı değiştirilerek kodlandığı ve genliğin sabit tutulduğu FM teknolojisinden farklıdır.

FM radyo 1970’lerde ve 80’lerin başında popüler hale geldi. 1990’lara gelindiğinde çoğu müzik istasyonu daha iyi ses kalitesi nedeniyle AM’den FM’e geçti. Bu eğilim Amerika’da ve Avrupa’daki ülkelerin çoğunda görüldü ve yavaş yavaş FM kanalları AM kanallarına geçti. Günümüzde konuşma yayınları (konuşma ve haber kanalları gibi) hala AM kullanmayı tercih ederken, müzik kanalları yalnızca FM kullanmakta.

Sherwood, ticari araçların uzun süredir devam eden sözleşme nedeniyle AM radyo sunmaya devam edeceğini söyledi. Sürücüler genellikle canlı trafik güncellemeleri ve hava durumu raporlarının yanı sıra acil durum iletişimi için de AM radyoya yöneliyor.

Konu hakkında yorumlarda bulunan dijital dönüşüm ve inovasyon konusunda uzmanlaşmış Stamford, Connecticut merkezli Gartner Araştırma Gurubu’nda analist olan Mike Ramsey, “Kaç şirketin elektrikli araçlar için AM radyoyu bıraktığını bilmiyorum, ancak Alman şirketlerinin çoğu ve Volvo’nun yanında şimdi de Ford bıraktı” dedi.

Tesla ise tamamen elektrikli araçlarında yıllardır AM radyo sunmuyor. Ramsey, “Elektrikli araç motorları AM radyonun frekanslarını etkileyen ve net bir sinyal almayı zorlaştıran çok sayıda elektromanyetik parazit üretiyor.” dedi.

Açıklamasına “Bu parazit engellenebilir, ancak AM dinleme alışkanlıklarının azaldığı göz önüne alındığında, otomobil üreticileri bunu yapmayı tercih etmedi. Buradaki içeriğin çoğu podcast ve internet yayını da dahil olmak üzere başka yollarla elde edilebiliyor. Benim görüşüme göre bu durum otomobil üreticilerinin 8-track çalarları, kaset çalarları ve CD çalarları durdurmasından çok da farklı değil. Teknoloji ilerledi. Bunun kritik bir güvenlik kanalı olduğu fikri, artık neredeyse tüm kritik iletişimin cep telefonları aracılığıyla yapıldığı düşünüldüğünde biraz şüpheli.” sözleriyle devam eden Ramsey, otomobil üreticilerinin haklı bir sebeple bu değişikliği yaptığını söylüyor.

İlginizi Çekebilir: Lamborghini Revuelto V12 Hibrit Tanıtıldı

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Size Ford’un yeni modellerinde AM radyodan kurtulması doğru bir tercih mi olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!