Lamborghini, Aventador’un yerini alacak olan Lamborghini Revuelto adlı plug-in hibrit V12’yi resmen tanıttı. Daha önce LB744 kod adıyla anılan Revuelto, 13 sürüş modu, dört tekerlekten çekiş, üç elektrik motoru ve 1000 bg’den fazla güç sunan yepyeni bir mimariye dayanıyor.

Yeni Lamborghini Revuelto doğal emişli bir V12 ile geliyor ve üç elektrik motoruna ve sekiz vitesli çift kavramalı enine şanzımana sahip. Otomobilin toplam 13 farklı sürüş modeli bulunuyor ve ayrıca dört tekerlekten tamamen elektrikli bir mod da mevcut.

Lamborghini Revuelto’ya Güç Veren Nedir?

Güç: 1015 CV (1000HP), 825 CV @ 9250 via. Yalnızca V12 motor.

Tork: 725 Nm @ 6750 rpm.

Hızlanma: 2,5 saniyede 0-100km/s.

En yüksek hız: 350 km/s’den fazla.

Yepyeni 6.5 litrelik 12 silindirli içten yanmalı motor, üç elektrik motoru ve V12 Lamborghini’de ilk kez kullanılan çığır açan ıslak çift kavramalı şanzımana sahip. İlginç bir şekilde, bu şanzıman enlemesine monte edilmiş ve ilk kez içten yanmalı motorun arkasına yerleştirilerek şanzıman tünelinin içinde lityum-iyon pillere yer açılmış.

Yeni L545 motorun kendisi de bir mühendislik şaheseri. Aventador’a kıyasla 180 derece döndürülmüş ve 6,5 litre kapasiteye sahip olmasına rağmen sadece 218 kg ağırlığında (Aventador ünitesinden 17 kg daha az). Marka Revuelto’nun ağırlığını paylaşmadı, ancak beygir gücü başına 1,75 kg’lık güç-ağırlık oranı sayesinde biraz hızlı bir matematikle aracın yaklaşık 1.780 kg ağırlığında olduğunu görüyoruz (Aventador’dan yaklaşık 250 kg daha fazla). Yeni batarya ve elektrik motorlarını hesaba kattığınızda hiç de fena değil.

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Motor tek başına 800HP’den fazla güç üretiyor ve 9500 rpm’ye kadar devir çeviriyor. Silindir başına çıkışlar, Lamborghini V12’lerin tarihindeki en yüksek çıkış olan litre başına 126HP olarak işaretlenmiştir.

Tüm modern otomobiller gibi Lamborghini Revuelto da mükemmel bir aerodinamik denge oluşturmak için bir laboratuvarda tasarlandı. Ancak, bu durum otomobilin genel görünümünü bozmadı ve bizce çarpıcı. Özellikle yeni tasarım, Aventador Ultimae’ye kıyasla (maksimum yük koşullarında) ön aerodinamik yükü %33, arka yükü ise %74 oranında artırmıştır.

Otomobilin ön tarafında, far kümeleri, ayırıcıyı kaputun kendisine bağlayan aerodinamik kanatlarla çerçevelenen Y şeklindeki gündüz farlarına sahiptir. Ön tekerleklerin arkasındaki yan kanatçıklar, hava akışını otomobilin yanları boyunca ve kapıların iç bükeyliklerine, ön taraftaki okları yansıtan keskin kenarlara sahip yan hava girişlerine yönlendirir. Son olarak, otomobilin arka kısmında ayarlanabilir bir arka kanadın yanı sıra LB744 prototipinden taşınan çift altıgen egzozlar yer alıyor.

Yapısal sağlamlık açısından Revuelto’nun tek gövdesi Aventador şasisinden %10 daha hafiftir ve ön şasi alüminyum selefinden yüzde 20 daha hafiftir. Revuelto 400 gövde renginin yanı sıra iç mekan için 70 renk seçeneği ile sunuluyor.