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Ford ve Google İşbirliğini Duyurdu
Ford dönüşüm stratejisini hızlandırmak için Google ile özel bir stratejik ortaklık kurduklarını duyurdu. 6 yıllık ortaklık kapsamında; 2023 yılından itibaren otomobillere entegre Google uygulamaları ve hizmetleri, Android tarafından da desteklemesi bekleniyor.
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Google ve Ford Açıklamaları;
İkili, Team Upshift adında yeni bir ortak çalışma grubu kuracaklarını da bildirdi. Ayrıca Ford CEO’su Jim Farley, konuyla ilgili yaptığı açıklama yaptı. Elektrifikasyon stratejisi kapsamında, bağlanabilirlik ve otonom sürüş konusunda tarihin en önemli dönüşümüne öncülük ediyor. Bununla birlikte Google ile bir araya gelerek, işimizi modernize edecek inovasyon gücünü de oluşturuyor” dedi.
“Ford, yaklaşık 120 yıldır ilk montaj hattından en güncel sürüş destek teknolojilerine kadar, otomotiv endüstrisine yenilikçi çözümleriyle yön veriyor” diyen Google ve Alphabet CEO’su Sundar Pichai ise, “Ford’un dönüşümünü hızlandırmak ve insanların yolda güven içinde ve bağlantıda olmasını sağlayan otomotiv teknolojileri sunmak için Google’ın gelişmiş yapay zeka, veri analizi, bilgi işlem ve bulut platformlarını sunmaktan gurur duyuyoruz” dedi.
Bu yılın son bandında, Google bulut sağlayıcısı olarak devreye girecek. Ford’un, Google Cloud’un yapay zeka (AI), makine öğrenimi (ML) ve veri analizi teknolojilerinden yararlanmasına yardımcı olacak. Ford, Google Cloud platformu ile şunları yapmayı planlıyor. Ayrıca Vision AI (Yeni Nesil Görsel Tanıma) araştırmaları da dahil; ürün geliştirme, üretim ve tedarik zinciri yönetiminin modernizasyonunu hızlandırmak ve müşteri deneyimini iyileştirmek
Müşterileri 2023 yılından itibaren, Android işletim sistemi üzerine inşa edilen dijital deneyimlerden, Google uygulamaları ve hizmetlerinden yararlanmaya başlayacaklar. Bununla birlikte ‘Google Asistan’ ile kontrol edip, Google haritaları da entegre olarak kullanma şansı olacak. Son olarak Google Play Müzik uygulaması optimize ve entegre etti.
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PlayStation 5 Dijital Sürüm Türkiye fiyatı belli oldu!
PlayStation 5 Dijital Sürüm Türkiye’ye geliyor. Merakla beklenen oyun konsolunun ülkemizde uygulanacak satış fiyatı belli oldu.
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PlayStation 5 Dijital Sürüm 5999 TL satış fiyatı ile ülkemize geliyor!
Oyun dünyasının en önemli gündemlerinden biri kuşkusuz oyun konsolları. Sony, Microsoft ve Nintendo‘nun kıyasıya rekabette olduğu bu piyasada yeni nesil oyun kavramı da yine gündemi meşgul ediyor. Sony‘nin Kasım 2020‘de dünya genelinde satışa çıkardığı PlayStation 5, dijital versiyonu ile ülkemize giriş yapıyor. 399 dolarlık fiyat etiketine sahip olan yeni nesil oyun konsolunun Türkiye fiyatı belli oldu. Şubat 2021 içerisinde oyun konsolu ülkemize giriş yapacak. Bununla birlikte konsolun tavsiye edilen satış fiyatının 5999 TL olacağını PlayStation Türkiye açıkladı.
Dijital sürüm genel yapı itibariyle standart PlayStation 5‘ten biraz farklı. Herhangi bir fiziksel medya oynatıcısı bulunmayan oyun konsolu, daha ince yapısı ile hayranlarını karşılayacak. Bununla birlikte dijital sürüm, yeni nesil olarak standart sürümden herhangi bir performans eksikliğine sahip değil. Tavsiye edilen satış fiyatı olarak 5999 TL ile ülkemize girecek konsolun, geliş tarihi ortaya çıkmadı. Ayrıca oyun konsolunun stok sorunu yaşayıp yaşamayacağı da merak konusu. Bakalım dijital sürüm, fiyatların uçtuğu şu dönemde ülkemizde beklenen ilgiyi görecek mi merakla takip edeceğiz.
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Stadia oyun stüdyoları kapanıyor
Google’ın geçtiğimiz yıl büyük umutlarla piyasaya sürdüğü Stadia, birinci parti oyun stüdyolarını kapatıyor. Google internet oyun servisin fişini çekecek mi?
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Oyun dünyasında son dönemlerde yeni bir trend var. İnternet üzerinden, hiçbir donanıma ihtiyaç duymadan oyun oynamak. Kısa bir süre öncesine kadar hayal gibi görülen bu durum, geçtiğimiz yıl peş peşe gelen duyurularla gerçek oldu. İlk olarak Google, büyük bir duyur ile Stadia isimli platformunu duyurdu. Servis oyunların çıktığı ekstra bir platform olacaktı ve oyunlar, buraya özel olarak çıkacaktı. Stadia’nın bu alandaki en başarılı proje olması beklenirken Nvidia, sürpriz bir duyuruyla GeForce Now hizmetini duyurdu. GeForce Now, her anlamda daha stabil ve daha iyi çalışan bir servisken, hali hazırda sahip olduğunuz oyunları oynatması kullanıcıların ilgisini daha çok çekmesine sebep oldu. Bir süredir iki platform da sessizliğini korurken, Google cephesinden kötü bir haber geldi. Stadia, birinci parti oyun stüdyolarını tamamen kapatıyor.
Google, Stadia için oyun geliştiren stüdyoları kapatıyor
Stadia, çıkışını yaptığı zaman Google iki önemli vaatte bulundu. Bunlardan ilki oyun oynamanın hızlı ve, düşük maliyetli ve kolay bir yolu. Diğeri bizzat Google tarafından geliştirilecek platforma özel oyunlar. Rekabetin kızıştığı noktalarda özel oyunların ne kadar önemli olduğunu, Konsol savaşlarından biliyoruz. Xbox One, hem PlayStation 4, hem de Nintendo Switch’e göre kötü sonuçlar elde etti. Anlaşılan Google, Stadia’nın geleceğini pek parlak görmüyor. Şirket, yaptığı bir açıklamayla Montreal ve Los Angeles stüdyolarının kapatılacağını açıkladı. Açıklamaya göre kapanmanın sebebi, oyun geliştirme sürecinin aldığı zaman ve yüksek maliyetli olması. Bunun yerine üçüncü parti oyun geliştiricilerine yönelecek olan Google’ın, bu karardan ne derece memnun kalacağı ilerideki günlerde belli olacak. Şirketin hali hazırda ürünlerine erken sonlandırma yönünde kötü bir şöhreti var. Stadia’nın geleceği ne olacak merak konusu. Özellikle konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Microsoft bulut bilgisayar hizmeti hakkında yeni detaylar verdi
Windows 10 işletim sisteminin kişisel ve şirketler nezdindeki kullanım şekli değişmek üzere. Çünkü Microsoft bir süredir sessizce yeni bir bulut bilgisayar projesi üzerinde çalışıyor.
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Şimdiye kadar kullanıcılar şirketin sistemlerle hazır gelen işletim sistemini kullanıyorlardı. Ya da bilgisayar topladıktan sonra sistemlerine Windows 10 işletim sistemini kendileri yüklüyorlardı. Ancak atılan adımlara bakacak olursak firma işletim sistemini ve uygulamalarını bulut üzerinden sunmaya hazırlıyor gibi.
Şu anda kaldırılan, Bulut Bilgisayar ekibine program yöneticisi arayışından bahseden bir iş ilanında şirket; bulut bilgisayar projesi hakkında bazı bilgiler verdi. Şirket ilanda, yeni Microsoft Bulut Bilgisayar projesinin Windows Sanal Masaüstü temelli olup; Masaüstünü bir internet hizmeti olarak kullanıcıya sunduğunu söylüyor. Hizmetin iş kullanıcılarına daha esnek bir bulut tabanlı Microsoft deneyimi imkanı verdiği de belirtiliyor.
Bunun yanı sıra bazı Microsoft destek belgelerinde görüldüğü üzere şirket Bulut Bilgisayar’ı denemeye başladı. Aynı zamanda firma müşterilerine bu hizmet için farklı donanımlara farklı hizmet planları da önerecek.
Windows Latest tarafından gelen bilgilere göre ortalama bir donanım iki sanal çekirdekli işlemci, 4GB RAM 96GB SSD sunarken; daha gelişmiş bir kurulum iki sanal çekirdekli işlemcinin yanına 8GB RAM ve 96GB SSD ekliyor. Daha yüksek özellikli bir donanım isteyenler ise sanal çekirdeği üçe çıkartabiliyor.
Uygun ve oldukça güçlü telefon ve bilgisayar cihazları önerileri için bu listeye bir göz atmalısınız.
Microsoft firmasının Bulut Bilgisayar hizmeti genel kullanım, hız ve performans için de optimize olacak. İş tarafında ise daha çok bilgi işlem odak noktası olacak.
Kullanıcıların Bulut Bilgisayar’larına, Microsoft Remote Desktop sunucusunu çalıştırabilecek herhangi bir cihazı kullanarak ulaşabilecekleri hizmeti firma bu sene içerisinde, muhtemelen ikinci yarısında yayınlamayı planlıyor.
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