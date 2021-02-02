Ford ve Google İşbirliğini Duyurdu

Ford dönüşüm stratejisini hızlandırmak için Google ile özel bir stratejik ortaklık kurduklarını duyurdu. 6 yıllık ortaklık kapsamında; 2023 yılından itibaren otomobillere entegre Google uygulamaları ve hizmetleri, Android tarafından da desteklemesi bekleniyor.

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Google ve Ford Açıklamaları;

İkili, Team Upshift adında yeni bir ortak çalışma grubu kuracaklarını da bildirdi. Ayrıca Ford CEO’su Jim Farley, konuyla ilgili yaptığı açıklama yaptı. Elektrifikasyon stratejisi kapsamında, bağlanabilirlik ve otonom sürüş konusunda tarihin en önemli dönüşümüne öncülük ediyor. Bununla birlikte Google ile bir araya gelerek, işimizi modernize edecek inovasyon gücünü de oluşturuyor” dedi.

“Ford, yaklaşık 120 yıldır ilk montaj hattından en güncel sürüş destek teknolojilerine kadar, otomotiv endüstrisine yenilikçi çözümleriyle yön veriyor” diyen Google ve Alphabet CEO’su Sundar Pichai ise, “Ford’un dönüşümünü hızlandırmak ve insanların yolda güven içinde ve bağlantıda olmasını sağlayan otomotiv teknolojileri sunmak için Google’ın gelişmiş yapay zeka, veri analizi, bilgi işlem ve bulut platformlarını sunmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Bu yılın son bandında, Google bulut sağlayıcısı olarak devreye girecek. Ford’un, Google Cloud’un yapay zeka (AI), makine öğrenimi (ML) ve veri analizi teknolojilerinden yararlanmasına yardımcı olacak. Ford, Google Cloud platformu ile şunları yapmayı planlıyor. Ayrıca Vision AI (Yeni Nesil Görsel Tanıma) araştırmaları da dahil; ürün geliştirme, üretim ve tedarik zinciri yönetiminin modernizasyonunu hızlandırmak ve müşteri deneyimini iyileştirmek

Müşterileri 2023 yılından itibaren, Android işletim sistemi üzerine inşa edilen dijital deneyimlerden, Google uygulamaları ve hizmetlerinden yararlanmaya başlayacaklar. Bununla birlikte ‘Google Asistan’ ile kontrol edip, Google haritaları da entegre olarak kullanma şansı olacak. Son olarak Google Play Müzik uygulaması optimize ve entegre etti.