Mobil dünyanın kalbi silikon vadisinde atmaya devam ederken, Google’dan gelen resmi açıklamalar pek çok kullanıcıyı üzecek gibi görünüyor. Her yeni Android sürümüyle birlikte piyasaya sürülen cihazlar hızla gelişse de, birçok kişi halen Android 12 ve daha eski işletim sistemleriyle yoluna devam ediyor. Google’ın en güncel verileri, şaşırtıcı biçimde kullanıcıların büyük bir kısmının en yeni sürümlere ulaşamadığını ve güvenlik güncellemeleri açısından risk altında olduğunu gözler önüne seriyor.

İçindekiler Android 12 Artık Güvenlik Güncelleştirmesi Almayacak

Android 12 Artık Güvenlik Güncelleştirmesi Almayacak

Android 12 için yolun sonu resmen göründü. Google, 31 Mart 2025 itibarıyla Android 12 ve kardeşi Android 12L sürümleri için güvenlik yaması desteğini durdurduğunu sessiz sedasız duyurdu. Bu karar, Nisan 2025’te yayımlanan Android Güvenlik Bülteni ile birlikte kesinleşti. Artık bu iki sürüm için Google tarafından herhangi bir güvenlik açığı düzeltmesi sağlanmayacak. Android 12 kullanıcıları için bu durum, cihazların daha fazla savunmasız kalması anlamına geliyor.

İşin ilginç tarafı, Android 12 yaklaşık 3,5 yıl önce piyasaya çıkmış olsa da hala hatırı sayılır bir kullanıcı kitlesi tarafından aktif olarak kullanılıyor. Google’ın klasik destek politikası, yayınlanan bir sürümün 3 ila 3,5 yıl boyunca güvenlik yamalarıyla korunmasını öngörüyor. Ancak görünen o ki, Android 12 bu süreci tamamladı ve artık resmi olarak “eski” sınıfında yer alıyor.

Elbette bu durum yalnızca Google’ın değil, cihaz üreticilerinin de sorumluluğunu artırıyor. Eğer bir markanın cihazı halen Android 12 işletim sistemini kullanıyorsa, üretici firmanın bu cihazlara özel olarak manuel güvenlik güncellemeleri sağlaması gerekecek. Özellikle Huawei gibi bazı dev markalar uzun süreli destek sunabiliyor. Ancak daha küçük firmalar için bu süreç ciddi bir yük oluşturabilir.

Daha da önemlisi, Google’ın Android Güvenlik Bülteni her ay bazı güvenlik açıklarını listelemiyor. Çünkü pek çok güvenlik açığı, Google mühendisleri tarafından keşfedilmeden güncelleniyor veya düzeltiliyor. Bu da Android 12 kullanıcılarının görünenden çok daha büyük bir güvenlik riski taşıdığı anlamına geliyor.

Eğer siz de hala Android 12 kullanan bir telefon ya da tablet sahibiyseniz, cihazınızı yükseltmenin tam zamanı! Artık bu sürüme yeni güncellemeler gelmeyecek ve mevcut güvenlik yamaları da yetersiz kalabilir. Eski cihazınızı bir medya oynatıcı ya da ev içi güvenlik kamerası olarak değerlendirebilirsiniz ama günlük kullanımda risklerin farkında olmanız şart.

İlginizi Çekebilir: One UI 8 Now Brief ortaya çıktı! Galaxy S25 dışındaki cihazlara da gelecek!

Android 12 desteğinin sona ermesi, mobil güvenlik açısından önemli bir dönüm noktası oldu. Cihaz üreticileri ve kullanıcıların bu duruma hızla adapte olması bekleniyor. Android 12 hakkında siz ne düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım!