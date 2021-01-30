Otomotiv
Ford Otosan Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne girmeye hak kazandı!
Ford Otosan, Türkiye’deki üretim faaliyetleriyle birlikte çalışan kadrosuyla da göz doldurmaya devam ediyor. Kadın istihdamı konusunda Ford Otosan lider otomotiv şirketlerinden biri. Bu sayede şirket artık Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde yer alıyor.
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Ford Otosan İş’te Eşitlik
Ford Otosan, herkese eşit şartlar sunma çabasını devam ettiriyor. Özellikle kadın istihdamını artırma konusundaki çalışmaları sayesinde 2021 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne girmeye hak kazandı.
Konuyla ilgili Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün şu şekilde açıklama yaptı:
”Otomotiv sektörünün kadın istihdam lideri olarak, “İş’te Eşitlik” anlayışı ile kadın çalışanların iş hayatına katılımı başta olmak üzere fırsat eşitliğini tüm sektöre yaymayı, önyargıları kırarak farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Ülkemiz, Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum – WEF) 2020 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi’nde 153 ülke arasında maalesef 130. sırada yer almaktadır. Türkiye’nin lider sanayi kuruluşlarından biri olarak bu konuda da sorumluluk üstleniyoruz. Ülkemizde “İş’te Eşitlik” için var gücümüzle çalışıyoruz. Dünyanın en kapsamlı cinsiyet eşitliği araştırmalarından biri olan Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde Türkiye’den yer alan tek otomotiv, aynı zamanda tek sanayi şirketi olmaktan gurur duyuyoruz.”
Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi nedir?
Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi 11 farklı sektörden şirketleri ele alan bir endeks. İlk olarak 2016 yılında ortaya çıktı. Uygulanan politikalar, toplumsal katılım ve hizmetlerin cinsiyet eşitliğine endeksini konu alıyor. Ford Otosan’ın bu listeye girebilmesinde elbette bazı etkenler var. Kadın çalışanlara yönelik işe alım stratejileri, kadın yönetici oranı, yeni işe alımda kadın çalışanların oranı gibi kriterler bunlardan bazıları. Tüm bunlar göz önüne alındığında şirket bu endeksten geçer not almayı başarıyor.
Otomotiv
Tesla Roadster üretim tarihini 2022 yılına erteledi
Tesla Roadster üretim tarihini, 2022 yılına erteledi. Şirket, Orijinal olarak 2020 yılını planlamıştı. Ancak aksamalar, ertelenmeyi de beraberinde getirdi.
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Tesla, ABD merkezli bir elektrikli otomobil şirketidir. Şirket, özellikle çevreci teknolojileriyle ön plana çıkıyor ve kullanıcılarını etkiliyor. 2020 yılında popülerliğini arttıran otomobil devi, yaşadığı pek çok üretim sorununu aşmayı başararak inanılmaz bir yükseliş yakalamış, Bundan dolayı Elon Musk, dünyanın en zengin insanları listesinde yükselmeyi başardı. Elon Musk’ın göz bebeği olan Tesla, şimdilik iyi bir dönem geçiriyor. Popülerliğini arttıran şirket, piyasa değerini de yükseltip, bu sayede yatırımcılarına büyük kazançlar sağlıyor. Ancak son gelen haber, şirketin sevenlerini biraz üzecek gibi duruyor. Tesla Roadster üretim tarihini, 2022 yılına kadar erteledi. Elon Musk, açıklamayı yine Twitter üzerinde yaptı.
Tesla Roadster üretim tarihini 2022 yılına kadar erteledi
Elon Musk, sosyal medyayı aktif kullanmakta. CEO , özellikle takipçileriyle yakın bir ilişki kurmayı başardı. Bu sebeple müşterileriyle ilişkileri yakın olan CEO, buradan önemli açıklamalar da yapabiliyor. Bir Twitter kullanıcısının, Elon Musk’a “Tesla Roadster’a ne oldu?” diye sormasıyla araç yeniden gündeme geldi. Musk kullanıcıya “ Mühendislik çalışmalarını bu yıl bitiriyor, üretime önümüzdeki yıl başlıyoruz. Üçlü motor sistemi ve batarya yerleştirme işlemi bizi zorluyor.” Cevabını verdi. Bundan dolayı, Tesla Roadster üretim tarihi için 2022 yılını işaret ediyor. Araç tek şarj ile 620 mil (997 Km) yol gidebildiğini iddia ediyor. 0-100 kilometre arasına sadece 4.2 saniyede çıkabiliyor. Aracı almak isteyen kullanıcılar biraz daha beklemek zorunda olsa bile, buna değecek gibi gözüküyor. Üretimde başka aksilikler yaşanır mı? şu an için belirsizliğini koruyor. Detaylar önümüzdeki süreçte belli olacak gibi duruyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Genel
Toyota, dünyanın en çok araç satan otomotiv şirketi oldu
Japon otomotiv üreticisi Toyota, 2020’de dünyanın en fazla satılan otomobil markası olarak Alman Volkswagen’i geride bıraktı.
Akıllı telefon satışları, dördüncü çeyrekte büyümeye başladı!
2020 yılı pandemi nedeniyle otomotiv üreticileri için oldukça zorlu bir dönem oldu. Otomobil devleri hem üretim hem de satış aşamasında ciddi sıkıntılar yaşadı. Ancak salgın, bazı otomobil üreticilerini, diğerlerine oranla daha az etkiledi.
Toyota yeni yaptığı bir açıklamada 2020’de otomobil satışlarında yüzde 11.3‘lük bir düşüş yaşadığını açıkladı. Bu düşüş oranı ile şirketin gerçekleştirdiği toplam otomobil satışı 9.53 milyon oldu. Alman devi Volkswagen ise aynı süreçte otomobil satışlarında yüzde 15.2’lik bir düşüş yaşadı. Volkswagen; Audi, Skoda ve Porsche ile birlikte toplam 9.3 milyonluk bir satış gerçekleştirdi.
Bu kapsamda Toyota, küresel araç satışlarında Volkswagen’i geride bırakarak, beş yıllık sürecin ardından liderlik koltuğunu Alman rakibinden geri almış oldu. Japonya ve genel olarak Asya bölgesinin salgından ABD ve Avrupa pazarlarına göre daha az etkilendi. Bu da Toyota’nın bu süreci daha az kayıpla atlatmasında büyük rol oynadı.
Basına yer alan bilgilere göre; Toyota’dan bir yetkili, firmanın bu sürece rağmen piyasaya yeni model sürülmesini kapsayan agresif satış stratejisinin, “sağlam satış” sonuçları doğurduğunu belirterek, “Salgın sürecinde önceki yıla kıyasla satışlarımız düştü. Ancak düşüş yaklaşık yüzde 10 seviyesiyle sınırlı kaldı.” ifadelerini kullanıldı.
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Genel
MINI, hatchback ve cabrio modellerini makyajladı
Beklenmedik bir anda MINI, hatchback ve cabrio modellerinin 2021 modellerini tanıttı. Küçük ama etkili değişimlere sahip MINI’ler, mart ayından itibaren Avrupa’da satışa çıkacak.
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Ön kısımda yenilenen ve genişleyen ön ızgara, yeni LED farlar ve üçgen hava girişlerine sahip tampon dikkat çekiyor. Yan kısımda ise yeni çamurluklar ve yeni LED yan dönüş sinyalleri bulunuyor. Arka kısma geldiğimizde ise minik değişiklikler geçirmiş yeni bir tampon ve İngiliz bayrağı desenli arka lambalar yer alıyor.
MINI bir süre önce kişiselleştirme özelliğini kapatmıştı. Fakat artık araçlar, çok tonlu tavanın da dahil olduğu yeni seçeneklere sahip. Özellikle maviden siyaha geçişli tavan rengi oldukça ilginç duruyor. Dış renkler kısmında ise üç yeni seçenek bulunuyor. Bunlar ise metalik Island Blue, metalik Rooftop Grey ve Zesty Yellow şeklinde. Ayrıca beş adet yeni jant tasarımı da yeni MINI’lerle birlikte geliyor.
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Yeni MINI’lerin kabini ve donanımları
Yeni MINI kabinlerinde, yeni döşemeler, yeni havalandırma çıkışları ve donanımlar bulunuyor. İçeride dikkat çeken yeniliklerin direksiyon, vites kolu ve dijital gösterge paneli olduğunu söylemek mümkün. 8.8 inçlik bilgi-eğlence ekranının çevresinde, lazerle oyulmuş desenlere sahip LED halka bulunuyor.
Motor seçenekleri kısmında ise bir değişiklik bildirilmedi. Güncel motor seçenekleriyle yola devam edilecek gibi görünüyor. Ayrıca İngiliz üretici, MINI Electric Collection 2021 serisini duyurdu. Bu konu hakkında fazla bir açıklama yok. Fakat bu serinin karakterini ve benzersizliğini vurgulayan, iç ve dış detayların olacağı söylendi.
Carscoops‘un, söz konusu yeni MINI’leri detaylıca incelediği videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.
Kaynak: Carscoops
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