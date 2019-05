Flyme 7.3 güncellemesi alacak telefonlar belli oldu

Meizu, geçtiğimiz gün Pekin’de yapmış olduğu lansmanda Meizu 16Xs modelinin yanında işletim sistemi olan Flyme 7.3 sürümü hakkında yeni bilgiler paylaştı.

İlginizi çekebilir: Üç kameraya sahip Meizu 16Xs tanıtıldı

Çinli telefon üreticisi, Meizu Note8, PRO 7, M6, PRO 6S, PRO 6, PRO 5, MX6, E3, M6 Note, M5 Note, M3e, Meizu Max, Meizu 15 Plus, PRO 6 Plus, PRO 7, PRO 7 Plus, M6S, 15, Meizu M15, modelleri için Flyme 7.3‘ün kararlı sürümünü piyasaya sürdü. Flyme 7.3 kararlı sürümü ilk olarak 10 Mayıs‘ta 16, 16th Plus, 16X ve X8 cihazlarına paylaşılmıştı.

Flyme 7.3, görsel ve güvenlik iyileştirmelerinin yanı sıra, sistem genelinde gelişmiş bir optimizasyon algoritması, kamera gece modu sunar. Güncelleme, temassız ödeme deneyimi için Meizu Pay uygulamasını Flyme sistemine entegre ediyor. Ayrıca DC karartma, geliştirilmiş oyun deneyimi, yeni bir batarya kullanıcı arayüzü ve daha akıcı bir sistem yeni sürümde olacak.

Kullanıcılar tarafından rapor edilen bazı hatalar da güncelleme sonrası giderilecek. Yeni güncelleme aşamalı olarak yayınlanacak ve Meizu daha fazla telefonun gelecekte alacağını iddia ediyor. Flyme 7.3’ün Flyme 7 ile ilgili olarak en son güncelleme olduğunu, bir sonraki güncelleme ise Flyme 8 olması bekleniyor.