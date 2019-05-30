Üç kameraya sahip Meizu 16Xs tanıtıldı

Üç kameraya sahip, içerisinde Snapdragon 675 işlemci bulunduran Meizu 16Xs, bugün gerçekleştirilen etkinlikle tanıtıldı.

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Fiyat performans odaklı yeni cihaz

İki hafta önce tasarım ve teknik özellik iddiaları ile gündeme gelen Meizu 16Xs bugün tanıtıldı. Meizu internet sitesinde dün yanlışıkla paylaşılan teknik özellikler, bugün yapılan etkinlik ile doğrulandı. Yüksek fiyat performans oranına sahip cihazlar ile birlikte orta segmentte pazar payı almak isteyen Meizu, Meizu 16 modelinin daha düşük donanımlı versiyonu üzerinde çalışıyordu. Meizu 16Xs ise bu stratejinin sonucunda çıkan bir ürün.

Meizu 16Xs fiyatı ve özellikleri

6.2 inç boyutunda Super AMOLED ekrana sahip olan telefona FHD+ çözünürlük eşlik ediyor. Cihazın güvelik kısmında orta segmentte yaygınlaşmaya başlayan ekran altı parmak izi teknolojisi bu Meizu 16Xs’te yer alıyor. İşlemci tarafında Meizu Note 9’da da tercih edilen Snapdragon 675 bulunuyor. 6 GB RAM ve 64/128 GB depolama seçeneği ile satışa sunulacak telefonun arka kısmında ise 3 adet kamera bulunuyor.

Bu dizilimde 48 MP çözünürlüğünde f1.7 diyaframa sahip ana kamera, 8 MP f2.2 diyaframa sahip ultra geniş açı ve 5 MP derinlik algılayıcı kamera bulunuyor. Cihazın ön tarafında ise 16 MP f2.2 diyaframa sahip selfie kamerası bulunuyor. Batarya kısmında 4000 mAH tercih edilirken, cihazın şarj teknolojisi kısmında 18Watt mCharge sistemi kullanılıyor. Android 9.0 üzerine kurulu FlymeOS 7 ile beraber gelecek cihazda 3.5mm kulaklık girişi ise maalesef bulunmuyor. Dört farklı renk seçeneği ile beraber gelecek cihazın fiyatı ise 6/64 GB için 245 dolar, 128 GB depolamaya sahip model için 289 dolar olarak belirlenmiş.