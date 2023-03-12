Not: Bu ürün Xiaomi Türkiye tarafından tedarik edlmiştir.

POCO 2023 yılına X serisiyle başladı. Serinin en sevilen telefonlarından birisi olması beklenen POCO X5 Pro 5G, özellikle sunduğu ekran ve işlemci detaylarıyla ön plana çıkıyor. Xiaomi’nin kullandığı Flow AMOLED teknolojini ilk defa bu telefonunda kullanan POCO, ek olarak orta üst seviyenin en sevilen işlemcisi Snapdragon 778G’den gücünü alıyor. Peki POCO X5 Pro 5G’nin bu önemli iki özelliği kullanıcısına neler katacak? Bu videoda POCO X5 Pro 5G’nin ekran ve işlemci detaylarına yakından bakıyoruz.

Sizce POCO X5 Pro 5G fiyatına bakıldığı zaman bu senenin fiyat/performans oranı en iyi telefonu olabilir mi? Aranızda kullananlar veya almayı düşünenler var mı? Yorumlara bekliyoruz. İyi seyirler.

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