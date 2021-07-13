Flipkart 3.6 Milyar Dolar Yatırım Alarak 37.6 Milyar Dolar Değere Ulaştı

Walmart’ın sahibi olduğu Hindistan merkezli e-ticaret şirketi Flipkart, yakın zamanda halka arz edileceğini ve bundan önce 1 milyar dolarlık yatırım almayı hedeflediğini belirtmişti. Bunun üzerine geçtiğimiz saatlerde 3,6 milyar dolar yatırım aldığını açıklayan Flipkart böylelikle değerini 37,6 milyar dolara çıkartmış oldu. Flipkart’ın Walmart tarafından satın alınmadan önceki değeri ise 22 milyar dolar seviyelerindeydi.

Hindistan’da dünya sıralamasında zirvede olan Amazon ile adeta bir yarış halinde olan firma, son yıllarda erişim ağını genişletmek amacıyla Hintçeyi destekleyerek halk arasında daha çok rağbet görmeyi planlıyor. Flipkart, Hindistan gibi dünyanın en kalabalık ülkelerinden birinde Amazon gibi bir firmayla rekabet ederek gücünü kanıtlamış bir konumda bulunuyor.

Walmart İnternational CEO’su Judith McKenna, Flipkart’ın Hindistan’ı yansıtan ve potansiyel olarak harika bir iş olduğunu bu yüzden de 2018’de yatırım yapma kararı aldıklarını ve yatırım yapmaya da devam edeceklerini iletti. Bu söylediklerine ek olarak McKenna, Flipkart’ın ülkedeki en büyük moda devlerinden biri olan Myntra’nın da dahil olduğu 350 milyondan fazla kullanıcıya sahip olduğunu ve aynı zamanda Flipkart’ın tedarik zinciri kolu olan Ekart’ın ise 100 binden fazla kişiyi istihdam ettiğini de vurguladı.

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Hindistan’da hızla büyüyen Flipkart, Walmart ile birlikte çok daha büyük projelere adım atacak gibi gözüküyor.