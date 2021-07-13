Finans
Flipkart 3.6 Milyar Dolar Yatırım Alarak 37.6 Milyar Dolar Değere Ulaştı
Walmart’ın sahibi olduğu Hindistan merkezli e-ticaret şirketi Flipkart, yakın zamanda halka arz edileceğini ve bundan önce 1 milyar dolarlık yatırım almayı hedeflediğini belirtmişti. Bunun üzerine geçtiğimiz saatlerde 3,6 milyar dolar yatırım aldığını açıklayan Flipkart böylelikle değerini 37,6 milyar dolara çıkartmış oldu. Flipkart’ın Walmart tarafından satın alınmadan önceki değeri ise 22 milyar dolar seviyelerindeydi.
Hindistan’da dünya sıralamasında zirvede olan Amazon ile adeta bir yarış halinde olan firma, son yıllarda erişim ağını genişletmek amacıyla Hintçeyi destekleyerek halk arasında daha çok rağbet görmeyi planlıyor. Flipkart, Hindistan gibi dünyanın en kalabalık ülkelerinden birinde Amazon gibi bir firmayla rekabet ederek gücünü kanıtlamış bir konumda bulunuyor.
Walmart İnternational CEO’su Judith McKenna, Flipkart’ın Hindistan’ı yansıtan ve potansiyel olarak harika bir iş olduğunu bu yüzden de 2018’de yatırım yapma kararı aldıklarını ve yatırım yapmaya da devam edeceklerini iletti. Bu söylediklerine ek olarak McKenna, Flipkart’ın ülkedeki en büyük moda devlerinden biri olan Myntra’nın da dahil olduğu 350 milyondan fazla kullanıcıya sahip olduğunu ve aynı zamanda Flipkart’ın tedarik zinciri kolu olan Ekart’ın ise 100 binden fazla kişiyi istihdam ettiğini de vurguladı.
Hindistan’da hızla büyüyen Flipkart, Walmart ile birlikte çok daha büyük projelere adım atacak gibi gözüküyor.
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Bitcoin
Bir Türk Borsası Dünyada ilk 50’nin içinde!
Narkasa.com, ortalama iki yıldır dünyanın çeşitli ülkelerinde 156 farklı ülkenin Kripto/ Dijital para yatırımcısına hizmet veren ve dünyanın en güvenlikli 50 platformu içinde yer alarak Türkiye’nin gururu oldu.
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Narkasa firması Kripto Para konusunda dünyanın önde gelenleri arasında yerini almayı başardı. Kuruluş çalışmalarını global ölçekte farklı pazarlar içinde başlatıp geliştiren marka, kendi ülkesine “Narkasa.com” platformuyla giriş yaptı. Bitcoin ve farklı Kripto para alım-satım işlemlerinin 12 farklı dilde gerçekleştirildiği platformun, sektörün en önemli derecelendirme kuruluşu olan “Cer.live Hacken” in denetiminden ilk 50 borsa/ platform içinde yer alarak çıkması sektörde boşluğu yaşanan güven endeksini de arttırmış oldu.
Narkasa Yazılım Ticaret A.Ş. CEO’su Erdal Kaya, “Dolaşım değişimden kaçamaz. Bunu doğru okuyan markalardan biri de Narkasa oldu. Yerli yatırımın ve yatırımcının gücünü globale taşıyarak Türkiye’nin her türlü finans sektöründe önder sözcülerden biri olmasını sağlamak amacındayız” dedi.
2020 Temmuz ayı ile birlikte yerelden globale açılmayı hedefleyen Narkasa.com yeni nesil yatırımcının farklı, hızlı ve güvenilir adres olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ekliyor. Erdal Kaya bu adımları; “Şimdilik en güvenilir ve güvenlikli ilk 50 Kripto para alım-satım platformunun içindeyiz. Ama biliyorum ki aynı inanç ve gelişimle zirveyi görmemiz çok uzun zaman almayacak. Türkiye’nin ve dünyanın en güvenilir markalarından biri olarak bayrağımızı global pazar içinde dalgalandırmak ortak heyecanımız olacak” diye vurguladı.
Narkasa.com mevcuttaki Türk Kripto para alım-satım platformlarının yükselen performanslarını da “Rakip değil yol arkadaşıyız. Geleceğin finansal devlerinin aynı ülkeden çıkması herkesten çok bize gurur verir” ifadesiyle yer verdi.
Dijital/ Kripto para dünyasında ufuk çizgisi Türkiye için açık ve heyecan verici olmasının yanı sıra, yarına artık daha yüksek bir güvenle yakınlaşıyor.
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Finans
Silikon Vadisi Oracle ayrılığı kesinleşti
Silikon Vadisi Oracle ayrılığı kesinleşti. ABD’li yazılım devi Oracle, şirket merkezini Texas’ın başkenti Austin’e taşıma kararı aldığını duyurdu.
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Silikon Vadisinden ayrılan son şirket Oracle oldu
Silikon Vadisi’nin son kaybı Oracle kurucu ortağı ve dünyanın en zengin 11. kişisi Larry Ellison, Hawaii’ye taşıdığını ve şirketin merkezinin Austin’e taşınacağını açıkladı. Taşınma kararı ile birlikte Oracle çalışanlarına istedikleri ofis bölgesini seçme imkanı sunacağını duyurdu. Bazı çalışanlar için uzaktan çalışma imkanı tanıyan esnek çalışma modeli tasarladıklarını ve çalışanların bu model ilede çalışabileceklerini belirttiler. Oracle taşınma haberini Texas Valisi Greg Abbott, bir tweet ile haberi müjdeleyerek “Teksas gerçekten iş, iş ve fırsat ülkesidir” dedi.Bu tarz yatırımları Teksas’a kazandırmaya devam edeceklerini vurguladı.43 yıl önce Santa Clara’da kurulan yazılım devi küresel çapta 135 bin çalışanı ile Silikon Vadisi şirketlerinin en eskilerinden biri . Oracle ünlü silindirik binaları ile Silikon Vadisi ikonlarından biriydi.Oracle son olarak, Çinli ByteDance’in TikTok için kuracağı küresel şirkete Walmart ile birlikte ortak olacağı konusuyla gündeme gelmişti.TikTok’ta Oracle %12.5; Walmart Inc. ise %7.5 paya sahip olacaktı.
Son dönemde Oracle dışında birçok dev firma Silikon Vadisi’nden ayrılma kararı almış durumda.Silikon Vadisi’nin temellerini atan şirketlerden biri olan Hewlett-Packard süpriz şekilde merkezini Houston’a taşıma kararını duyurmuştu.Tesla ve SpaceX gib şirketlerin kurucularından Elon Musk’da Kaliforniya’dan ayrılarak Texas’a taşınma kararı aldığını açıklamıştı.
Bu durum Silikon Vadisi’nin geleceği ne olacak sorusunu akıllara getiriyor.Silikon Vadisi Kaliforniya’da bulunuyor ve Kaliforniya eğer bir ülke olsaydı, dünyanın en büyük 5. ekonomisine sahip olurdu.Bu taşınmalar kuşkusuz Kaliforni’ya ekonomisinin mevcut durumunuda etkileyecektir.Kaliforniyadaki yüksek vergiler iş yapabilme yeteneğini kısıtladığı vurgulanıyor.Son dönemde bir çok milyarderin bölgeden ayrılmasının altında bu sebep yatıyor olabilir. Öte yandan pandemi sırasında daha fazla teknoloji yeteneğinin Austin, Texas’a taşınmaya devam etmesi Teksas ekonomisi için büyük fırsatlar yaratabilir. Yaklaşık yirmi milyon nüfusa sahip olan Teksas, Austin 2018 yılında ülkenin en hızlı büyüyen ana bölgesi olarak dikkatleri üzerine çekmişti. Austin düşük yaşam maliyeti ve şirket işletme giderleri ile ön plana çıkıyor.
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Finans
Amazon yılın ikinci çeyreğindeki karını ikiye katladı!
2020 yılının 2. çeyrek mali raporlarını açıklayan Amazon 5.2 milyar dolar net gelir açıklayarak geçtiğimiz yıla göre karını ikiye katladı.
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Amazon yılın ikinci çeyreğindeki karını ikiye katladı!
Amazon son birkaç ay içinde internet üzerinden satışlarda yaşanan büyük artış sayesinde salgından olumlu yönde faydalanan şirketlerden biri oldu. Bugün şirket yılın 2. çeyreği için 5.2 milyar dolarlık net kar açıklayarak bu durumu rakamlarla birlikte de gözler önüne sermiş oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 2.6 milyar dolar net gelir elde eden şirket karını ikiye katladı. Net satışlar ise %40 artışla birlikte 88.9 milyar dolara yükseldi. Şirket salgın ile birlikte aniden artan market alışverişlerine kapasitesini %160 artırarak yanıt verdi. Ayrıca market alışverişi teslimat noktaları sayısını 3 katına çıkardı. Amazon geçen yılın aynı dönemine göre market alışverişlerinin 3 kat daha fazla olduğunu söylüyor.
Geçtiğimiz çeyrek Amazon satışlarında inanılmaz büyük bir artış yaşadı ancak şirketin COVID-19 ile ilgili 4 milyar doları bulan harcamaları nedeniyle karlılığının azaldığını söyleyebiliriz. Giderlerinin bu kadar artmasına rağmen 2. çeyrek karlılığının bu kadar yüksek olması son aylarda çok fazla tüketicinin Amazon’u tercih ettiğini acıkça gösteriyor. Amazon’un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos rapora ilişkin şunları söyledi: “Bu sıra dışı bir çeyrekti. Mart ayından bu yana 175 binden fazla işe alım gerçekleştirdik ve bunların 125 binini tam zamanlı görevlere getirme sürecindeyiz. Üçüncü şahıs satıcıları bu çeyrekte Amazon satışlarından daha hızlı büyüdü.”
Tüm bunlar yaşanırken Jeff Bezos açılan davalar nedeni ile dün kendisini Yargıtay Komitesi önünde savunmak zorunda kaldı. Çok ağır suçlamalar yönlendirilen Bezos, Amazon’un 3. şahıs satıcılar için de yararlı olduğunu komiteye kanıtlamaya çalıştı. Ancak Amazon markalı ürünleri daha fazla satmak için şirketin kullanıcı verilerini ve imkanlarını kötüye kullanmadığı konusunda yeterince ikna edici bulunmadı. Konuyla ilgili çalışanlarının satıcılara özgü verileri kullanmasını yasaklayan politikaların ihlal edilmediğini garanti edemeyeceğini söyledi.
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