Fizy reklamında Barış Manço vurgusu

fizy, Türkiye’nin yetiştirdiği en özel sanatçılardan biri olan, 7’den 77’ye herkesin sevgilisi, adam olacak 90 kuşağı her çocuğun süper kahramanı Barış Manço’yu bir kez daha hatırladı. Türk müziğine yorumcu, söz yazarı ve bestekar olarak sayısız eser kazandıran Barış Manço, 21. Liseler Arası Müzik Yarışması için hazırlanan tanıtım filminde kendisine çok benzeyen Alper Dinçer ile rol aldı. Filmde Barış Manço müzesinden alınan ve Barış Manço’ya ait pelerin, kemer ve yüzükler de kullanıldı. Kendisini Mançolog olarak ifade eden Bursalı Alper Dinçer’in hem sesi hem de hayatı Barış Manço’ya çok benziyor. 1999 yılında hayata veda eden Barış Manço, efsane şarkılarının dışında hazırladığı televizyon programlarıyla hem Türkiye’nin hem de dünyanın yakından tanıdığı bir isimdi.

Fizy’nin yeni reklamı

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Barış Manço, reklam filminde her zaman ki konuşma üslubuyla fizy Liseler Arası Müzik Yarışması’na hazırlık yapan lise öğrencisine moral ve motivasyon desteği veriyor, yarışmaya katılım konusunda yüreklendiriyor, birçoğumuz çocukluğunda olduğu gibi, samimi sözleriyle gençlere “Barış Abilik” yapıyor.