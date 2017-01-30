Fitbit Yakında 100 Çalışanını İşten Çıkaracağını Duyurdu

Fitbit bugün finansal çeyrek mali raporlarını yayınlanacak ve yayınlanması beklenen raporlara göre şirkette işler istenildiği gibi gitmiyor.

Fitbit bir süre giyilebilir teknoloji marketinin önde gelen ismiydi ancak yakında 100 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Yatırımcılar ürünlere olan ilginin beklenenden az olduğunu düşünüyor. 100 kişi şirketin yaklaşık %6’sına denk geliyor.

Şirket tarafından yapılan resmi açıklamaya göre dördüncü çeyrekte 572 milyon ile 580 milyon dolar arası gelir bekleniyor. Bu rakamlar üçüncü çeyrekte elde edilen 725-750 milyon arası gelirden çok çok daha az. Şirketin gelirlerinde %30’a yakın bir düşüş bekleniyor. Ancak Avrupa, Orta Doğu ve Asya’dan elde edilen gelirler artmış durumda.

Yapılan açıklamaya göre yönetim maliyetlerinin bu yıl 200 milyon kadar düşmesi bekleniyor. Ancak bu rapora en büyük etki eden şey ise bir diğer büyük giyilebilir teknoloji üreticisi Pebble’ın satın alınması olabilir. Yani yakında şirketi akıllı saat sektöründe de göreceğiz. Resmi rapor açıklamasını 22 Şubat tarihinde göreceğiz.