Fitbit Versa 4 akıllı saat, Türkiye’de BİLKOM güvencesiyle satılan Fitbit markası da sağlık takibi ve spor konularına en çok önem veren markaların başında geliyor.

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Not: Bu videodaki Fitbit Versa 4 akıllı saat inceleme örneği olarak Bilkom tarafından temin edilmiştir.

Versa 4 modeli ise sporcu özellikleriyle dikkat çekiyor. Bir akıllı saatte olması gereken özelliklerden SPO2 takibi, nabız ölçümü, nefes kontrolü, stres takibi, vücut deri sıcaklığı ölçümü gibi özelliklerin yanında uyku takibi, uyku programı gibi sizi derinden tanıyacak özelliklerle geliyor.

Ayrıca Fitbit Versa 4, Bluetooth bağlantısı üzerinden aramalarınızı yapabilme, mesaj gönderebilme özelliklerini de destekliyor. 5 ATM (50 metre) su basıncına dayanıklı olan saat 6 günlük bir pil ömrü sunarken 40’dan fazla egzersizi de destekliyor. Bu sayede uzun bir kullanım süresi sunuyor. Bir günlük batarya ihtiyacını ise sadece 12 dakikalık şarj ile sağlayabiliyor.

Google Wallet ile birlikte Fitbit Versa 4 üzerinden ödemelerinizi de gerçekleştirebiliyorsunuz. İnce ve hafif gövdesiyle birlikte sevgiliniz için teknolojik bir hediye arıyorsanız Fitbit Versa 4 bu hediyelerden birisi olabilir.