Fitbit Charge 4 akıllı bileklik duyuruldu!

Akıllı bileklik üreticisi Fitbit, bir fitness bandı olarak sunduğu Fitbit Charge 4 modelini tanıttı. Yeni bileklik, doğa yürüyüşü, koşu ve bisiklet gibi outdoor aktiviteleri için daha ideal hale gelmiş durumda.

Geçtiğimiz yıl Google tarafından satın alınan Fitbit’in yeni fitness bilekliği, tasarımda büyük farklılıklar sunmasa da dahili GPS ve Spotify entegrasyonu gibi birçok yeni özellikler sunuyor.

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Şirketin bir önceki modeli olan Charge 3 gibi yine ince ve hafif tasarımını devam ettiren Charge 4, rose gold renk seçeneği yerine koyu kırmızı tonda bir rosewood rengiyle geliyor.

Gri tonlu dokunmatik 1.36 inç OLED ekran kullanan cihazın ekranında egzersiz bilgileri ve sağlık verilerinin yanında diğer bildirimleri de alabiliyorsunuz. Söz konusu bileklik ayrıca SpO2 sensörü, akıllı uyandırma, uygulama bildirimleri ve Fitbit Pay gibi özellikler de sunuyor.

Fitbit Charge 4, telefondaki uygulamaya bağlı olmaksızın da GPS yongası ile bağımsız olarak yaptığınız egzersizleri takip edebiliyor. Bilekliğin yoğun GPS kullanımıyla, tahmini olarak 5 günlük bir pil ömrü sunacağı belirtiliyor.

Fitness bilekliğin sunmuş olduğu bir diğer yeni özellik ise Active Zone Minutes modu olduğunu söylemek gerekiyor. Bu mod ile kullanıcıların kalp atışı hızlarını sürekli olarak takip edecek ve kullanıcıların aktif olduğu dakikaları sayacak. Fitbit böylelikle kullanıcılarını günde en az 30 dakika boyunca aktif olmaya teşvik etmeyi planlıyor.

13 Nisan tarihinde piyasaya sürülecek Fitbit Charge 4, şimdilik Fitbit.com, Amazon ve Best Buy gibi satış noktalarından ulaşılabilecek. Söz konusu bileklik 150 dolardan ön siparişe açıldı.