Genel
Fitbit Charge 4 akıllı bileklik duyuruldu!
Akıllı bileklik üreticisi Fitbit, bir fitness bandı olarak sunduğu Fitbit Charge 4 modelini tanıttı. Yeni bileklik, doğa yürüyüşü, koşu ve bisiklet gibi outdoor aktiviteleri için daha ideal hale gelmiş durumda.
Geçtiğimiz yıl Google tarafından satın alınan Fitbit’in yeni fitness bilekliği, tasarımda büyük farklılıklar sunmasa da dahili GPS ve Spotify entegrasyonu gibi birçok yeni özellikler sunuyor.
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Şirketin bir önceki modeli olan Charge 3 gibi yine ince ve hafif tasarımını devam ettiren Charge 4, rose gold renk seçeneği yerine koyu kırmızı tonda bir rosewood rengiyle geliyor.
Gri tonlu dokunmatik 1.36 inç OLED ekran kullanan cihazın ekranında egzersiz bilgileri ve sağlık verilerinin yanında diğer bildirimleri de alabiliyorsunuz. Söz konusu bileklik ayrıca SpO2 sensörü, akıllı uyandırma, uygulama bildirimleri ve Fitbit Pay gibi özellikler de sunuyor.
Fitbit Charge 4, telefondaki uygulamaya bağlı olmaksızın da GPS yongası ile bağımsız olarak yaptığınız egzersizleri takip edebiliyor. Bilekliğin yoğun GPS kullanımıyla, tahmini olarak 5 günlük bir pil ömrü sunacağı belirtiliyor.
Fitness bilekliğin sunmuş olduğu bir diğer yeni özellik ise Active Zone Minutes modu olduğunu söylemek gerekiyor. Bu mod ile kullanıcıların kalp atışı hızlarını sürekli olarak takip edecek ve kullanıcıların aktif olduğu dakikaları sayacak. Fitbit böylelikle kullanıcılarını günde en az 30 dakika boyunca aktif olmaya teşvik etmeyi planlıyor.
13 Nisan tarihinde piyasaya sürülecek Fitbit Charge 4, şimdilik Fitbit.com, Amazon ve Best Buy gibi satış noktalarından ulaşılabilecek. Söz konusu bileklik 150 dolardan ön siparişe açıldı.
Akıllı Telefonlar
Huawei, yeni EMUI 10.1 özelliklerini detaylandırdı!
Huawei, geçtiğimiz aylardan beri süren Amerika ile yaşadığı sorunların ardından yazılım ve HMS uygulama mağazasına oldukça önem vermeye başladı. Yazılım tarafında arayüzünü sürekli güncel tutmaya çalışan Huawei, yeni yayınlayacağı EMUI 10.1 sürümünü detaylandırdı.
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Huawei, EMUI 10.1 ile hangi yenilikleri getiriyor?
Öncelikle Huawei, yeni EMUI sürümüyle cihazların dokunmatiğini geliştirecek. Yapacağınız dokunmalar, hareket ettirmeler artık daha doğal hissettirecek ve hızlı gerçekleşecek. Bir diğer yenilik ise çoklu pencere modu güncellenecek. Artık çoklu pencereden çıkmadan mesajlara daha hızlı yanıt verebileceksiniz. Ayrıca görüntüleri, metinleri ve dosyaları bir pencereden diğerine sürükleyerek geçişler yapabileceksiniz. EMUI 10.1‘de çoklu pencerelere ulaşmak için ise yanlardan kaydırılarak ulaşabileceğiniz yeni bir menü bulunacak. Bunun pratikliği arttırması bekleniyor.
Yeni EMUI sürümü ile birden fazla aygıtı kontrol edebileceğiniz yeni bir panel eklenecek. Bu özellik telefonun herhangi bir köşesinden kaydırılarak tetiklenecek. IoT bir cihazı kontrol etmek ve diğer çeşitli cihazlarla bağlantı kurmak için oldukça kullanışlı bir yöntem olacağa benziyor. Örneğin müzik dinlerken yakınlardaki bir Huawei Sound X Bluetooth Hoparlör‘e bağlanmak istediğinizde bu özellikle kolayca bağlanabileceksiniz.
Son dönemlerde Huawei, video ve reklamlarında çoklu ekran işbirliğinden çokça bahsediyordu. EMUI 10.1 ile birlikte bu entegrasyon dahada artacak. Bu sistemden kısaca bahsedicek olursak, Huawei telefonunuz ve Matebookunuz arasında bağlantıyı kolaylaştıran bir sistem. Matebook cihazları üzerinden telefon kontrolünü yapabildiğimiz bu özellikte iyileştirmeler mevcut olacak. Ayrıca artık normal ve videolu görüşmeleri de Matebook üzerinden yapabileceksiniz.
MeeTime ve Celia hangi özelliklerle gelecek?
Bir diğer EMUI 10.1 özelliği ise Huawei MeeTime. Bu özellik 26 Mart’ta yapılan tanıtımda da gösterilmişti. Huawei‘nin kendi video konferans uygulaması olan MeetTime, gelecekte kullanıcılara oldukça yenilikçi özellikler sunmayı planlıyor. Bunların başında, gerçek zamanlı güzelleştirme algoritmaları, düşük ışıkta ve bağlantıda bile iyi bir performans sunma ve üçüncü parti cihazları desteklemek geliyor. Huawei MeeTime ile cihazların çok yönlü bir platforma dönüştürülmesi planlanıyor.
Son olarak yine konferansta tanıtılan ve “Celia” adı verilen, Huawei‘nin yeni sesli asistan özelliği de bu EMUI sürümü ile birlikte gelecek. “Hey Celia” sesli komutu veya güç tuşuna basılarak çalışacak olan Celia‘nın tam potansiyelini henüz bilmiyoruz. Lansmandaki sunuma göre Celia, nesneleri tanımlama, yiyeceklerin kalori değerlerinin ölçülmesi ve yüzyüze – sesli çeviri gibi birçok özelliği barındıracak. Celia öncelikle Batı pazarlarında kullanıma sunulacak.
Şirket, bu yeni EMUI sürümünü 30’dan fazla akıllı telefon modeline getirecek. Listede ilk sırada Huawei Mate 30 ve P30 serileri ile birlikte Mate X bulunacak.
Genel
Güle güle Alfa Romeo Giulietta, merhaba Alfa Romeo Tonale!
Alfa Romeo bu yılın sonunda Giulietta‘nın üretimini tamamen bitiriyor. Yerine ise yeni bir hatchback değil, pazarda satış oranları daha yüksek olduğu için SUV tipi bir araç getirilecek.
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Markanın, ürün pazarlama patronu Fabio Migliavacca‘nın Autocar‘a verdiği bir röportajda, Stelvio‘nun GTA versiyonunun gelmeyeceğini ve Giulietta‘nın üretimini 2020’nin sonuna doğru aşamalı olarak tamamen bitirmeyi düşündüklerini söyledi.
“Pazarda C segmenti SUV’lere büyük ilgi var. Bu yüzden Tonale SUV modeli Giulietta’nın yerini alacak. Hatchback modellere göre kıyasla yerden daha yüksek olmasına rağmen, uygun bir sürücü arabası (Tonale’den bahsediyor) olacağını düşünüyoruz. Ayrıca sürüş dinamiklerinin, Tonale için zayıf bir nokta olmasını beklemiyoruz.” şeklinde ekledi Migliavacca.
2010 yılından beri İtalya‘nın Lazio bölgesinde yer alan “Piedimonte San Germano” fabrikasında üretilen Giulietta’nın rakiplerini VW Golf, Ford Focus, Renault Megane gibi modeller olarak sayabiliriz. Araç, 6 ileri manuel veya 6 ileri otomatik şanzıman ile benzinli ve dizel ünitelerle satılıyor.
Car Sales Base sitesine göre satışları 2011‘de, 78 bin 911 adet ile zirvedeydi. Ancak Giulietta, sadece geçen yıl içerisinde 15 bin 690 adet satışa sahipken, Golf’ün satışları 2011‘de 493 bin 899 ve 2019‘da 410 bin 779 adet, Focus‘un satışları 2011‘de 292 bin 427 ve 2019‘da 224 bin 401 adetlik satışa sahipti.
2019 Tonale konseptinin sızan birkaç fotoğrafında aracın sportif tarzı göze çarpıyordu. Aracın seri üretime hazır hali muhtemelen 2021’in ilk yarısında tanıtılacak ve Alfa’nın hibrit güç aktarma organlarını kullanan ilk modeli olacak. Aracın, yeni Jeep Renegade ve Compass 4xe‘nin paylaştığı 1.3 litrelik 4 silindirli turbolu motora sahip, 237 beygirlik hibrit ünite ile gelmesi bekleniyor.
Genel
Zoom uygulamasının güvenlik açığına dikkat!
Zoom görüntülü konuşma uygulaması korona virüsü(Covid-19) sebebiyle popülerliğini arttıran uygulamalardan birisi oldu. Dikkatli olunmazsa uygulamadaki güvenlik açığı sebebi ile Windows açılış şifrenizin çalınması muhtemel.
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Zoom uygulamasının güvenlik açığı!
BleeperComputer firması, kötü niyetli hackerların Zoom uygulamasında yeni bulunan bir açığı kullanarak kullanıcının Windows kullanıcı adı ve şifresinin çalınabileceğini belirtti. Açığın sebebinin uygulamanın gerekli bağlantıyı yaparken kullanmış olduğu linklerin olduğu belirtildi. Uygulama Windows‘un kullanmış olduğu UNC(Universal Naming Convention – Evrensel İsimlendirme Düzeni) yolunu tıklanabilir bir bağlantıya çevirmekte ve kullanıcının bu bağlantıya tıklaması durumunda, kullanıcının Windows kullanıcı adı ve şifresi sızdırmasına sebep olmakta.
Burada ilgili kullanıcı adı ve şifre direkt olarak çıkmasa da, kullanıcı bilgilerinin “hashed” denilen şifrelenmiş haline ulaşabiliyor. Bu şifreyi çözmek ise bir hayli kolay, bir çok şifre kurtarma uygulaması ile bu şifreleme basitçe çözülebiliyor.
Güvenlik açığı, ilk olarak güvenlik araştırmacısı olan @_g0dmode tarafından bulundu ve bir diğer araştırmacı olan Matthew Hickey tarafından da teyit edildi. Hickey, şifrenin ele geçirilmesi haricinde yine aynı açık kullanılarak kurbanın bilgisayarında başka programlar çalıştırabileceğini de belirtti. Ne mutlu ki böyle bir durumda, uygulama çalıştırılmadan önce Windows‘un varsayılan güvenlik ayarları sebebi ile kullanıcıdan onay alınmadan uygulamanın çalıştırılmasına izin verilmemektedir.
Bu şekilde çok bilgi gerektirmeden kullanılabilecek güvenlik açıklarının olması bir hayli kötü olsa da, önlem almak da bir hayli kolay. İlgili açığı Windows‘un güvenlik ayarlarını değiştirerek kapatabilirsiniz. Ama tabiki, Zoom uygulaması, kullanmış olduğu metodu değiştirirse daha yerinde bir karar olacaktır.
Sizler de ilgili ayarı şu şekilde değiştirebilirsiniz. Windows Ayarlar -> Güvenlik Ayarları – >Yerel İlkeler -> Güvenlik Seçenekleri -> Ağ Güvenliği: NTLM Sınırla: Uzak Sunucuya Giden NTLM Trafiği “Hepsini reddet”
Bununla beraber ilgili açık Zoom uygulamasında bulunan tek açık değil. Dün, Intercept firması Zoom uygulaması kendi sitesinde belirttiği gibi, yapılan görüşmelerin uçtan uca şifrelenmediğini belirtti. Ayrıca uygulamanın kullanıcı ad ve fotoğraflarını ilgisi olmayan yerlere sızdırdığı ve iOS uygulamasının herhangi bir sebep olmadan Facebook’a veri aktardığı da bilinmekte. Uygulamanın çeşitli güvenlik özellikleri olsa dahi, mevcut durum göz önünde bulundurulduğunda uygulamanın popülerliğinden faydalanmak isteyen hackerlar bulunan güvenlik açıklarını da kullanarak durumdan faydalanmak isteyebileceklerini unutmamak lazım.