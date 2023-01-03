Statcounter, farklı platform ve işletim sistemlerindeki farklı tarayıcılar hakkında bilgi veren son raporunu yayınladı. Genel tabloda değişiklik görülmezken Google Chrome payıyla bir numara olmaya devam ediyor. Edge, Safari ve Firefox ikincilik yarışında kozlarını paylaşıyor.

Statcounter’a göre Chrome şu anda yüzde 66,16’lık bir pazar payına sahip. Aralık 2022’de Google’ın tarayıcısı sadece 0,02 puan kaybetti. Microsoft Edge çok daha mütevazı bir oran olan yüzde 10,99 ile şaşırtıcı olmayan bir şekilde en popüler ikinci masaüstü tarayıcısı oldu.

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Safari, rapordaki platformlar arası olmayan tek tarayıcı ve macOS’a özel olması Apple’ın mevcut pazar payını aşmasını zorlaştırıyor. Statcounter, Apple Safari’nin şu anda yüzde 8,98 paya sahip olduğunu iddia ediyor. Firefox yüzde 7,22 ile dördüncü ve Opera yüzde 3,29 ile beşinci sırada yer alıyor.

Köklü kullanıcılar genel tablo pek değişmedi. Google Chrome, dönemsel yükseliş ve düşüşlerle yüzde 65-70’lik yerinde sabit kaldı. Aynı durum yüzde 9’luk pazar payı ile Apple Safari için de geçerli. Firefox, 2020’nin başlarında yaklaşık yüzde 10 olan kullanıcı sayısında kayda değer bir düşüş yaşadı ve şu anki yüzde 7,22’ye geriledi.

Microsoft Edge, Chromium tabanlı Edge’i çalıştırabilen 1 milyardan fazla aktif Windows cihazı ile masaüstü tarayıcı pazarını bozmanın Microsoft için bile son derece zor bir iş olduğunu gösteriyor. Microsoft Edge yükselişini sürdürse de yıldan yıla büyümesi yüzde 2’den az.