Final Fantasy VII Remake 100 GB’ı aşan bir boyutta olacak

10 Nisan’da piyasaya çıkacak olan Final Fantasy VII Remake 100 GB’ın üstünde bir boyuta sahip olacak.

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Final Fantasy VII Remake’de bizi neler bekliyor?

Final Fantasy VII Remake oyunu için yapılan tanıtımların ardından oyunun çok yüksek bir boyutta olacağını öğrendik. 100 GB üzerinde oyunlar standart hale gelmeye başlarsa şimdilik işimiz yaş gözüküyor. Final Fantasy VII Remake’den önce Sony Playstation 4’e yayınlanan “Destiny 2″ ek paketlerle birlikte 165 GB’ı bulabiliyordu. Diğer yandan “Call of Duty: Modern Warfare” ise 57 GB boyutta olmasına rağmen ek paketlerle 108 GB gibi boyutlara (Xbox’ta 137 GB) ulaşabiliyordu. neredeyse oyunun kendisinin iki katı. Bunların üstüne Final Fantasy VII Remake’in de 100 GB üstünde olması şaşırtıcı olmasa gerek değil mi. İlk önce 3 Mart olarak açıklanan Final Fantasy VII Remake çıkış tarihi daha sonra 10 Nisan olarak güncellendi. Yetkililer buna sebep olarak yapım ekibinin oyunun üstündeki son rötuşlarını attığını belirttiler. Oyunda birçok özellik bulunuyor; bunlardan bazıları: savaş raporlama sistemi, ana görevlerin üstüne ek olarak gelecek yan maceraler ve yeni grafik motorları üzerine çalışılmış görüntü teknolojileri.

Hangi platformlarda oynayabileceğiz?

Oyun ilk olarak sadece Playstation 4’e çıkacak. Diğer konsollar için mümkün olan en yakın çıkış tarihi ise en yakın 2021 yılının Nisan ayı gibi gözüküyor. Zaman içinde bu bilgi de netleşecektir. Oyunun geçmişine baktığımız zaten orijinal versiyonu ilk olarak 1997 yılının Ocak ayında yine sadece Playstation’da oynanmak üzere yayınlanmıştı. Daha sonra 1998 yılı Haziran ayında masaüstü versiyonu da satışa sunulmuştu. Oyun 1997’den günümüze dünya çapında 12 milyon adet satmış. Bunun 2 milyonu ise sadece Japonya’daki satış rakamı. Bakalım oyunun “remake” yani yenilenmiş versiyonu da aynı başarıyı yakalayabilecek mi? Anavatanı Japonya’da şimdiden heyecanla beklendiğini biliyoruz. Doğrusunu söylemek gerekirse oyunun açılış videosunu izlediğimizde bizim de içimizi bir heyecan kapladı. Umuyoruz bizim de çok beğendiğimiz bu seri başarı yakalar ve eski Final Fantasy severleri de mutlu eder. Oyunun yayınlanan açılış videosuna erişmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

FINAL FANTASY VII REMAKE – Açılış Videosu