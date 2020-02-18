Oyun
Final Fantasy VII Remake 100 GB’ı aşan bir boyutta olacak
10 Nisan’da piyasaya çıkacak olan Final Fantasy VII Remake 100 GB’ın üstünde bir boyuta sahip olacak.
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Final Fantasy VII Remake’de bizi neler bekliyor?
Final Fantasy VII Remake oyunu için yapılan tanıtımların ardından oyunun çok yüksek bir boyutta olacağını öğrendik. 100 GB üzerinde oyunlar standart hale gelmeye başlarsa şimdilik işimiz yaş gözüküyor. Final Fantasy VII Remake’den önce Sony Playstation 4’e yayınlanan “Destiny 2″ ek paketlerle birlikte 165 GB’ı bulabiliyordu. Diğer yandan “Call of Duty: Modern Warfare” ise 57 GB boyutta olmasına rağmen ek paketlerle 108 GB gibi boyutlara (Xbox’ta 137 GB) ulaşabiliyordu. neredeyse oyunun kendisinin iki katı. Bunların üstüne Final Fantasy VII Remake’in de 100 GB üstünde olması şaşırtıcı olmasa gerek değil mi. İlk önce 3 Mart olarak açıklanan Final Fantasy VII Remake çıkış tarihi daha sonra 10 Nisan olarak güncellendi. Yetkililer buna sebep olarak yapım ekibinin oyunun üstündeki son rötuşlarını attığını belirttiler. Oyunda birçok özellik bulunuyor; bunlardan bazıları: savaş raporlama sistemi, ana görevlerin üstüne ek olarak gelecek yan maceraler ve yeni grafik motorları üzerine çalışılmış görüntü teknolojileri.
Hangi platformlarda oynayabileceğiz?
Oyun ilk olarak sadece Playstation 4’e çıkacak. Diğer konsollar için mümkün olan en yakın çıkış tarihi ise en yakın 2021 yılının Nisan ayı gibi gözüküyor. Zaman içinde bu bilgi de netleşecektir. Oyunun geçmişine baktığımız zaten orijinal versiyonu ilk olarak 1997 yılının Ocak ayında yine sadece Playstation’da oynanmak üzere yayınlanmıştı. Daha sonra 1998 yılı Haziran ayında masaüstü versiyonu da satışa sunulmuştu. Oyun 1997’den günümüze dünya çapında 12 milyon adet satmış. Bunun 2 milyonu ise sadece Japonya’daki satış rakamı. Bakalım oyunun “remake” yani yenilenmiş versiyonu da aynı başarıyı yakalayabilecek mi? Anavatanı Japonya’da şimdiden heyecanla beklendiğini biliyoruz. Doğrusunu söylemek gerekirse oyunun açılış videosunu izlediğimizde bizim de içimizi bir heyecan kapladı. Umuyoruz bizim de çok beğendiğimiz bu seri başarı yakalar ve eski Final Fantasy severleri de mutlu eder. Oyunun yayınlanan açılış videosuna erişmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
FINAL FANTASY VII REMAKE – Açılış Videosu
Oyun
Mutlaka oynamanız gereken 5 Playstation 4 oyunu!
Playstation 4 oyun konsolunun çıkışının ardından 5 yıl geçti ve haliyle konsol artık oldukça geniş bir oyun arşivine sahip. Bu geniş oyun arşivinden mutlaka oynamanız gerektiğini düşündüğümüz 5 oyunu sizler için listeledik.
5. Batman: Arkham Knight (2015)
Geliştirici: Rocksteady
Batman, uzun yıllardan beri çizgi romanları, filmleri ve çizgi dizileriyle her yaştan büyük hayran kitlesine sahip bir karakter. 2009 yılından beri de oyunlarıyla hayranlarının karşısına çıkıyor. Batman serisinin son oyunu 2016 yılında piyasaya çıkan Batman:Arkham VR olsa da bizce bu listeye girmeyi 2015 yılının Batman: Arkham Knight’ı hakediyor.
Oyunculara tempolu ve harika dövüş mekanikleri sunan oyunda, yerel halkın Gotham şehrini terk edişi sonrasında sokaklarda cirit atan suçlular ile Batman’in mücadelesini konu alıyor. Oyunun Playstation 4 sürümü, Şubat 2020 itibariyle 120 TL fiyat etiketine sahip.
4. Detroit: Become Human (2019)
Geliştirici: Quantic Dream
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Detroit Become Human 2038 yılında geçiyor. Geleceği gerçekçi ve karanlık yapısıyla anlatan oyun, Androidler ile dolu, mevsimsel ve sosyal sorunlar ile boğuşan bir Amerika’yı konu alıyor. Oyunun Playstation 4 sürümü, internet mağazaları üzerinden 120 TL fiyat ile ulaşılabilir durumda.
3. Death Stranding (2019)
Geliştirici: Kojima Productions
Death Stranding yakın gelecekte, büyük bir felaket sonrası insan ırkının yok olma mücadelesi verdiği bir ortamda geçiyor. Yaşanan felaket sonrası günümüz dünyasından oldukça farklı ve doğa üstü olayların yaşandığı bir dünya ile karşı karşıya kalan insan ırkının mücadelesi oyunun ana hikayesini oluşturuyor. Basit tabirle bir kargocuyu canlandırdığımız Death Stranding Kojima imzasına yakışan, akıcı bir hikaye, açık dünya ve gizem unsurları sunan bir oyun. Death Stranding’in Playstation 4 sürümü, 225 TL fiyat ile bulunabiliyor.
2. God of War (2018)
Geliştirici: SIE Santa Monica
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PS2 ve PS3 dönemlerinde satış rekorları kıran God Of War serisi, bize Spartalı Kratos’un hikayesini anlatıyordu. Tanrılar ile girdiği mücadeleler ile ortalığı birbirine katan Kratos, bilinmeyen bir zamandan sonra oğlu Atreus ile Playstation 4 dünyasına geri döndü. Yeni God Of War oyununda ölen eşinin küllerini, en yüksek dağdan bırakmak için yolculuğa atılan Kratos’un maceralarına harika ara sahneler ve grafiklerle katılıyoruz. Şubat 2020 itibarıyla oyun, 100-150 TL fiyat aralığında satın alınabilir durumda.
1. Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu (2016)
Geliştirici: Naughty Dog
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Playstation 4 konu olduğunda 1 numarada çoğu kişinin tahmin edeceği gibi Uncharted 4 yer alıyor. Sevilen serinin son oyunu, hikaye derinliği açısından göz dolduruyor. Oyun hazine avcılığı yapan iki kardeşin maceralarını harika grafikler ile anlatıyor. Akıcı oyun mekaniğinin yanında oyunculara bulmacalarda sunan Uncharted 4 aynı zamanda Türkçe dublaj seçeneği ile de oyun keyfini arttıyor. Oyun, 85-100 TL fiyat etiketiyle mağazalarda bulunabiliyor.
Oyun
The Witcher 3 satışları %554 arttı!
The Witcher 3 satışları %554 arttı! The Witcher 3: Wild Hunt, Netflix‘te yayınlanan dizinin de etkisiyle inanılmaz bir satış artışına ulaştı.
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Aralık 2019‘da Witcher 3 satışları, Aralık 2018‘e göre %554 artış gösterdi. Netflix‘te de dizi olarak Aralık ayında yayınlanmaya başlayan Witcher, oyun kısmında da çok büyük bir satış artışı yakaladı. Anlaşılan o ki Netflix‘te diziyi izleyen birçok kişi, oyunun deneyimini de merak edip satın alma yoluna gitmiş.
Dizi sonrası, oyunun satışlarının artması bekleniyordu ancak bu boyutta bir artış beklenmiyordu. Ocak ayının başında Witcher 3, Steam‘de 100 bin anlık oyuncu sayısına ulaşarak kendi rekorunu kırdı. Sadece Witcher 3 de değil, ilk Witcher oyunu da bu dönemde popüler hale geldi ve aynı zaman diliminde 12 bin anlık oyuncu sayısına ulaştı…
Haber
Half-Life: Alyx’in çıkış tarihi açıklandı!
Valve’ın, Half-Life: Alyx hakkında ilk duyurularını Mart 2020’de yapılması beklenen lansmanda duyurması bekleniyordu. Gelen bilgilere göre şirket, en önemli politikaları olarak yapımları eksik olarak yayınlamamayı ve oyunculara bir gecikme haberi sunmamayı kendine amaç edinmiş. Tam olarak bu sebepten Alyx VR ile ilgili bir gecikme haberi beklenmemekte.
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Geçtiğimiz gün itibariyle şirketin sosyal medya hesaplarında paylaşılan gönderilerde, Half-Life: Alyx’in 23 Mart 2020 tarihinde çıkacağı doğrulandı. Valve, bu haberi bir süreliğine Steam üzerinde yayınlanmadı, kullanıcılar gönderilerin bir hata sonucu mu paylaşıldığını düşünürken, beklenen duyuru platform aracılığıyla da yapıldı.
Oyuncular, serinin 3. oyununu beklerken büyük bir sürpriz yaparak VR temalı bir oyun duyuran Valve, kullanıcıları yeni ekipmanlar almaya zorluyor. Özellikle firmaya ait olan Steam platformunda, VR teknolojisine ne kadar önem verildiği ciddi manada farkedilmekte. Şirket pazara güç verecek olan oyununu tüm negatif yorumlara rağmen, ivme kaybetmeden yayınlayacak.
Yapımla ilgili bazı yeni görüntüler de yayınlandı, görüntülerde yapım hakkında bazı detaylara da erişebiliyoruz. 23 Mart tarihinde erişime açılacak olan oyun acaba beraberinde VR pazarına nasıl bir yenilik dalgası getirecek?