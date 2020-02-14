Haber
PlayStation 5 konsolunun fiyatına dair yeni bilgiler
Bulunması zor pahalı bileşenler konsol yarışlarında, Sony tarafının rakipleriyle rekabet halinde kalabilmesi için ciddi sorunlar oluşturuyor. Bloomberg’in haberine göre, PlayStation 5 konsolunun firmaya maliyeti 450$ olarak belirtiliyor.
Altı yaşını tamamlayan PS4 konsolunun, yavaş yavaş piyasadan çekilmeye başlaması gerekiyor, bu nedenle PlayStation 5 sürümü gelecek tatil sezonunda piyasaya sürülecek. Rakipleriyle sıkı bir yarış içerisinde olan firma, Xbox Series X’in piyasaya sürülmesiyle aynı anda konsolu kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Şirketin yeni konsol ile birçok katı politikasında değişikliğe gittiği ve çağın gereksinimlerine ayak uydurduğu da aktarılmakta.
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2013 yılında 399 dolarlık satış fiyatıyla piyasaya sürülen PS4’ün, üretim maliyetinin 381 dolara mal olduğu tahmin ediliyor. Şirketin bir önceki konsoluyla aynı politikayı izleyeceğini düşündüğümüzde, 450 dolara mal edilen PS5’in bu denklemle 470 dolar bandında satışa çıkması bekleniyor. Analistlere göre Sony’nin en pahalı oyun konsolu 399,99 dolarlık fiyat etiketiyle PS4 Pro sürümü olarak belirtiliyor, bu konsolun birçok indirimle beraber satıldığını düşünürsek firmanın tüketicilere bazı zorluklar yaşatması da mümkün.
Video oyun şirketleri genellikle, oyunlardan ve çevrimiçi olarak satılan abonelik hizmetlerinden kazanç sağladıkları için, konsollarını düşük kâr marjıyla hatta zarar ile birlikte satışa sunarlar. Microsoft’un konsolu için belirlediği fiyatın kullanıcıları memnun edecek seviyede olacağını yansıtan bazı haberler bulunmakta, bu durumda Sony, rakibiyle yarış halinde kalabilmek için yüksek maliyetle toplanan konsolunu çok düşük kar marjıyla satışa sunacak gibi görünmekte.
Robot
Boston Dynamics’in robot köpeği Spot, güvenlik görevlisi olarak işbaşı yapıyor
ABD‘li mühendislik şirketi Boston Dynamics, ürettikleri robotlarla hem tasarımsal hem de yazılımsal olarak teknolojinin sınırlarını zorlamalarıyla son günlerde çokça tanınıyor. Şirketin üretmiş olduğu robotlarla ilgili bir haber de Norveç’ten geldi. Buna göre robot köpek Spot, Norveç’te bir petrol rafinerisinde güvenlik elemanı olarak işe başlayacak.
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Boston Dynamics tarafından üretilen dört ayaklı bir robot olan Spot, dünyadaki ilk gerçek görevlerinden birine sahip olmaya çok yakın. Petrol arama ve geliştirme şirketi Aker BP, bu yıl Norveç Denizi’ndeki Skarv alanında yapacağı araştırmalarda devriye çalışmaları için robot köpek Spot‘tan faydalanmayı hedeflediklerini açıkladı.
Robot köpek Spot, üzerinde bulunan 3 boyutlu kamera ve özel sensörler sayesinde gaz kaçaklarını tespit edecek ve operatörlere haber verecek
Robotun ayrıca, insanlar için yüksek riskli olduğu kabul edilen işleri gerçekleştirme yeteneği üzerinde de test edileceği belirtildi. Aker BP sözcüsü, “Robotların yakın gelecekte daha güvenli, daha düşük maliyet ve emisyonlarla çalışmamıza yardımcı olacaklarına inanıyoruz.” ifadelerinde bulundu.
Boston Dynamics, robot köpek Spot‘un şirketler tarafından işe alınmasını da sağlıyor. Teknoloji dergisi Wired‘a göre Eylül 2019’dan bu yana yaklaşık 75 firma robotu kiraladı. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) tarafından ortaya çıkarılan bir diğer dosyaya göre, robot köpeğin Massachusetts eyaletinde polis bomba ekibi ile birlikte çalıştığı belirtildi.
Haber
Half-Life: Alyx’in çıkış tarihi açıklandı!
Valve’ın, Half-Life: Alyx hakkında ilk duyurularını Mart 2020’de yapılması beklenen lansmanda duyurması bekleniyordu. Gelen bilgilere göre şirket, en önemli politikaları olarak yapımları eksik olarak yayınlamamayı ve oyunculara bir gecikme haberi sunmamayı kendine amaç edinmiş. Tam olarak bu sebepten Alyx VR ile ilgili bir gecikme haberi beklenmemekte.
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Geçtiğimiz gün itibariyle şirketin sosyal medya hesaplarında paylaşılan gönderilerde, Half-Life: Alyx’in 23 Mart 2020 tarihinde çıkacağı doğrulandı. Valve, bu haberi bir süreliğine Steam üzerinde yayınlanmadı, kullanıcılar gönderilerin bir hata sonucu mu paylaşıldığını düşünürken, beklenen duyuru platform aracılığıyla da yapıldı.
Oyuncular, serinin 3. oyununu beklerken büyük bir sürpriz yaparak VR temalı bir oyun duyuran Valve, kullanıcıları yeni ekipmanlar almaya zorluyor. Özellikle firmaya ait olan Steam platformunda, VR teknolojisine ne kadar önem verildiği ciddi manada farkedilmekte. Şirket pazara güç verecek olan oyununu tüm negatif yorumlara rağmen, ivme kaybetmeden yayınlayacak.
Yapımla ilgili bazı yeni görüntüler de yayınlandı, görüntülerde yapım hakkında bazı detaylara da erişebiliyoruz. 23 Mart tarihinde erişime açılacak olan oyun acaba beraberinde VR pazarına nasıl bir yenilik dalgası getirecek?
Apple
Apple, akıllı ev teknolojileri için özel bir patent aldı!
Apple, akıllı ev teknolojilerinde kullanılmak üzere özel bir patent edindi. Bugün paylaşılan patentte, görüldüğü üzere akıllı ev dinamikleri çok daha fazla geliştirilmeye çalışılmış.
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Apple’ın bugün yayınladığı patentte ortaya çıkan sızıntılar, alınan patentte akıllı ev cihazlarının otomatik olarak tespit edilmesi üzerine hazırlanmış bir fikri gösteriyor. Oda içerisindeki potansiyel olan cihazlara tanımlıyor ve işlevlerini size söylüyor.
Apple’ın bu patenti almasının ana sebebi, çok fazla akıllı ev cihazının ve teknolojisinin olması olabilir. Fakat, tam entegre akıllı ev yapmak bu cihazlarla birlikte aslında çok uğraştırıcı bir süreç. Farklı tip iletişim protokolleri, konnektör tipleri, uyumsuz cihazlar ve bunun gibi birçok sıkıntı oluşabiliyor. Apple, aldığı patentle birlikte yeni akıllı cihazları çok daha kolay şekilde otomatik tespit sistemi oluşturmayı planlıyor.
Odanızın içindeki ne ise, sizin kullanımınız için eşleştirme başlatıyor. Teoride, mutfağınıza akılllı bir aydınlatma cihazını konumlandırdınız. Sistem cihazınızı iPhone’unuzda bulunan Ev uygulaması içerisinden görüntülüyor ve otomatik olarak mutfağınızdaki aydınlatma olduğunu anlıyor.
Patentte ayrıca, bu uygulamanın bir ek aparat yardımıyla oluşturulabileceği belirtiliyor. Aparat sistemi, evde yüklü olan cihazları telefonunuz veya herhangi bir Apple cihazınız vasıtasıyla bilgilerini alıyor. Bunun üstüne evin neresindeyse ona göre isimlendiriyor. Ayrıca bu üniteyi evin her yerine döşerseniz evin planını dahi çıkarabiliyor.
Bu özel aparat ayrıca nesnenin hareketli bir obje olduğunu da tespit edebiliyor. Yani sizin insan olduğunuzu kolayca saptayabiliyor. Bunu da “Time of Flight (ToF)” sensörü dediğimiz 3D derinlik verebilen sensör aracılığıyla, tanımlama işlemini yapabiliyor.
Alınan patentte, ayrıca farklı senaryolar da oluşturmak mümkün. Eğer kullanıcı sisteme “tanımlı” ise ev içerisinde farklı kullanıcı oluşturabilir. Bu kullanıcılara evdeki statüsüne göre haklar yaratabilirsiniz.
Çekirdek aile yapısı bulunan bir evde, anne, baba ve çocuklara ayrı ayrı izinler verilebiliyor.
Henüz, yeni patentle ilgili entegrasyon süreçleri tamamlanmış değil. Apple’ın bu ürün üstünde daha çok durmaya başlayacaktır. Keza, akıllı evlere olan rağbet son dönemlerde artmaya devam ettiği düşünüldüğünde.