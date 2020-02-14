PlayStation 5 konsolunun fiyatına dair yeni bilgiler

Bulunması zor pahalı bileşenler konsol yarışlarında, Sony tarafının rakipleriyle rekabet halinde kalabilmesi için ciddi sorunlar oluşturuyor. Bloomberg’in haberine göre, PlayStation 5 konsolunun firmaya maliyeti 450$ olarak belirtiliyor.

Altı yaşını tamamlayan PS4 konsolunun, yavaş yavaş piyasadan çekilmeye başlaması gerekiyor, bu nedenle PlayStation 5 sürümü gelecek tatil sezonunda piyasaya sürülecek. Rakipleriyle sıkı bir yarış içerisinde olan firma, Xbox Series X’in piyasaya sürülmesiyle aynı anda konsolu kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Şirketin yeni konsol ile birçok katı politikasında değişikliğe gittiği ve çağın gereksinimlerine ayak uydurduğu da aktarılmakta.

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2013 yılında 399 dolarlık satış fiyatıyla piyasaya sürülen PS4’ün, üretim maliyetinin 381 dolara mal olduğu tahmin ediliyor. Şirketin bir önceki konsoluyla aynı politikayı izleyeceğini düşündüğümüzde, 450 dolara mal edilen PS5’in bu denklemle 470 dolar bandında satışa çıkması bekleniyor. Analistlere göre Sony’nin en pahalı oyun konsolu 399,99 dolarlık fiyat etiketiyle PS4 Pro sürümü olarak belirtiliyor, bu konsolun birçok indirimle beraber satıldığını düşünürsek firmanın tüketicilere bazı zorluklar yaşatması da mümkün.

Video oyun şirketleri genellikle, oyunlardan ve çevrimiçi olarak satılan abonelik hizmetlerinden kazanç sağladıkları için, konsollarını düşük kâr marjıyla hatta zarar ile birlikte satışa sunarlar. Microsoft’un konsolu için belirlediği fiyatın kullanıcıları memnun edecek seviyede olacağını yansıtan bazı haberler bulunmakta, bu durumda Sony, rakibiyle yarış halinde kalabilmek için yüksek maliyetle toplanan konsolunu çok düşük kar marjıyla satışa sunacak gibi görünmekte.