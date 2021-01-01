E-spor’ların normalden daha fazla önem kazandığı pandemi döneminde bu alandaki bir başka haber ise eMilli Takım’dan geliyor. Ülkemizi FIFA ve Pro Evolution Soccer (PES) oyunlarında temsil edecek ve Milli formayı e-futbol alanında giyecek oyuncuların seçileceği eMilli Takım seçmeleri başladı!

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından organize edilen bu seçmelerde, seçilen oyuncular FIFA’nın düzenleyeceği eNations Cup ile UEFA’nın düzenleyeceği eEuro 2020 turnuvalarına katılmaya hak kazanacaklar. Seçmelerin kayıtları ise bu linkten yapılıyor. eMilli Takım seçmelerinde PES için belirlenen son başvuru tarihi 3 Ocak 2021 iken, FIFA için belirlenen başvuru tarihi 16-28 Ocak olmuş.

Seçmelerin nasıl yapılacağını merak ettiyseniz de açıklamalarda, çeyrek final seviyesine kadar tek maç usulü elemelerle gidileceğinin belirtildiğini söyleyebiliriz. Çeyrek final, yarı final ve final turlarının ise çoklu maçlar üzerinden organize edileceği belirtiliyor. Seçmeler sonucunda her iki oyun için de 4’er adet e-futbolcunun seçileceğini de öğreniyoruz.

eMilli Takım seçmelerinin takvimi nasıl?

eMilli Takım’ın seçmeleri için hazırlanan takvime baktığımızda; PES’in 1.turunun 25 Aralık – 7 Ocak, 2.turunun 11-21 Ocak, finalinin 26-27 Ocak tarihlerinde olacağını görüyoruz. Bu takvimin sonunda yani 27 Ocak tarihinde ise PES seçmelerinin sonuçlarının açıklanacağı belirtilmiş. FIFA seçmelerinin takviminde ise 16 Ocak – 1 Şubat tarihlerinde 1.turun, 2-15 Şubat tarihlerinde 2.turun, 18-19 Şubat tarihlerinde ise büyük finalin gerçekleşeceği görülüyor. FIFA seçmelerinin sonuçlarının ise 22 Şubat tarihinde açıklanacağı belirtilmiş.