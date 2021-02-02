FIFA Online 4, Türkiye’ye geliyor

Electronic Arts, FIFA Online 4 oyununu aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 15 yeni ülkede yayınlanacağını açıkladı. Ayrıca şirket, Şampiyonlar Ligi lisansını da uzattı.

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Electronic Arts gönderdiği basın bülteniyle FIFA serisiyle ilgili birçok heyecan verici duyurular yaptı. Şirket, paylaştığı basın açıklamasında EA SPORTS FIFA‘nın küresel anlamda ve her platformda genişleme yaşayacağının haberini verdi. Bunlardan belki de en sevindirici olanı, FIFA Online serisiyle ilgili olanı.

FIFA Online 4 daha önce Vietnam ve Tayland’da beta olarak hizmet veriyordu. Şirket şimdi de Türkiye, Rusya ve Polonya‘nın aralarında olduğu 15 yeni ülkede kullanıma sunulacağı duyurdu. EA Sports tarafından geliştirilen ve çevrimiçi futbol deneyimi sunan FIFA Online 4, 2018 yılında piyasaya sürülmüştü.

Futbol severler FIFA’nın online oyununu PC ya da mobil cihazlardan oynanabilecekler. FIFA Online 4, grafik ve oynanış dinamikleri açısından normal FIFA serisinden biraz gerisinde. Ayrıca sistem gereksinimleri de daha düşük.

FIFA Online 4, çevrimiçi odaklı olsa da isteyen oyuncular oyunu tek başlarına da oynayabiliyorlar. Çevrimiçi oyun oynamak isteyenlerse bir maçlık karşılaşmalara, turnuvalara veya liglere katılabiliyorlar.

Electronic Arts ayrıca, UEFA ile lisans yenilemesi yaptı. Buna göre; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Süper Kupa hakları önümüzdeki yıllarda da sadece FIFA’da olacak. Şimdilik kaç yıllık bir anlaşmanın yapıldığına dair net bir bilgi verilmedi.

Son olarak Electronic Arts, FIFA 21’in en çok satan oyunlar arasında yer aldığını, bugüne kadar 325 milyondan fazla kopya sattığını açıkladı. FIFA 21, 17 Mart’ta Google’ın bulut tabanlı oyun servisi Stadia’ya eklenecek. 17 Mart’tan itibaren Stadia’da FIFA 21’i satın alan oyunseverler oynayabilecek.

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