Genel
FIFA Online 4, Türkiye’ye geliyor
Electronic Arts, FIFA Online 4 oyununu aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 15 yeni ülkede yayınlanacağını açıkladı. Ayrıca şirket, Şampiyonlar Ligi lisansını da uzattı.
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Electronic Arts gönderdiği basın bülteniyle FIFA serisiyle ilgili birçok heyecan verici duyurular yaptı. Şirket, paylaştığı basın açıklamasında EA SPORTS FIFA‘nın küresel anlamda ve her platformda genişleme yaşayacağının haberini verdi. Bunlardan belki de en sevindirici olanı, FIFA Online serisiyle ilgili olanı.
FIFA Online 4 daha önce Vietnam ve Tayland’da beta olarak hizmet veriyordu. Şirket şimdi de Türkiye, Rusya ve Polonya‘nın aralarında olduğu 15 yeni ülkede kullanıma sunulacağı duyurdu. EA Sports tarafından geliştirilen ve çevrimiçi futbol deneyimi sunan FIFA Online 4, 2018 yılında piyasaya sürülmüştü.
Futbol severler FIFA’nın online oyununu PC ya da mobil cihazlardan oynanabilecekler. FIFA Online 4, grafik ve oynanış dinamikleri açısından normal FIFA serisinden biraz gerisinde. Ayrıca sistem gereksinimleri de daha düşük.
FIFA Online 4, çevrimiçi odaklı olsa da isteyen oyuncular oyunu tek başlarına da oynayabiliyorlar. Çevrimiçi oyun oynamak isteyenlerse bir maçlık karşılaşmalara, turnuvalara veya liglere katılabiliyorlar.
Electronic Arts ayrıca, UEFA ile lisans yenilemesi yaptı. Buna göre; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Süper Kupa hakları önümüzdeki yıllarda da sadece FIFA’da olacak. Şimdilik kaç yıllık bir anlaşmanın yapıldığına dair net bir bilgi verilmedi.
Son olarak Electronic Arts, FIFA 21’in en çok satan oyunlar arasında yer aldığını, bugüne kadar 325 milyondan fazla kopya sattığını açıkladı. FIFA 21, 17 Mart’ta Google’ın bulut tabanlı oyun servisi Stadia’ya eklenecek. 17 Mart’tan itibaren Stadia’da FIFA 21’i satın alan oyunseverler oynayabilecek.
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Finans
EA geçtiğimiz yıl oyun içi satın alımlardan kazandığı parayı açıkladı!
EA geçtiğimiz yıl oyun içi satın alımlardan kazandığı parayı duyurdu. Rapora göre firma, 5.9 milyar dolarlık devasa bir gelir elde etmiş.
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Oyun içi satın alımlar ve canlı servisler EA için önemli bir gelir kaynağı!
Oyun dünyasının popülaritesi en dalgalı firmalarından biri kuşkusuz Electronic Arts. FIFA serisi ile daha çok tanınan firma, yıllardır yaptıklarıyla eleştirilerin odağı olmayı başardı. Bu eleştirilerin en popüler olanı ise bildiğiniz üzere firmanın sağladığı oyun içi satın alımlar ve canlı servisler. Çoğu ülkede davalık olan firma, 2020 yılı içerisinde bu servislerden ne kadar kazandığını açıkladı. Yayımlanan verilere göre EA, geçtiğimiz yol 5.9 milyar dolarlık gelir elde etti.
Geçtiğimiz yıla oranla %8 gelir artışına sahip olan firma, kar kısmında yılı artış ile kapattı. Kar kısmında 1.179 milyar dolar daha fazla kazanan oyun üreticisi, başarısını sürdürdü. Tabi işin kar kısmında ilk kez uygulanan vergi indiriminin de büyük etkisi oldu. Tartışma ve dava konusu olan bu servisleri kullanma konusunda geri adım atmayı düşünmeyen firma, bir nevi neden haklı olduğunu dünyaya duyurdu. Firma özellikle FIFA Ultimate Team merkezli gelirleri ile finansal olarak güçlü bir profil çizmeyi başardı. Bakalım oyun devi ileride herhangi bir zorluk yaşamadan sistemi devam ettirebilecek mi bekleyip göreceğiz.
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Genel
MediaTek Helio M80 modemi duyuruldu!
MediaTek, orta segment pazarında kendi içinde büyük yenilikler sunan Helio M80 işlemcisini duyurdu. Yeni modeme sahip ilk akıllı telefonların yılın sonlarında duyurulması bekleniyor.
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Pandemi sonrasında orta segment pazarı ise hiç olmadığı kadar önemli bir hale geldi. İşte bu noktada en önemli üreticilerden birisi olan MediaTek ise yeni nesil 5G orta segment işlemcileri ile oldukça öne çıkıyor. Bir süredir kendisinden bahsettiğimiz MediaTek Helio M80 nihayet görücüye çıktı. Şirketin duyurmuş olduğu yeni 5G modemi Helio M80, şirketin mmWave bantlar için destek veren ilk modemi oldu.
Dimensity 1000 serisinde bulunan Helio M70 modemin halefi olan M80 sadece mmWave ağlarına destek sunmakla kalmıyor. Bununla birlikte M80; 3.76 Gbps yükleme ve 7.67 Gbps indirme hızları ile de öne çıkmayı başarıyor. Daha önceki hızlar 4,7 Gbps ve 2,5 Gbps seviyelerindeydi.
MediaTek yeni modemi Helio M80; hem bağımsız olmayan (NSA) hem de bağımsız (SA) mimarileri, çift 5G SIM, çift 5G NSA ve SA ağlarını ve Yeni Radyo Üzerinden Çift Ses (VoNR) desteklediğini belirtiyor. Modemin sunduğu radyo erişim teknolojilerinin tam listesi ise şu şekilde:
- 3GPP Sürüm 16 standardı
- Sub-6 GHz ve mmWave çift bağlantı ve taşıyıcı toplama
- 5G NR (FR1), taşıyıcı birleştirme ile
- 5G mmWave (FR2) 8CC’ye kadar
- Karışık Dubleks (TDD + FDD) ile 5G taşıyıcı birleştirme
- Dinamik spektrum paylaşımı (DSS) hazır
Son olarak MediaTek Helio M80 müşterilere bu yılın sonlarında ulaşacak. Ek olarak, MediaTek’in ayrıca bu yıl cihazlarda görünmesi gereken iki adet 5G modem daha bulunuyor.
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Genel
Nokia Professional P3600 kulaklığını duyurdu
Nokia aktif gürültü engelleme özelliğine sahip Professional P3600 kulaklığını tanıttı. Şirketin yeni kablosuz kulaklığı özellikleriyle ve kompakt tasarımıyla dikkat çekti.
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Finlandiya merkezli teknoloji üreticisi Nokia, Professional True Wireless Earphones P3600 isimli yeni kablosuz kulaklığını duyurdu. Şirketin resmi internet sitesinde listelenen ürün heyecan uyandırdı. Ancak Nokia Professional P3600 kulaklığının çıkış tarihini ve fiyatını henüz açıklamadı.
Nokia’nın yeni kulaklığı ses donanımları lisans sahibi RichGo tarafından tasarlandı ve üretildi. Bunanla birlikte Nokia Professional True Wireless Earphones P3600, kulaklık başına yalnızca 4,6 gram hafifliğe sahip. Buna rağmen kulaklıklar, sahip olduğu bataryalar ile 6 saat kesintisiz müzik deneyimi sunabiliyor.
Nokia Professional P3600, 10W ses çıkış gücüyle kullanıcılarına yüksek bir ses sunuyor. Ayrıca cihaz, Bluetooth 5.2 gibi yeni bir bağlantı teknolojisini bünyesinde barındırmasıyla da bağlantı kopması riskini aza indiriyor. Kompakt ve şık tasarımıyla dikkat çeken alüminyum şarj kutusunda ise 400 mAh boyutunda bir batarya kapasitesine sahip. Bu batarya kullanıcılara 18 saat pil ömrü vaadediyor.
Aktif gürültü önleme özelliği ile kulaklık, yalnızca dinlediğiniz müziğe odaklanabilmenizi sağlıyor. Ayrıca P3600, Ambiyans Modu ile ise çevredeki seslerden haberdar olabilmenizi sağlıyor. Çift ses sürücüsüyle gelen Nokia Professional P3600, Clear Voice Capture teknolojisi ile görüşme seslerini daha net hale getiriyor.
Sonuç olarak Nokia Professional P3600; önceki modellerden farklı olarak aktif gürültü engelleme ve çevre seslerini dinleme gibi özellikler sunuyor. Ancak bu yeni özelliklere rağmen yeni cihaz, IPX7 suya karşı koruma sertifikasından yoksun olarak karşımıza çıkıyor.
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