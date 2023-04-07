EA‘in FIFA oyun serisi, dünya çapında birçok hevesli oyuncu ve futbol tutkunu için bilinen bir isim. 1993 yılında çıkış yapan seri, o zamandan beri tüm zamanların en popüler ve başarılı spor video oyunlarından biri haline geldi. Oyun, gerçekçi grafiklere, derinlemesine ekip yönetimine ve hayranları onlarca yıldır meşgul eden sürükleyici bir oynanışa sahiptir. Düzenli güncellemeler, yeni özellikler ve çevrimiçi oynanışla FIFA, futbol hayranları için olmazsa olmaz bir oyun olarak video oyun endüstrisindeki yerini sağlamlaştırdı. Bununla birlikte, EA asırlık video oyunu serisini yeniden markalaştırdığı için hayranların EA SPORTS FC adına alışması gerekecek.

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Futbol oyunu denildiğinde ilk akla gelen isim olan Electronic Arts, EA SPORTS FC markasıyla yepyeni bir futbol vizyonuna imza atmaya hazırlanıyor. Oyunun yeni kimliği ve logosu, EA Sports FC’nin futbolun geleceğinde çok önemli bir yeri olacağını gösteriyor. EA SPORTS FC konsol, mobil, çevrimiçi oyunlar ve espor ürünleri aracılığıyla yüz milyonlarca taraftarı birbiriyle etkileşime sokmayı hedefliyor ve yeni bir futbol deneyimi yaratarak futbol heyecanını en iyi şekilde yaşatmak için EA SPORTS çatısı altında yer alan bir platforma dönüşüyor.

EA SPORTS FC, dünyanın en büyük liglerinde, 100’den fazla maçta ismini duyuracak. Futbolseverler yeni marka kimliğini, EA SPORTS ortakları olan; Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, WSL, NWSL, CONMEBOL ve daha fazlası aracılığıyla ilk kez duymuş olacaklar. Küresel futbol arenasındaki birçok isim EA SPORTS’a katılarak bu yepyeni futbol deneyiminin yeni bir çağ başlatmasına ortak olacak ve yüzlerce lig, takım, marka ve sporcu, bugün itibarıyla EA SPORTS FC logosunu kendi platformlarında yayınlamaya başlayacak.