FIFA 21 Ultimate Team mağazasında kozmetik ürün satışı başladı!

Epic Games bedava oyunlar için ilk başlarda yüklü miktarda para harcamış. Bedava oyunlar ile ekosistemine daha fazla oyuncu çekmek isteyen firmanın cebinden çıkan para oldukça yüksek. Dünyaca ünlü firmanın Apple ile olan davası sırasında, bedava oyunları başlattığı ilk 9 aylık süreçte ne kadar para harcadığı belli oldu. Aralık 2018‘den Eylül 2019‘a kadar firma bedava oyunlar için 11.6 milyon dolar harcamış. Ayrıca firmanın bu süreçte ne kadar yeni üyeyi sistemine dahil ettiği de belli oldu.

Göz atmak isteyebilirsiniz; Xbox Game Pass Mayıs 2021 oyunları açıklandı! Sizin için inceledik

Oyun dünyasında dijital çağa artık giriş yaptık. Dijital oyunların kutulu oyunlardan daha fazla sattığı şu günlerde platformlar arası da yeni rekabet kolları oluştu. Epic Games Store, Steam, Origin ve Xbox PC Store gibi platformlar daha fazla oyuncuya ulaşabilmek için her yolu deniyorlar. Kuşkusuz bu firmalardan en sükseli başlangıcı yapan Epic Games oldu. Firma kendi ekosistemini yaratmak için oldukça agresif bir giriş yaptı. Bedava oyunlar ile kullanıcı sayısını arttırmak isteyen firma bu konuda oldukça başarılı işlere de imza attı. Bununla birlikte kendi ekosistemine özel oyun çıkarmak için yapımcılar ile de anlaşan Epic Games, kimi zaman eleştirilerinde odağında olmayı başardı. Ancak bugün ki konumuz firmanın bedava oyun politikası. Apple ile sıkı bir dava içerisinde olan Epic Games‘in bedava oyunları dağıtmaya başladığı Aralık 2018‘den bu yana harcadığı para belli oldu.

Want to know how much $ the devs of those 'free' Epic Games Store games got, & how many copies were grabbed? Here's the first 9 months to September 2019. 👀 pic.twitter.com/5hkLb1VEjj

— Simon Carless (@simoncarless) May 3, 2021