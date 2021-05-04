Genel
FIFA 21 Ultimate Team mağazasında kozmetik ürün satışı başladı!
FIFA 21 Ultimate Team mağazası genişlemeye devam ediyor. Sevilen futbol oyununda oyun içi satım salım konusunda çeşitlilik de artıyor. Son gelen güncelleme ile birlikte oyuncular mağazadan kozmetik ürün satın alabilecekler. Electronic Arts oyunda yer alan Ultimate Team mağazasına kozmetik ürünler ekledi. Oyunun işleyişine etkisi olmayan bu ürünler sayesinde oyuncular görünüşlerini değiştirme imkanına sahip olacaklar. Ancak ilk ortaya çıkan detaylara göre bu ürünler biraz pahalı.
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FIFA 21 Ultimate Team içerisindeki mağazadan kozmetik ürün alabileceksiniz!
Oyun içi satın alımlar yapımcılar için bulunmaz bir nimet. Pek çok firma oyun satışı ile yetinmeyip bu tarz içerikler ile kazançlarını katlıyor. Firmalar bu sayede oyunu da canlı tutmayı başarırken, oyuncuları da sürekli para harcamaya itiyorlar. Oyun içi satın alımların kuvvetli olduğu oyunlardan biri kuşkusuz FIFA serileri. Electronic Arts yapımı futbol oyun serisi, özellikle Ultimate Team sayesinde çokça para kazanmayı başardı. Kimi zaman eleştirilerin hatta suçlamaların hedefinde olan oyun, görünüşe göre sistemi genişletmek istiyor. Electronic Arts, FIFA 21 için yaptığı son güncelleme ile birlikte oyun içi satın alım yelpazesini genişletti. Firma Ultimate Team modu içerisinde bir mağaza açtı. Açılan mağaza ile birlikte oyuncular kozmetik eşyaları tek başına satın alabilecekler. Zira daha önceden, “loot box” sistemi ile kozmetik ürünlere ulaşılabiliyordu. Ancak firma, oyun içi kozmetik ürünleri ayrı bir panelde satarak daha fazla gelir elde etme peşinde.
Şimdilik çok fazla ürünün yer almadığı sistemde, yelpazenin önümüzdeki süreçlerde genişlemesi bekleniyor. Bununla birlikte Electronic Arts, kozmetik ürünleri çok da fazla ucuza satmayacak gibi gözüküyor. Zira ilk listelemede ortaya çıkan ürünler oldukça pahalı. Mesela oyuncuların stadyumlarına koymak isteyebileceği bir afiş 11 bin FUT parasına alınabiliyor. Ayrıca FUT parasını saklamak isteyen oyuncular için 150 FIFA Points ile ödeme imkanı da bulunmakta. FIFA Points‘in oyun içi özel para olduğunu da unutmamak gerek. Futbol her şeydir temalı ürünler ile mağazayı açan EA, ilave olarak stadyum müziği, ev sahibi forması ve deplasman forması da satıyor. Stadyum müziği eklemek isteyen oyuncuların 15 bin FUT/200 FIFA Points ödemesi gerekiyor. Bununla birlikte formalarında tanesi 25 bin FUT/300 FIFA Points‘ten satılıyor. Ayrıca isteyen kullanıcılar bütün ürünleri tek bir paket halinde de satın alma hakkına sahip. Bunun maliyeti de sadece 60 bin FUT/700 FIFA Points. 700 FIFA Points bugün güncel kur ile yaklaşık 80 TL yapmakta.
FIFA 21 6 Mayıs’ta EA Play ve Xbox Game Pass’te!
Geliştirmeler ile birlikte kazandığı parayı arttırmak isteyen firma, çok da kötü geri dönüşler almadı. Fiyatların fazla olduğu yorumları yapılsa da bu eklemeler oyuncular tarafından memnuniyetle karşılandı. Zira daha önceki sistemde oyuncular futbolcu paketlerini açmadan kozmetik ürünlere sahip olamıyorlardı. Farklı tarzda müşterileri de bünyesine katan Electronic Arts, satış rakamlarında yine iyi sonuçlara sahip olacak gibi gözüküyor. Ekim ayında piyasaya çıkan FIFA 21 ile başlayan sistemin serinin diğer oyunlarına da entegre olacağını söylemek yanlış olmaz. Öte yandan firma belli dönemlerde tematik kozmetik ürünleri de mağazada sergileyebilir. Bu sayede oyuncuların sürekli mağaza içerinde kalması hedefleniyor. Geçtiğimiz günlerde sızan bir belge de zaten firmanın niyetini gösteriyor. Sızıntıya göre, EA önceliğini oyun içi satın alım sayısını arttırmaya vermiş. Firmanın oyuncuları oyun içi satın alımlara daha sert yollarla yönlendirmek istediği ortaya çıktı. Tabi bu belgenin ilerleyen zamanlarda olumsuz geri dönüşleri olacaktır.
Tüm bu gelişmelerin yanı sıra oyunculara müjde. FIFA 21, 6 Mayıs tarihinden itibaren EA Play sistemine dahil olacak. Sevilen futbol oyununa EA Play aboneleri ilave ücret ödemeden sahip olacaklar. Ülkemizde Steam ve Xbox Game Pass sistemlerinde yer alan EA Play üyelik sistemine ayda 30 TL gibi makul bir ücret ödeyerek sahip olma şanısınız bulunmakta. Ancak abonelik sistemine dahil olmak istemeyen kullanıcılar için FIFA 21 fiyat olarak an itibariyle Steam‘de 138.59 TL. Kuşkusuz yeni eklemenin ardında EA Play ve Xbox Game Pass abonelik satışlarında da büyük bir artışa şahit olacağız. EA Play sistemine dahil olan FIFA 21 sadece PC platformuna gelmiyor. Oyunun konsol tarafındaki EA Play abonelik sistemlerine de dahil olacağı ortaya çıktı.
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Genel
Valve, Yeni CS:GO Güncellemesi Yayınladı!
Valve birçok yenilik getiren CS:GO güncellemesini yayınladı. İşte güncelleme ile CS:GO’ya gelen yeni eklentiler ve özellikler..
Oyun dünyasının vazgeçilmezi CS:GO bir yeni güncelleme daha aldı. Uzun süre önce Kırık Diş Operasyonu’nu başlatan CS:GO bu güncelleme ile oparasyonu sona erdirdi. Ek olarak birçok yeni skini içeren bir kasayı da oyuna ekledi. Şimdi gelin güncelleme ile gelen tüm yeniliklere göz atalım.
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Valve, piyasada önemli bir yer edinen CS:GO‘ya yeni bir güncelleme getirdi. 4 Mayıs tarihinde yayınlanan yeni CSGO güncellemesi birçok yeniliği de içerisinde barındırıyor. Ancak ilk olarak eski operasyon ile ilgili detayları verelim.
Kırık Diş Operasyonu sona erdi!
Bildiğiniz üzere CS:GO‘da hali hazırda bir operasyon vardı. Kırık Diş olarak adlandırılan bu operasyon bu güncelleme ile birlikte sona erdi. Valve, operasyondaki yıldızlarını değerlendirmeyen kullanıcılara 15 Mayıs’a kadar süre verdi. Yani 15 Mayıs tarihine kadar kullanıcılar ödüllerini toplayaiblecekler.
Yeni Yılan Isırığı Kasası ve Abonelik Hizmeti!
Öte yandan oyuna eklenen yeni özelliğe baktığımızda artık bir abonelik hizmetinin sunulduğunu görüyoruz. CS:GO 360 olarak adlandırılan bu abonelik hizmeti, oyuncuların resmi rekabetçi eşleştirmelerindeki verilerini kaydediyor. Tabi kullanıcılara da sunuyor. Kullanıcılar bu sayede oyundaki verilerini detaylıca görebiliyor.
İçerisinde oyuna gelen yeni skinleri barındıran Snakebit Case adlı bir kasayı da oyuna ekleyen Valve, şimdiden kullanıcıları oyuna çekti diyebiliriz. Kasaya sahip olmak isteyen kullanıcılar şimdiden oyunu oynamaya başladılar. Kasanın içine bakacak olursak 17 yeni skin barındıran Yılan Isırığı kasası birçok silah için kaplama içeriyor. Özellikle M4A4 için yapılan kaplama adeta göz kamaştırıyor.
Haritalarda düzeltmeler yapıldı!
Oyuna gelen diğer yeniliklere bakacak olursak ölüm maçının vazgeçilmezi olan tavuklar yenilendi. Tavuklar artık görsel olarak daha farklı gözüküyor. Öte yandan daha önceki güvenlik güncellemeleri ile ortaya çıkan doku bozuklukları giderildi. Ek olarak yeni güvenlik ve görüntü düzeltmeleri oyuna eklendi. Acient haritası Active Duty grubuna eklendi. Train haritası ise Active Duty grubundan kaldırıldı. Öte yandan Grind ve Mocha haritaları resmi eşleştirmelere eklendi. Acient, Nuke ve Frostbite haritalarına aydınlatma, gölgelendirme gibi ayarlar getirildi.
Genel olarak yeni CSGO güncellemesine baktığımızda oyuna birçok yeniliğin eklendiğini görüyoruz. Ancak bu güncellemede en çok dikkat çeken noktanın yeni kasa olduğunu belirtmek gerek. Keza oyuncular yeni skinleri oyunda görmek için sabırsızlanıyor. Bakalım CS:GO’ya gelen 1.0GB’lık bu güncelleme ile nasıl bir boyuta taşınacak. Sizce CS:GO’nun oyuncu sayısı bir süreliğine bile olsa artış gösterecek mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Finans
Epic Games bedava oyunlar için ilk 9 ay 11 milyon dolar harcamış!
Epic Games bedava oyunlar için ilk başlarda yüklü miktarda para harcamış. Bedava oyunlar ile ekosistemine daha fazla oyuncu çekmek isteyen firmanın cebinden çıkan para oldukça yüksek. Dünyaca ünlü firmanın Apple ile olan davası sırasında, bedava oyunları başlattığı ilk 9 aylık süreçte ne kadar para harcadığı belli oldu. Aralık 2018‘den Eylül 2019‘a kadar firma bedava oyunlar için 11.6 milyon dolar harcamış. Ayrıca firmanın bu süreçte ne kadar yeni üyeyi sistemine dahil ettiği de belli oldu.
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Epic Games bedava oyunlar için ilk 9 ay 11.6 milyon dolar harcadı!
Oyun dünyasında dijital çağa artık giriş yaptık. Dijital oyunların kutulu oyunlardan daha fazla sattığı şu günlerde platformlar arası da yeni rekabet kolları oluştu. Epic Games Store, Steam, Origin ve Xbox PC Store gibi platformlar daha fazla oyuncuya ulaşabilmek için her yolu deniyorlar. Kuşkusuz bu firmalardan en sükseli başlangıcı yapan Epic Games oldu. Firma kendi ekosistemini yaratmak için oldukça agresif bir giriş yaptı. Bedava oyunlar ile kullanıcı sayısını arttırmak isteyen firma bu konuda oldukça başarılı işlere de imza attı. Bununla birlikte kendi ekosistemine özel oyun çıkarmak için yapımcılar ile de anlaşan Epic Games, kimi zaman eleştirilerinde odağında olmayı başardı. Ancak bugün ki konumuz firmanın bedava oyun politikası. Apple ile sıkı bir dava içerisinde olan Epic Games‘in bedava oyunları dağıtmaya başladığı Aralık 2018‘den bu yana harcadığı para belli oldu.
Want to know how much $ the devs of those 'free' Epic Games Store games got, & how many copies were grabbed? Here's the first 9 months to September 2019. 👀 pic.twitter.com/5hkLb1VEjj
— Simon Carless (@simoncarless) May 3, 2021
Firmanın Ekim 2019′da yayımlanan performans raporu ortaya çıktı. Bu rapora göre firmanın bedava oyunlar için harcadığı para da belli oldu. Epic Games bedava oyunlar için Aralık 2018‘den Eylül 2019‘a kadar bedava oyunlar için yapımcılara toplamda 11.6 milyon dolarlık ödeme yapmış. Hangi oyuna ne kadar ödeme yapıldığına dair detaylı tablonun ortaya çıktığı raporda firmanın kazandığı kullanıcı sayısı da belli oldu. Epic Games rapora göre bedava oyunlar sayesinde 5 milyona yakın yeni kullanıcıya merhaba demiş. Ayrıca firmanın kaydolan her yeni oyuncu için harcadığı parayı bölünce 2.37 dolarlık masraf yaptığı ortaya çıktı. Yani Epic Games 5 milyon kullanıcı başına 2.37 dolar harcamış. Bununla birlikte firma ilk 9 aylık süreçte istediği kadar para kazanamamış gibi gözüküyor. Zira mağazadan en az bir kere bedava oyun alan kullanıcıların sadece %7′sinin ilave para harcadığı öğrenildi.
Epic Games’in en çok para harcadığı oyun Batman Arkham serisi!
Raporda tek tek hangi oyuna ne kadar para harcandığı gözüküyor. Bu listeye göre firma, en çok Batman Arkham serisi için para harcamış. Firma dört oyundan oluşan seriye toplamda 1.5 milyon dolar yatırım yapmış. Bununla birlikte tekil bazda en çok para harcanan oyun ise Subnautica. Firmanın bedava verdiği ilk oyun olan yapım için kasadan 1.4 milyon dolar çıkmış. Aynı şekilde kazanılan üye sayısına bakıldığında da en yüksek girdi Batman Arkham serisinde olmuş. Batman Arkham serisi sayesinde ekosisteme toplamda 600 binden fazla kullanıcı giriş yapmış. Ayrıca serinin bedava olduğu dönemdeki artışın yüzdesi de %10 olarak kayıtlara geçmiş. Öte yandan Batman Arkham serisinin bedava olduğu hafta aktif kullanıcı sayısında da büyük artış dikkat çekiyor. Zira üyelerin %50‘si o hafta içerisinde aktif olmuş. Ayrıca firma yine o ay aktif kullanıcı sayısında Fortnite‘dan daha fazla girdiye sahip olmuş.
Tüm bu rakamların yanı sıra bazı dikkat çeken detaylarda mevcut. Mesela Metro 2033 Redux oyunu Epic Games‘e bedavaya gelmiş. Yapımcı firma Deep Silver, oyunu için firmadan ilave talepte bulunmamışa benziyor. Ancak bu durumun Metro Exodus ile bağlantılı olmadığını düşünmek yanlış olur. Zira firma Deep Silver ile özel oyun anlaşması yapmıştı. Epic Games‘in ilk 9 aylık performansına detaylı bakış atmak için buradaki dosyayı inceleyebilirsiniz. Bu bilgilerin dışında firmanın sonraki süreçte yaptıkları da oldukça merak ediliyor. Özellikle firmanın GTA V‘i bedava verdiği süreçte ne kadar harcadığı ve kaç kullanıcı sayısına ulaştığı oldukça büyük merak konusu. Şimdilik ilk 9 ayı içeren bu rapora ilave bilgilerin ilerleyen zamanlarda ortaya çıkması muhtemel. Bakalım Epic Games bedava oyunlar ile daha fazla kullanıcıya ulaşma hedefini gerçekleştirecek mi bekleyip göreceğiz.
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Genel
Telefonunuzun Güvenliğini Nasıl Sağlarsınız?
Cep telefonlarımız hayatımızı her geçen gün daha da kolaylaştırır hale getiriyor. Artık vücudumuzun bir parçası gibi olan akıllı telefonlarımız kimi zaman güvenlik söz konusu olunca bazı eksiklikleri olabiliyor. Peki biz birçok bilgimizi bu telefonlarda tutarken onların güvenliğini nasıl sağlayacağımızı biliyor muyuz? Eğer nasıl güvenliği sağlayacağınızı bilmiyorsanız bir rehber niteliğinde olacak bu yazımıza göz atmanızda fayda var. Bu makalede anlattıklarımızı yapamasanız bile Android için VPN indirin.
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İçindekiler
Google Play Protect’i sürekli açık tutun
Öncelikle Google tarafından uygulamalarınızın korunduğunuzdan emin olmanız gerekiyor. İndirdiğimiz uygulamaların Google Play Protect tarafından korunması demek bu uygulamalar tarafından herhangi bir güvenlik açığının olmaması ve güvende olduğunuz anlamına geliyor. Google Play Protect’in sizi koruyup korumadığını anlamak için;
-Google Play’i açın.
-Sağ üst taraftan fotoğrafınıza tıklayın.
-Play Protect sekmesine girin ve ardından sağ üstteki ayar düğmesine basın.
-Buradan “Uygulamaları Play Protect ile tara” seçeneğinin daima açık olduğuna dikkat edin.
Google tarafından verilen aylık güvenlik güncellemelerini yapın
Google, üreticilere her ay düzenli olarak güvenlik güncelleme yamasını veriyor. Fakat kimi telefon üreticileri kendi güncellemelerinin yanında bu güvenlik güncellemesini bile tam olarak vermiyor. Siz yine de telefonunuzun güvenlik güncellemelerinin tam ve eksiksiz olduğundan emin olun. Eğer sürekli bu güncellemeleri kontrol etmek istemiyorsanız bu güncellemeleri otomatik olarak indirmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için de;
-Telefonunuzdan Ayarlar menüsünü açın.
-Telefon hakkında kısmına gidin.
-Sistem güncellemesi kısmına girin. (İsim her telefonda farklılık gösterebilir)
-Sağ üst köşedeki ayar düğmesi veya üç noktaya basın.
-Buradan Güncellemeleri Otomatik İndir seçeneğini aktif edin.
Bilinmeyen Kaynaklardan indirmeye izin vermeyin!
Android tarafında kullanılan uygulamalardan birkaçı (bknz: AnTuTu Benchmark) Google Play’de bulunmayabiliyor. Haliyle bu uygulamalar tarafından da güvenlik açığı oluşabiliyor. Bu uygulamaları APK olarak yüklemek isterseniz telefonunuz size bir uyarıda bulunuyor. Eğer bu uyarıya izin verirseniz o uygulamayı yüklüyor. Fakat her uygulamayı bu şekilde yüklemek telefonunuzdaki güvenlik açığının artması ve verilerinizin çalınabilme olasılığını arttırıyor. Eğer bilinmeyen kaynaklardan indirilen bu tarz APK’lara izin vermeyi engellemek isterseniz;
-Telefonunuzda Ayarlar menüsünü açın.
-Arama kısmında Bilinmeyen Kaynaklar yazın.
-Buradaki tikin veya kilidin daima açık olduğundan emin olun.
Telefonunuzun için bir VPN indirin
Telefonlarımızı korumanın bir diğer yolu da VPN kullanmak. Peki VPN nedir? Virtual Private Network (Sanal Özel Ağ) teriminin kısaltılmışı olan VPN, basit bir anlatımla internet üzerinde kurulu bilgisayarlar grubundan oluşur. VPN’ler, güvenilmeyen ağlara bağlanırken bağlantıyı şifrelemek ve güvenli hale getirmek için de kullanılır. Bunun yanında VPN’ler, farklı konumlarda bulunabildiğinden, sizi ülkelerin kısıtlamalarından (yasaklı web siteleri ve IP’ler gibi) da kurtarırlar. VPN’lerle bağlantınız şifreli olduğundan, gönderdiğiniz ve aldığınız tüm veriler şifrelendiğinden, meraklı gözler ne yaptığınızı da göremezler. Bu konuda Sufshark VPN istediklerinizi tam anlamıyla yerine getiren bir VPN. Ayrıca internetten yaptığınız ödemelerinizi korumanıza da yardımcı oluyor. Ek olarak herkese açık WiFi ağlarında bulunuyorken de güvende kalmanızı sağlıyor. Eğer beğenmez iseniz 30 gün para iade garantisi de vadediyor. Siz de arzu ederseniz SurfShark VPN deneyebilirsiniz.
Basit şifreler ve güvenlik etmenleri kullanmayın
En basit haliyle akıllı telefonlarımızı bir PIN ile korumaktayız. Günümüzde neredeyse bütün akıllı telefonlar parmak izi tanıma ve yüz tanıma sistemlerini destekliyorlar. Fakat bunları kullanmayıp kolay sayılabilecek PIN’lerden 0000-1111-1234 gibi veya doğum tarihiniz içeren rakamlar kullanmayın. Bunun yerine daha komplike olan rakamlar kullanmayı tercih edin. Ek olarak parmak izi veya yüz tanıma sistemlerini kullanmayı da ihmal etmeyin.
Bu içerik Surfshark desteğiyle hazırlanmıştır.
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