FIFA 21 Ultimate Team mağazasında kozmetik ürün satışı başladı!

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FIFA 21 Ultimate Team mağazası genişlemeye devam ediyor. Sevilen futbol oyununda oyun içi satım salım konusunda çeşitlilik de artıyor. Son gelen güncelleme ile birlikte oyuncular mağazadan kozmetik ürün satın alabilecekler. Electronic Arts oyunda yer alan Ultimate Team mağazasına kozmetik ürünler ekledi. Oyunun işleyişine etkisi olmayan bu ürünler sayesinde oyuncular görünüşlerini değiştirme imkanına sahip olacaklar. Ancak ilk ortaya çıkan detaylara göre bu ürünler biraz pahalı.

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FIFA 21 Ultimate Team içerisindeki mağazadan kozmetik ürün alabileceksiniz!

Oyun içi satın alımlar yapımcılar için bulunmaz bir nimet. Pek çok firma oyun satışı ile yetinmeyip bu tarz içerikler ile kazançlarını katlıyor. Firmalar bu sayede oyunu da canlı tutmayı başarırken, oyuncuları da sürekli para harcamaya itiyorlar. Oyun içi satın alımların kuvvetli olduğu oyunlardan biri kuşkusuz FIFA serileri. Electronic Arts yapımı futbol oyun serisi, özellikle Ultimate Team sayesinde çokça para kazanmayı başardı. Kimi zaman eleştirilerin hatta suçlamaların hedefinde olan oyun, görünüşe göre sistemi genişletmek istiyor. Electronic Arts, FIFA 21 için yaptığı son güncelleme ile birlikte oyun içi satın alım yelpazesini genişletti. Firma Ultimate Team modu içerisinde bir mağaza açtı. Açılan mağaza ile birlikte oyuncular kozmetik eşyaları tek başına satın alabilecekler. Zira daha önceden, “loot box” sistemi ile kozmetik ürünlere ulaşılabiliyordu. Ancak firma, oyun içi kozmetik ürünleri ayrı bir panelde satarak daha fazla gelir elde etme peşinde.

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Şimdilik çok fazla ürünün yer almadığı sistemde, yelpazenin önümüzdeki süreçlerde genişlemesi bekleniyor. Bununla birlikte Electronic Arts, kozmetik ürünleri çok da fazla ucuza satmayacak gibi gözüküyor. Zira ilk listelemede ortaya çıkan ürünler oldukça pahalı. Mesela oyuncuların stadyumlarına koymak isteyebileceği bir afiş 11 bin FUT parasına alınabiliyor. Ayrıca FUT parasını saklamak isteyen oyuncular için 150 FIFA Points ile ödeme imkanı da bulunmakta. FIFA Points‘in oyun içi özel para olduğunu da unutmamak gerek. Futbol her şeydir temalı ürünler ile mağazayı açan EA, ilave olarak stadyum müziği, ev sahibi forması ve deplasman forması da satıyor. Stadyum müziği eklemek isteyen oyuncuların 15 bin FUT/200 FIFA Points ödemesi gerekiyor. Bununla birlikte formalarında tanesi 25 bin FUT/300 FIFA Points‘ten satılıyor. Ayrıca isteyen kullanıcılar bütün ürünleri tek bir paket halinde de satın alma hakkına sahip. Bunun maliyeti de sadece 60 bin FUT/700 FIFA Points. 700 FIFA Points bugün güncel kur ile yaklaşık 80 TL yapmakta.

FIFA 21 6 Mayıs’ta EA Play ve Xbox Game Pass’te!

Geliştirmeler ile birlikte kazandığı parayı arttırmak isteyen firma, çok da kötü geri dönüşler almadı. Fiyatların fazla olduğu yorumları yapılsa da bu eklemeler oyuncular tarafından memnuniyetle karşılandı. Zira daha önceki sistemde oyuncular futbolcu paketlerini açmadan kozmetik ürünlere sahip olamıyorlardı. Farklı tarzda müşterileri de bünyesine katan Electronic Arts, satış rakamlarında yine iyi sonuçlara sahip olacak gibi gözüküyor. Ekim ayında piyasaya çıkan FIFA 21 ile başlayan sistemin serinin diğer oyunlarına da entegre olacağını söylemek yanlış olmaz. Öte yandan firma belli dönemlerde tematik kozmetik ürünleri de mağazada sergileyebilir. Bu sayede oyuncuların sürekli mağaza içerinde kalması hedefleniyor. Geçtiğimiz günlerde sızan bir belge de zaten firmanın niyetini gösteriyor. Sızıntıya göre, EA önceliğini oyun içi satın alım sayısını arttırmaya vermiş. Firmanın oyuncuları oyun içi satın alımlara daha sert yollarla yönlendirmek istediği ortaya çıktı. Tabi bu belgenin ilerleyen zamanlarda olumsuz geri dönüşleri olacaktır.

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra oyunculara müjde. FIFA 21, 6 Mayıs tarihinden itibaren EA Play sistemine dahil olacak. Sevilen futbol oyununa EA Play aboneleri ilave ücret ödemeden sahip olacaklar. Ülkemizde Steam ve Xbox Game Pass sistemlerinde yer alan EA Play üyelik sistemine ayda 30 TL gibi makul bir ücret ödeyerek sahip olma şanısınız bulunmakta. Ancak abonelik sistemine dahil olmak istemeyen kullanıcılar için FIFA 21 fiyat olarak an itibariyle Steam‘de 138.59 TL. Kuşkusuz yeni eklemenin ardında EA Play ve Xbox Game Pass abonelik satışlarında da büyük bir artışa şahit olacağız. EA Play sistemine dahil olan FIFA 21 sadece PC platformuna gelmiyor. Oyunun konsol tarafındaki EA Play abonelik sistemlerine de dahil olacağı ortaya çıktı.