FIBA, Twitch üzerinden basketbol maçları yayınlayacak

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), canlı yayın platformu Twitch ile iş birliği anlaşması imzaladı. Federasyon söz konusu anlaşmayı sosyal medya üzerinden duyurdu.

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FIBA and @Twitch have announced a multi-year collaboration to bring more basketball content to the interactive live streaming service including all @FIBA3x3 competitions and @EuroLeagueWomen. https://t.co/ooIE9nJrav — FIBA media (@FIBA_media) February 24, 2021

Uluslararası Basketbol Federasyonu, yayıncılık alanında dev bir adım gerçekleştirdi. FIBA, bünyesinde bulunan bazı organizasyonların maçlarını Twitch platformu üzerinden yayınlayacak. Federasyon söz konusu anlaşmayı resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

FIBA’dan yapılan açıklamada; Kadınlar Avrupa Ligi ve 3×3 basketbol maçlarının yanı sıra gençler kategorisindeki bazı turnuvalar da Twitch üzerinden yayınlanacak.

Böylece FIBA kendi Twitch kanalında her yıl yaklaşık 600 saat canlı basketbol maçı yayınlayacak.

Anlaşmadan memnuniyet duyduğunu aktaran FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis; “FIBA, her gün dünya çapında milyonlarca insan tarafından kullanılan bir canlı yayın hizmeti olan Twitch ile bu benzersiz işbirliğini duyurmaktan mutluluk duyuyor. Bu yenilikçi anlaşma; interaktif bir hizmetle daha fazla taraftar için yıl boyunca basketbol aksiyonu sunmak. Böylece FIBA ​​ailesini genişletme stratejik hedefimizi daha da güçlendirecek” dedi.

Son olarak söz konusu anlaşmanın amacı; basketbolun küresel erişim, farkındalık ve kilit pazarlarda katılımı artırarak basketbolda kadınları desteklemek ve FIBA ​​ailesini genişletmek.

Ayrıca Twitch’in küresel genç ve yaratıcı kullanıcı topluluğu göz önüne alındığında Basketbol Federasyonu; platform da yoğun olan basketbol severler topluluğunu önemli ölçüde büyütmeyi ve kendilerini spor endüstrisinin öncülerinden biri haline getirmeyi umuyor.

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