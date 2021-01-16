Fiat ve Peugeot Şirketleri Birleşti! Yeni şirketin adı: Stellantis

Fiat ve Peugeot sonunda tamamen birleşti. Fiat-Chrysler ve PSA grubu şirketleri birleşerek, yeni şirket Stellantis‘i kurdu!

Fransız otomotiv devi PSA grubu ve Fiat-Chrysler şirketleri bu cumartesi tam anlamıyla birleşti. Aylar öncesine dayanan anlaşma bugün tamamlandı ve yeni şirket kuruldu. Fiat ve Peugeot birleşerek dünyanın en büyük dördüncü otomobil üreticisi olan Stellantis şirketini kurdu.

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Stellantis 14 markayı bünyesinde barındırıyor!

Yeni şirket Stellantis, içerisinde toplam 14 adet alt marka barındırıyor. Bunlar Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram ve Vauxhall olarak şekilleniyor. Tabi bu markalardaki üretimler yine kendi halinde devam edecek. Sadece üreticiler bir arada olacak. Bu sayede daha güçlü bir üretim ağı oluşacak.

Gelen verilere göre dünya otomobil pazarının %9‘unu oluşturacak olan Stellantis’i oluşturan şirketler, 2019 yılında sekiz milyon araç üretmişlerdi. 2020 yılı üretim rakamları daha düşük olabilir çünkü Koronavirüs fabrikaları çok etkiledi. Şimdi hepsi bir arada iken daha yüksek üretim rakamları elde edilecektir.

Toplamda 400 bin adet çalışan barındıran Stellantis, Volkswagen, Toyota ve Renault grubu gibi rakipleri ile pazarda yarış epey kızgın bir yarış içerisinde olacak. Şirketin maddi anlamda ise dünyanın en büyük üçüncü otomobil şirketi olacağı biliniyor. Şirketin hisse senetleri ise 18 Ocak‘tan itibaren borsada olacak.

Fiat-Chrysler ve PSA birleşiminden oluşan Stellantis şirketi 2021 yılına daha fazla yatırım ile girecek ve pazardaki yerini büyütecek. Fiat ve Peugeot gruplarının birleşmesi üretim açısından iyi olsa da, araçların tekdüze olma ihtimali artacaktır.

Bakalım Stellantis şirketi markaların kendine has detaylarını ortadan kaldıracak mı. Yoksa bu birliktelik markaların kalitesine kalite mi katacak? Sizce PSA ve Fiat-Chrysler şirketlerinin birleşmeleri nasıl oldu? Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz.