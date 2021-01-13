2021 VW Polo, kamuflajlı olarak görüntülendi!

VW Polo, şu anda altıncı nesli ile satışta. 2017‘den beri üretilen bu jenerasyonun makyajlanması üzerine çalışmalar devam ederken araç, yol testleri esnasında görüntülendi.

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Casus kameralara yakalanan prototipe ilk bakışta çok bir farklılık yok gibi görünüyor. Bu noktada kamuflajın oldukça iyi iş çıkarttığını söylemeden geçemeyeceğim. Yani tasarıma sahip ön-arka far grupları, yeni ön tampon ve hava girişleri kendini biraz olsun belli ediyor.

Özellikle arka farlara baktığımızda güncel VW Polo’daki gibi kare formlu bir tasarım bırakılıp, 8. nesil VW Golf‘e benzer şekilde, ortaya doğru uzanan bir far tasarımına geçildiğini görmek mümkün. Arka taraftaki diğer bir değişiklik ise yeni tampon oluyor. Krom detaylarla yapılmış sahte egzoz çıkışları yine her zamanki yerinden bizlere el sallıyor.

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Makyajlı VW Polo’nun kabininde yeni döşemeler, en son nesil bilgi-eğlence sistemi ve daha çok özellik barındıran dijital gösterge panelinin olması bekleniyor. Sürüş destek sistemlerine de minik dokunuşlar bekleniyor.

2021 VW Polo, performans kısmında güncel modelden çok da farklı seçenekler sunmayacak. Fakat hafif hibrit sistemi ile desteklenen motor seçenekleriyle karşılaşacağımız söyleniyor. Ailenin en güçlüsü Polo GTI‘da ise turbo beslemeli 2.0 litrelik, dört silindirli ünitenin olması bekleniyor. Bu ünite 197 beygir güç ve 320 Nm tork değerlerine sahip.

Makyajlı VW Polo’nun 2021 yılı yaz aylarında satışa çıkması bekleniyor.

Kaynak: Carscoops, Autospruce