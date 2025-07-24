Fiat Professional, ticari araç sahibi olmak isteyenlere temmuz ayına özel, cazip finansman seçenekleri ve nakit alım indirimleri sunarak iş hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Yenilikçi modelleriyle ticari araç kullanıcılarının ihtiyaçlarına çözüm sunan Fiat Professional, bu ay da dikkat çekici kampanyalarla öne çıkıyor. Hem sıfır faizli kredi imkanları hem de avantajlı nakit alım fırsatlarıyla Fiat Professional, işletmelerin araç yenileme veya yeni bir ticari araca sahip olma süreçlerini destekliyor. Bu kapsamlı kampanyalar, farklı segmentlerdeki Fiat Professional modellerini kapsayarak geniş bir kitleye hitap ediyor.

Fiat Professional Temmuz Ayı Kampanya Detayları ve Model Bazında Fırsatlar

Fiat Professional, temmuz ayına özel olarak hazırladığı avantajlı tekliflerle ticari araç pazarında fark yaratıyor. Yeni bir ticari araç almayı düşünen herkes için cazip seçenekler sunan Fiat Professional, özellikle sıfır faizli kredi imkanlarıyla dikkat çekiyor. Bu kampanyalar, hem bireysel ticari kullanıcılara hem de filolarına yeni araçlar katmak isteyen işletmelere hitap ediyor. Şimdi gelin, Fiat Professional‘ın temmuz ayı fırsatlarına model bazında daha yakından bakalım.

Doblo Temmuz Ayı Fırsatları

Ticari hayatın vazgeçilmezlerinden Doblo, temmuz ayı boyunca çok özel bir kampanya ile sunuluyor. Fonksiyonelliği ve yüksek taşıma kapasitesiyle öne çıkan Doblo modelleri, 400 bin TL‘ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor. Bu fırsat, Doblo‘nun geniş iç hacmini ve kullanım kolaylığını tercih edenler için büyük avantaj sağlıyor. Ayrıca, kredi kullanmak yerine nakit alımı tercih eden Fiat Professional müşterileri, Doblo için 75 bin TL‘ye varan nakit alım indiriminden faydalanabiliyor. Bu sayede Doblo, hem uygun kredi koşulları hem de nakit indirimiyle ticari araç alımını kolaylaştırıyor.

Scudo Combi/Combimix ve Scudo Van/Ulysse Temmuz Ayı Fırsatları

Orta boy hafif ticari araç segmentinde yer alan Scudo Combi/Combimix modelleri, temmuz ayına özel 300 bin TL‘ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla ticari araç müşterilerine sunuluyor. Şehir içi ve uzun yol kullanımlarına uygun yapısıyla öne çıkan Scudo, konfor ve işlevselliği bir arada sunuyor. Ayrıca, markanın yerli üretim modeli Scudo Van ve 8+1 kişilik otomobil versiyonu Ulysse‘nin 2025 model yılı versiyonları da temmuz ayında cazip fırsatlarla geliyor. Bu modeller, 500 bin TL‘ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkanıyla satışa sunuluyor. Nakit alım tercihinde bulunan Fiat Professional müşterileri ise 2025 model yılı Scudo ve Ulysse modellerinde 75 bin TL‘ye varan nakit alım indiriminden yararlanabiliyor. Bu seçenekler, Scudo ve Ulysse‘yi tercih edenler için finansal esneklik sağlıyor.

Ducato Kamyonet, Ducato Van ve Minibüs Temmuz Ayı Fırsatları

Yüksek taşıma kapasitesi ve farklı kasa seçenekleriyle ticari işletmelerin gözdesi olan Ducato Kamyonet, temmuz ayında 700 bin TL‘ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi olanaklarıyla dikkat çekiyor. Tek kabin/çift kabin gibi çeşitli gövde seçenekleriyle sunulan Ducato Kamyonet, farklı ticari ihtiyaçlara çözüm sunuyor. Yüksek performansı, teknolojisi ve yeni güvenlik özellikleriyle öne çıkan Ducato Van ve Minibüs modellerinin 2025 model yılı versiyonları da 500 bin TL‘ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla satışa sunuluyor. Kredi kullanmak istemeyen Fiat Professional müşterileri için ise Ducato modellerinde 100 bin TL‘ye varan nakit alım indirimi fırsatı bulunuyor. Bu geniş yelpaze, Ducato‘nun her türlü ticari faaliyete uygunluğunu bir kez daha gösteriyor.

Tüm bunların yanı sıra, Fiat Professional modellerinde temmuz sonuna kadar devam edecek takas indirimi kampanyası ve vergi levhası sahiplerine özel showroom indirimleri de ticari araç alımını daha da cazip hale getiriyor. Bu sayede Fiat Professional, müşterilerine çok yönlü avantajlar sunarak ticari araç pazarındaki güçlü konumunu pekiştiriyor.

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Siz Fiat Professional Temmuz fırsatları hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.