70 yıl önce bu hafta Ferrari’nin ilk aracı İtalya’nın Maranello şehrinde test sürüşüne çıktı ve o günden bu yana adından söz ettirmeyi sürürüyor.

Enzo Ferrari’nin ilk aracı 12 silindirli bir 125 S’ti. Şirket bu önemli haftayı kutlamak için bir video yayınladı. Videoda 125 S’in yola çıkışının yeniden canlandırılması yer alıyor. Şirketin sitesinde ise 70 yıldır Formula 1 şampiyonlukları, 250 GTO, F40 ve Enzo gibi modellerin çıkışı kutlandı.

Videoda şirketin 125 S’ten ilham alınarak üretilen LaFerrari Aperta’da 125 S’in yanında yer alıyor. Aperta’dan sadece 200 tane üretildi şimdiden hepsi satıldı. Bu yüzden şirket etkinliklerde kullanmak için 9 Aperta daha üretmek zorunda kaldı. Şirket 60’tan fazla ülkede kutlamalar düzenlemeyi ve kullanıcı etkinlikleri yapmayı planlıyor.