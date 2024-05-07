Ferrari dediğimiz zaman aklımıza her zaman yüksek gürültülü ve yüksek performanslı otomobiller gelir. Ancak son zamanlarda Ferrari de dahil olmak üzere bir elektrikli otomobil furyası aldı başını gidiyor. Benim gibi yüksek silindirli yüksek hacimli otomobilleri seven otomobil tutkunları için bu durum biraz üzücü. Ancak içten yanmalı otomobiller henüz tamamen bitmiş değiller. Ferrari de bunun en güzel örneklerinden birini dün tanıttı. Ferrari 12Cilindri. Detaylara bakalım.

Ferrari 12Cilindri neler sunuyor?

Otomobil tasarım kanadında Ferrari olduğunu belli eden bir tasarım ile birlikte geliyor. Otomobilin bir de “Spider” isimli cabrio versiyonu bulunuyor.

Ferrari 12Cilindri, 6.5 litrelik bir motor ile birlikte geliyor. Bu motor 9250 devirde 819 beygir gücü sunabiliyor. Otomobil 7250 devirde ise 500 pound-feet tork üretiyor. Otomobilin maksimum çevirdiği devir ise 9500 RPM. Bu motor safkan bir benzinli motor. Ekstra elektrik gücü, hibrit motorlar vs. hiçbiri bu otomobilde bulunmuyor. Otomobilin isminden de anlaşıldığı üzere bu motor 12 silindirli bir motor olarak karşımıza çıkıyor. Bu motorun ilk versiyonunu 20 yıl önce Ferrari Enzo’da görmüştük. Marka motoru yenileyerek tekrardan kullanıyor.

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Motor genel olarak 812 Competitione’daki motorun bir benzeri. Ancak bu otomobilde motor, titanyum bağlantı çubukları ve tipik hidrolik kaldırıcıları ortadan kaldıran silindir parmak takipçileri olan sağlam bir sistem için bir supap mekanizmasıyla tamamlanıyor.

Şanzıman tarafında ise otomobilde arkaya monte edilmiş sekiz vitesli çift kavramalı şanzıman bulunuyor. Bu şanzıman 812 Competitione’daki şanzımandan yüzde 30 daha hızlı vites değişimini vaat ediyor. Bu motor-şanzıman kombinasyonu ile otomobil 0’dan 100 km/sa hıza 2.9 saniyede çıkıyor. Otomobilin 0 – 200 km/sa hızlanması ise 7.9 saniye.