Yapay zeka milletvekili olmak istiyor. Yapay zekanın mesleğimizi elimizden alıp almayacağı konuşuluyor. Video editörü, içerik üreticisi, yazılımcı ve kitap yazarlığı gibi işlerde insanlarla yarışan yapay zeka, şimdi de milletvekili olmak için kolları sıvadı. İngiltere’de yapay zeka milletvekili adayı oldu. İngiliz Parlamentosu’nda yapay zeka destekli milletvekili görebiliriz. İşte İngiltere’nin ilk yapay zeka milletvekili adayı: AI Steve.

Yapay zeka milletvekili adayı oldu, İngiliz Parlamentosu ayaklandı!

İngiliz seçmenler, önümüzdeki seçimlerde dünyanın ilk yapay zeka milletvekilini seçme şansına sahip olacak. İşadamı Steve Endacott, İngiltere’de 4 Temmuz’da yapılacak ulusal seçimlerde bağımsız aday olarak yarışıyor, ancak kampanyasında “AI Steve” adlı yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir avatar yer alıyor.

Neural Voice‘u yöneten 59 yaşındaki Steve Endacott, ülke çapında daha fazla yapay zeka adayını bünyesine katmayı planlayan yeni bir siyasi parti kuruyor. Bu seçim, bu girişimin başlangıcına işaret ediyor. Seçim Komisyonu ise buna karşı çıkıyor. Komisyon AI Steve’in kazanması halinde Parlamento Üyesi olarak Endacott’un görev yapması gerekeceğini açıkladı.

AI Steve, işadamı Steve Endacott’u temsil eden bir yapay zeka milletvekili adayı. 4 Temmuz 2024 tarihinde Birleşik Krallık’ta yapılacak ulusal seçimlerde Brighton Pavilion seçim bölgesi için oy pusulasında yer alacak. Steve Endacott, YZ Steve’i “geleneksel siyasetten bıkmış, vicdan sahibi, çevre dostu bir kapitalist” olarak tanımlıyor. Bu avatar, gerçek bir politikacı gibi sorulardan kaçabilme yeteneğine sahip.

Endacott, AI Steve’in aynı anda 10.000’e kadar görüşme yapabileceğini ve her zaman aramalar için hazır olacağını belirtiyor. Neural Voice tarafından desteklenen AI Steve, LGBTQ hakları, barınma, çöp toplama, İsrail-Hamas savaşı, bisiklet yolları ve göçmenlik gibi çeşitli konularda seçmenlerle gerçek zamanlı olarak etkileşim kurabiliyor. Politika fikirleri sunuyor ve halkın geri bildirimini istiyor.

AI Steve, seçmenlerin adayla etkileşime girmesine ve politikaları tartışmasına olanak tanıyarak sürekli iletişim ve halkın ihtiyaçlarına yanıt verebilirlik sağlıyor. Bu yapay zekanın tatil yapmıyor olması da onu diğerlerinden farklı kılıyor. Biliyorsunuz TBMM tatil dönemlerindeki uzunluk Türkiye’de gündem olmuştu. Halk tarafından sürekli erişilebilir bir milletvekili dünyada gündem olan bu sorunu çözebilir.

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