FCC’den Onay Alan Nokia 9’un Özellikleri Resmen Belli Oldu!

HMD Global’in yeni tepe modeli cihazı olacak Nokia 9, FCC’den onay alması ile teknik özellikleri de resmen belli oldu.

HMD Global çatısı altında yeniden dirilen Nokia, son günlerini yaşadığımız 2017 yılında Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 cihazları ile gelmişti. 2018 yılında ise bu telefonları daha da güçlendirecek olan firma, bir de ana model olarak Nokia 9’u hazırlıyor. Teknik özellik detayları ile LG G7, Samsung Galaxy S9, Google Pixel 3 gibi cihazlar ile yarışacak olan Nokia 9, FCC’den de onayını aldı. Bu onay ile teknik özellikleri de ortaya çıkan telefon, 2018’in iddialı cihazlarından biri olacak gibi görünüyor.

5.5 inç boyutunda LG üretimi OLED ekran Qualcomm Snapdragon 835 yonga seti, 128GB depolama, 12 MP ve 13 MP arka, 5 MP ön kamera gibi özelliklerinin yanı sıra 3.250 mAh değerinde bataryaya yer verecek. Nokia 8’in geliştirilmiş versiyonu olarak kabul edebileceğimiz Nokia 9, CES ya da en geç MWC’de ortaya çıkmış olacak.

Bakalım Nokia 9 resmen lanse edildiğinde ne gibi detayları göreceğiz, merakla bekliyoruz.