FBI WhatsApp ve iMessage Mesajlarınızı Okuyabiliyor!

Bugün uygulama maketlerinden bir sürü mesajlaşma uygulaması var ve bu servislerin çoğu güvenlik ve gizlilik politikaları hakkında çok şey yaptıklarını ve kullanıcıların verilerini koruduklarını söylüyor. Şimdi ise yeni sızdırılan bir belge, FBI biriminin bu hizmetlerden yasal olarak ne kadar veri elde edebileceğini ortaya koydu.

Bakmakta fayda var: MediaTek Durdurulamıyor: Dimensity 9000 ve Dahası!

Rolling Stone ve Halkın Mülkiyeti, büronun bir emir veya mahkeme celbi ile çeşitli mesajlaşma uygulamalarından tam olarak ne tür bilgiler alabileceğini detaylarını gösteren bir FBI belgesi (aşağıda görülüyor) aldı. En fazla bilgiyi FBI’ya bildirenlerin ise WhatsApp ve iMessage’ın olduğu ortaya çıktı.

WhatsApp, iMessage ve Line, FBI’dan gelen yasal bir talebe yanıt olarak “sınırlı” mesaj içeriğini paylaşıyor. Ancak Signal, Telegram, Threema, Viber, WeChat ve Wickr herhangi bir mesaj içeriğini paylaşmıyor. Fakat WhatsApp ve iMessage tarafından paylaşılan veri miktarı burada bitmiyor ve “sınırlı” mesaj içeriğinin göründüğü kadar zararsız olmadığı ortaya çıktı.

Facebook’un sahip olduğu mesajlaşma platformu Whatsapp, yalnızca bir mahkeme celbi ile “temel abone kayıtlarından” vazgeçecek, ancak bir arama emri ile FBI’ın adres defteri kişilerini ve ilgili kişi olarak hedefi olan WhatsApp kullanıcılarının bilgilerini almasına izin veriyor. Bir gözetim talebi ile birlikte WhatsApp’ın mesajların kaynağını ve kişi bilgilerini her 15 dakikada bir FBI’a göndermesine izin verir, ancak mesaj içeriğinin kendisini tamamıyla göndermiyor.

Eğer bir iPhone kullancısı iseniz ve mesajlarınızı iCloud bulut servisine kaydettiyseniz FBI, Apple’ın iCloud şifreleme anahtarını bir arama emriyle teslim etmesi gerektiğinden mesajların içeriğini de alabilir. Bu arada, iMessage yalnızca bir mahkeme celbi ile “temel” abone bilgilerini sunuyor, ancak mahkeme emriyle 25 günlük iMessage arama sorgularını da veriyor.. Arama emriyle gelen yetkililer ayrıca hedefin (kişinin) cihazının yedeklerini alabilir ve hedeflenen kişi iMessage için iCloud yedeklerini kullanıyorsa mesajların içeriğini de görebilir.

Diğer mesajlaşma uygulamalarının FBI tutumu ne?

Telegram ve Signal, WhatsApp ve iMessage’a oranla bu konuda daha sıkı bir güvelik önlemine sahip. Telegram hiçbir şekilde mesajların içeriğini sunmuyor ve genellikle iletişim bilgilerini de paylaşmıyor. Ancak FBI belgesi, Telegram’ın IP adreslerini ve telefon numaralarını “onaylanmış” terör soruşturmaları için yetkililere “ifşa edebileceğini” ekliyor. Signal’de mesaj içeriğini herhangi bir şekilde paylaşmıyor, ancak bir kullanıcının hizmete kaydolduğu tarih ve saati ve platforma en son bağlandığı tarih bilgilerini paylaşabiliyor.

Bu bilgilerin çoğu aslında kullanıcılar tarafından bilinen güvenlik sorunlarıydı. Ancak belge, kullanıcılara bu platformların birbirleriyle nasıl karşılaştırıldığına dair daha iyi bir fikir veriyor. Peki sizce FBI departmanıyla paylaşılan bu bilgiler, sizin için bir önem teşkil ediyor mu? Whatsapp ve iMessage uygulamalarının daha fazla bilgiyi FBI ile paylaşması sizi diğer mesajlaşma uygulamalarına geçmenize sebep olur mu?