MediaTek Durdulamıyor: Dimensity 9000 ve Dahası!

MediaTek geçtiğimiz günlerde yıllık genel zirvesini California, Laguna Beach’te gerçekleştirdi. Bu yılki ana duyuru, ilk amiral gemisi 5G yonga seti olan Dimensity 9000’in piyasaya sürülmesiydi. Şirket, Kasım 2019’da ilk 5G yonga seti olan Dimensity serisini piyasaya sürmüştü.

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MediaTek, ana pazara hitap etmek için 700 serisi 5G serisini güncellemeye devam edecek. 800 ve 900 serisi orta üst seviyeyeye güç vermeye devam edecek. MediaTek, amiral gemisi serisinin hangisi olduğu konusunda kafa karışıklığı olmaması için bu yeni yonga setine Dimensity 9000 adını verdi. Zirve sırasındaki diğer önemli duyurular arasında PC alanında AMD ile yeni bir ortaklık, yeni bir 7nm TV işlemcisi ve IoT cihazları için FiLogic 130 bağlantısı yer aldı.

MediaTek şuandaki durumunu ve gelecek hedeflerini açıkladı

MediaTek, COVID-19 salgını sırasında aşırı büyüme gösterdi. Yıl içinde 2 milyardan fazla cihaz MediaTek teknolojilerini içerisinde barındırarak piyasaya sürüldü. Counterpoint Araştırma Şirketi’nin yayınladığı raporlara göre ise şirket 2021’de hacim açısından 1 numaralı akıllı telefon yonga seti üreticisi haline geldi ve birden fazla segmentte rekor gelir elde etti. Şirket 2022 yılı ve devamı yıllar için de rekor düzeyde Ar-Ge harcaması planlıyor. MediaTek, TV alanında yaptığı gibi amiral gemisi alanındaki payını büyütmek istiyor. Şirket, Dimensity (akıllı telefon), Kompanio (PC ve tablet), FiLogic (bağlantı ve IoT) ve Pentonic (TV) markalarını büyütmek istiyor. Ancak MediaTek için en önemli hedef, Dimensity markası ve amiral gemisi (akıllı telefon) segmentinde daha fazla pay edinmek.

MediaTek günümüze kadar gelen gelir dağılımı ve büyümesini de açıkladı

Şirketin geliri toplam 17 milyar dolara yükseldi. MediaTek’li ilk 3G akıllı telefon 2011’de, 4G 2014’te ve 5G destekleyen işlemcili telefonu da 2019’da piyasaya sürüldü. Akıllı telefon çip alanı yıl içinde %100’ün üzerinde büyüdü ve şu anda şirketin gelirlerinin %57’sini oluşturuyor.

Şirket içinde gelirler ise şu şekilde dağılıyor:

2021’de %113 büyüyen cep telefonları %57.

%22 IoT (nesnelerin interneti), bilgi işlem ve %43 büyüyen uygulamaya özel entegre devresi.

%14 akıllı ev, %34 büyüdü.

%39 büyüyen %7 güç ilham kapasitesi.

Şirket akıllı telefonlar, özellikli telefonlar, ARM tabanlı chromebook’lar, Android tabletler, akıllı hoparlörler, bağlantı/geniş bant ve ağ iletişimi, TV’ler ve optik sürücülerde pazarda 1 numara olarak yer alıyor. Şirket, 2021 boyunca 600 milyondan fazla Wi-Fi yongası sevkiyatı gerçekleştirdi.

Dünyanın ilk 4nm üretim sürecindeki işlemcisi: Dimensity 9000!

MediaTek Dimensity 9000, ARM tabanlı en yeni çekirdekler olan Cortex-X2, A710 ve A510’u kullanan ilk işlemci. Ayrıca; Mali-G710 GPU da ilk kez bu işlemcide kullanılıyor. Benzer bir şekilde LPDDR5X RAM desteği de ilk kez bu işlemcide karşımıza çıktı. İşlemcinin bir diğer “ilk” özelliği ise Bluetooth 5.3 desteği. Bu işlemci 8 çekirdekli bir yapıya sahip. Bu çekirdekler 1 adet Cortex-X2, 3 adet Cortex-A710 ve 4 adet de Cortex-A510. Hızları ise sırasıyla 3,05 GHz, 2,85 GHz ve 1,8 GHz olarak açıklandı. MediaTek’e göre yeni işlemci, Snapdragon 888’den en az yüzde 35 daha yüksek performans sunarken, en az yüzde 37 daha verimli bir yapıya sahip.

Kamera konusunda da iyileştirilme yapılan işlemcide 320 MP çözünürlük sunan sensörleri destekliyor. İşlemcinin bu özelliği de dünyada bir ilk. Ayrıca 32 MP’lik 3 sensör de bu işlemcide rahatlıkla kullanılabilecek. Üstelik 4K HDR video çekimleri sırasında bu üç sensörün tümü çalışabilecek. Bununla birlikte Dimensity 9000 yapay zeka gücü ile de oldukça dikkat çekecek. Oyun, multimedya uygulamarı ve diğer yazılımlarda kullanılmak üzere geliştirilen 5. nesil yapay zeka motoru, önceki nesilden 5 kat daha verimli.