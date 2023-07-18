İş birliği kapsamında, küçük ev aletleri pazarına yön veren ARZUM’un tahsilat ve ödeme stratejilerinin uygulanmasında, anında fon maliyet karşılaştırması, optimum vade yapısının belirlenmesi ve nakit akışının tedarikçilere en isabetli ihtiyaç ve maliyet seviyesinden sunulması hedefleniyor.

Paynet ve FaturaLab, birlikte tahsilat ve ödeme ürün ve hizmetlerini kullanıma alarak, ARZUM’un finansman kaynak, maliyet, vade ve araç çeşitliliğini arttırmasında, nakit dengesini anında izleme ve en doğru kararı almasında aktif rol oynayacak.

“Farklı alanlarda ürün ve hizmetlerimizin etkinliğini arttırmak için, müşterilerimizin beklentilerini karşılayabilecek değeri yaratabilecek firmalar ile iş birliklerini önemsiyoruz”

FaturaLab CEO’su Emre Aydın, “hazine yönetimi, işletme sermayesinin optimum seviyede kullanılabilmesi için önemli görevler üstlenmektedir. Ticaretin sadece tek tarafına odaklanarak finansmana erişimi çözüm olarak sunmak değil, ticaretin her iki tarafında faydanın ölçülerek vade kararlarının daha doğru alınmasını sağlayacak ürünlerimizi peş peşe devreye alıyoruz.” dedi.

Paynet Satış Direktörü Deniz Şensabah ise şu değerlendirmeleri yaptı; “FaturaLab iş birliği ile distribütör ve tedarikçiler arasındaki ödeme vadeleri ve maliyet yönetimini, güçlü teknolojik altyapımız kapsamındaki finansal enstrümanlar aracılığı ile minimize etmek istiyoruz. Ayrıca bu doğrultuda operasyonel süreçlerini azaltmak da hedeflerimiz arasında yer alıyor. Tüm bunların şirketin finansal süreçlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yönetmemizi sağlayacağını ve dağıtım ağının sağlıklı bir şekilde işlemesine ve maliyetlerin düşürülmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz.”