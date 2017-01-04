Faraday Future Üretimi İlk Model FF91 Karşımızda

Geçen sene düzenlenen CES’te gösterdiği konsept modeliyle kendinden söz ettirmeyi başaran Faraday Future bu sefer de ilk binek aracını tanıttı.

Faraday Future’ın tanıtımı yine oldukça ilgi çekiciydi ancak bütün tanıtım boyunca aracın ne kadar hızlı olduğu ve ne kadar hızlı hızlandığından bahsedildi. 1050 beygir gücüne sahip araba 0’dan 100’e 2.39 saniyede çıkabiliyor. Bu demek oluyor ki FF91 şu anda piyasadaki en hızlı hızlanan araç. Faraday gerçekten dediklerini yerine getirip FF91’i piyasaya çıkardığında Tesla’nın korkması gereken bir şeyler olabilir zira FF91 gerçekten güzel bir araba. Aracı satın almak isteyenler ff.com üzerinden 5000 dolar vererek ön sipariş verebilir. Sadece çıkışa özel olacak olan Alliance Edition isimli modelden 300 tane olacak ve ilk alanlara verilecek. Teslimat ise 2018 yılında başlayacak.