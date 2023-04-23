Ubisoft, son birkaç yıldaki en popüler oyunlarından dördünü yakın zamanda Steam’de satışa sunacak. Daha önce şirketin Far Cry 6 gibi bazı sevilen oyunlarına sadece Ubisoft Connect veya Epic Games üzerinden erişilebiliyordu. Ubisoft ise bunu değiştirerek en yeni bazı popüler oyunlarını Steam’e de getirmeye karar verdi. Yakında Ubisoft’un Steam koleksiyonuna aralarında Far Cry 6’nın da bulunduğu dört yeni oyun eklenecek! İşte o oyunlar!

Far Cry 6 ve Diğer Yeni Ubisoft Yapımları ile Steam Coşacak!

Ubisoft cephesi, Far Cry 6, Riders Republic, Rainbow Six Extraction ve Monopoly Madness oyunlarını sırasıyla 11 Mayıs, 8 Haziran, 15 Haziran ve 22 Haziran tarihlerinde Steam’de vitrine çıkaracak. PC’de dört oyun da şu anda yalnızca Epic Games Store ve Ubisoft’un kendi Connect marketi üzerinden erişilebilir durumda.

Ubisoft, platformdan üç yıl uzak kalmasının ardından, 2022 kışında oyunlarını Steam’de yeniden yayınlamaya başladı. İlk oyun grubu Assassin’s Creed Valhalla ve Anno 1800’ü içeriyordu. Şirket daha sonra 2023’ün başında, daha önce Steam’de bulunmayan diğer birkaç oyunun yanı sıra The Division 2 ve Watch Dogs: Legion’ı piyasaya sürdü.

Ubisoft 2019’da mağazadan ayrıldığında, bu kararın The Division 2’nin ön siparişlerinin kendi mağazasında altı kat artmasına yol açtığını söyledi. Ayrıca şirket, bu sayede Valve’ın satışlardan aldığı yüzde 30’a varan kesintiyi de ödemek zorunda kalmıyordu.

Şirketin Steam’e geri dönme kararıyla ilgili olarak Ubisoft sadece “oyunlarımızı nerede olurlarsa olsunlar farklı kitlelere nasıl ulaştırabileceğimizi sürekli olarak değerlendiriyoruz” demekle yetindi. Bu da Steam’in kullanıcı tabanının büyüklüğünün, Epic gibi bir ortakla satışların daha küçük bir kısmını paylaşmaktan çok daha önemli olduğunu gösteriyor.

Steam bir süredir Far Cry serisinde inanılmaz indirimler yapıyor. Far Cry 6 da uygun bir fiyatla Steam’e gelirse oyuncular tam anlamıyla bayram edecektir. Bizler de Ubisoft’un sevilen oyunlarının Steam’e gelişini heyecanla bekliyoruz.

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