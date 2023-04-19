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İşte Steam’de İndirime Giren Oyunlar!
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Far Cry
|119 TL
|35,70 TL (%70)
|Far Cry 2
|119 TL
|35,70 TL (%70)
|Far Cry 3
|229 TL
|68,70 TL (%70)
|Far Cry 4
|349 TL
|69,80 TL (%80)
|Far Cry New Dawn
|529 TL
|105,80 TL (%80)
|Far Cry 5
|405 TL
|60,75 TL (%85)
|Far Cry Primal
|589 TL
|147,25 TL (%75)
|Red Dead Redemption 2
|1150 TL
|379,50 TL (%67)
|No Man’s Sky
|510 TL
|255 TL (%50)
|Cyberpunk 2077
|499 TL
|249,50 TL (%50)
|Frostpunk
|280 TL
|56 TL (%80)
|The Crew 2
|589 TL
|117,80 TL (%80)
|Mafia: Definitive Edition
|374 TL
|149,60 TL (%75)
|The Witcher 3: Wild Hunt
|249,99 TL
|74,99 TL (%75)
|The Elder Scrolls Online
|179 TL
|53,70 TL (%70)
|Dying Light 2 Stay Human
|349 TL
|174,50 TL (%50)
|Snowrunner
|150 TL
|82,50 TL (%45)
|Assassin’s Creed Valhalla
|699 TL
|230,67 TL (%67)
|Kingdom Come: Deliverance
|50 TL
|12,50 TL (%75)
Far Cry 5
Far Cry 5, önceki oyunlarda kullanılan temel oynanış mekaniklerini ekstra mekaniklerle birleştirerek serinin ruhunu korumanın yanında ve oyunculara tamamen yenilenen bir deneyim sunmuştu. Aksiyon severlerin mutlaka denemesi gereken bir yapım olan Far Cry 5, Steam’de %85 indirime girdi!
Red Dead Redemption 2
Rockstar Games’in GTA serisi gibi efsaneleşen oyunu Red Dead Redemption 2 de Steam indirimlerinden nasibi aldı. Vahşi Batı’da uçsuz bucaksız dünyalarda at koşturmak istiyorsanız bu popüler oyunu asla kaçırmayın. Red Deam Redemption 2, indirimle 397 TL’ye düşmüş!
Cyberpunk 2077
Keanu Reeves ile lansmanı yapılan ve çıktığı vakitte optimizasyon sorunlarıyla gündeme gelen Cyberpunk 2077, fütüristik bir atmosfer severlerin favori oyunu olmuş durumda. Cyberpunk 2077 de Steam’in indirim geçidinde yer alan yapımlardan. Cyberpunk 2077 şu an Steam’de 249,50 TL fiyatla satılıyor.