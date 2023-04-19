Popüler çevrimiçi oyun platformu Steam’de oyuncuların favori oyun serilerinden olan Far Cry serisinde özel indirimler başladı. Far Cry indirimlerinin yanında, CD Projekt Red oyunları ve diğer birçok büyük yapımda indirim geçidi başladı. Steam bayram şekeri dağıtıyor! İşte indirimli oyunlar!

İşte Steam’de İndirime Giren Oyunlar!

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Far Cry 119 TL 35,70 TL (%70) Far Cry 2 119 TL 35,70 TL (%70) Far Cry 3 229 TL 68,70 TL (%70) Far Cry 4 349 TL 69,80 TL (%80) Far Cry New Dawn 529 TL 105,80 TL (%80) Far Cry 5 405 TL 60,75 TL (%85) Far Cry Primal 589 TL 147,25 TL (%75) Red Dead Redemption 2 1150 TL 379,50 TL (%67) No Man’s Sky 510 TL 255 TL (%50) Cyberpunk 2077 499 TL 249,50 TL (%50) Frostpunk 280 TL 56 TL (%80) The Crew 2 589 TL 117,80 TL (%80) Mafia: Definitive Edition 374 TL 149,60 TL (%75) The Witcher 3: Wild Hunt 249,99 TL 74,99 TL (%75) The Elder Scrolls Online 179 TL 53,70 TL (%70) Dying Light 2 Stay Human 349 TL 174,50 TL (%50) Snowrunner 150 TL 82,50 TL (%45) Assassin’s Creed Valhalla 699 TL 230,67 TL (%67) Kingdom Come: Deliverance 50 TL 12,50 TL (%75)

Far Cry 5

Far Cry 5, önceki oyunlarda kullanılan temel oynanış mekaniklerini ekstra mekaniklerle birleştirerek serinin ruhunu korumanın yanında ve oyunculara tamamen yenilenen bir deneyim sunmuştu. Aksiyon severlerin mutlaka denemesi gereken bir yapım olan Far Cry 5, Steam’de %85 indirime girdi!

Red Dead Redemption 2

Rockstar Games’in GTA serisi gibi efsaneleşen oyunu Red Dead Redemption 2 de Steam indirimlerinden nasibi aldı. Vahşi Batı’da uçsuz bucaksız dünyalarda at koşturmak istiyorsanız bu popüler oyunu asla kaçırmayın. Red Deam Redemption 2, indirimle 397 TL’ye düşmüş!

Cyberpunk 2077

Keanu Reeves ile lansmanı yapılan ve çıktığı vakitte optimizasyon sorunlarıyla gündeme gelen Cyberpunk 2077, fütüristik bir atmosfer severlerin favori oyunu olmuş durumda. Cyberpunk 2077 de Steam’in indirim geçidinde yer alan yapımlardan. Cyberpunk 2077 şu an Steam’de 249,50 TL fiyatla satılıyor.