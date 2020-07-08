Sosyal Medya
Facebook’un TikTok’a çok benzeyen uygulaması “Lasso” kapatıldı!
Facebook ülkemizde de giderek popüler hale gelen sosyal medya uygulaması TikTok’ın klonu diyebileceğimiz “Lasso” isimli bir uygulamayı test aşamasına almıştı. Ancak çok fazla olumsuz geri dönüş alması nedeni ile uygulama henüz test aşamasını tamamlayamadan kapatıldı.
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Facebook’un TikTok klonu uygulaması “Lasso” çok kötü geri dönüşler aldı ve şirket tarafından kapatıldı!
Ülkemizde giderek popüler hale gelen sosyal medya uygulaması TikTok dünya genelinde de en popüler mobil uygulamalardan biri. Uygulama sunduğu özellikleri ile birlikte özellikle gençler arasında oldukça popüler. TikTok’ın arkasındaki fikir aslında oldukça basit; zengin bir müzik kütüphanesinden seçebileceğiniz müzik arka planı ile çektiğiniz kısa videoları birleştirmek. Bu fikir kullanıcılar tarafından çok sevildi ve TikTok şu anda sadece Play Store’da 1 milyardan fazla indirilmeye sahip. Mobil uygulamanın bu kadar hızlı yükselişi teknoloji devi Facebook’un da dikkatini çekmiş olacak ki şirket Lasso adını verdikleri bir TikTok klonu yarattı. Ancak Facebook’un bu girişimi kullanıcılardan gelen olumsuz tepkiler ile birlikte başarısız oldu.
Facebook’un iptal edilen uygulaması Lasso’nun dayandığı temel fikir de arka planında müzik olan kısa videolar paylaşılmasıydı. Bu yönden baktığımızda TikTok’ın birebir klonu olduğunu söyleyebiliriz. Mobil uygulama pazarında oldukça güçlü bir yere sahip olan TikTok ile rekabet etmek oldukça zor. Tabii ki bu rekabetin de Lasso’nun başarısız olmasında oldukça büyük bir payı var. Uygulama henüz test aşamasını dahi tamamlayamadan kapatılma kararı açıklandı. Lasso, Orta ve Güney Amerika’da Colombo, Meksika, Arjantin, Şili, Peru, Panama, Kosta Rika, El Salvador, Ekvador ve Uruguay dahil olmak üzere belirli sayıda ülke ile sınırlıydı.
Mark Zuckerberg tarafından iptal edilen ilk sosyal medya uygulaması Lasso değil. Daha önce Pinterest’e benzerliği ile dikkat çekmiş olan Hobbi uygulaması da henüz son kullanıcıya sunulmadan iptal edilmişti. 2014 yılında şirket SlingShot isimli SnapChat klonu diyebileceğimiz bir uygulama da denenmişti ve bu uygulamanın da kaderi diğerleri ile aynıydı. Ancak SnapChat’in en temel özelliklerinden olan hikaye özelliğini sonradan Facebook, WhatsApp ve Instagram’a eklemeyi tercih ettiler ve bu şekilde başarılı olduklarını söyleyebiliriz.
Facebook’un başarısız olan uygulamaları bir son mu?
WhatsApp, Facebook ve Instagra’a getirilen hikaye örneğine baktığımızda görebileceğimiz üzere şirket başarısız olan uygulamalardan tamamen vazgeçmek yerine var olan uygulamalarına eklemeyi tercih edebiliyor. Başarısız olan Lasso uygulamasının ardından şirket Instagram için “Reels” özelliğini tanıttı. Bu özellik ile birlikte Instagram hikayelerinde müzik eşliğinde TikTok benzeri kısa videolar oluşturabileceksiniz. Teknoloji devinin bu hamlesinin Lasso uygulamasına göre çok daha başarılı olmasını bekleyebiliriz. Özellikle Hindistan’ın ardından TikTok uygulamasının ABD’de de yasaklanacağı söylentileri var. TikTok’ın kişisel verilerin güvenliğini ihlal ettiği iddialarının gündeme geldiği şu günlerde Mark Zuckerberg’in bu hamlesi başarılı olabilir.
Sosyal Medya
TikTok’un ardından Reddit ve LinkedIn’de güvenlik açığı tespit edildi!
TikTok’un ardından Reddit, LinkedIn ve Google Haberler gibi uygulamalarda da birtakım güvenlik açıkları tespit edildi. Dünyada yankı uyandıran güvenlik krizi bu sefer de iPhone tarafında patlak vermiş oldu.
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Hindistan’da TikTok’un ülke çapında erişim engeline maruz bırakılmasından sonra, sıra diğer uygulamalara gelmiş görünüyor. Geçtiğimiz ay, iOS 14 Beta’sında tespit edilen özellik sayesinde, üçüncü parti uygulamaların aktiviteleri takip edilebiliyor. Yeni çıkan fonksiyon sayesinde, bu aktiviteler geliştiriciler tarafından tespit edilmeye başladı.
Geçen hafta, iOS 14 Beta’sını kullanan geliştirici Don Morton tarafından, Microsoft’un bünyesinde bulunan LinkedIn’in iOS’te panoya kopyalamış olduğunuz tüm bilgilere erişebildiği keşfedildi. LinkedIn’le iletişime geçen ZDNet, konuyla ilgili yetkililerden aldığı bilgiler doğrultusunda “Tümü, hatanın bir parçasıydı” yanıtını aldı. LinkedIn’in sorumlu mühendisi Erran Berger’e göre ise, kullanıcıların panolarından herhangi bir bilgi alınmamış veya aktarılmamış.
TikTok tarafı ise, pano kopyalama açığının, kullanmış oldukları yığın mesaj (spam) engelleyici “dolandırıcılık tespit” mekanizması nedeniyle bulunduğunu iddia etmiş. Herhangi bir iPhone’dan verileri kopyaladıklarına dair iddiaları reddetmişti. İddiaları reddetmesine rağmen, sosyal paylaşım uygulaması bu mekanizmayı sistemlerinden kaldırmıştı.
Listede; TikTok, LinkedIn ve Reddit bulunuyor!
Morton, pano verilerini kopyalayan uygulamaları tespit ettikten sonra, ilgili uygulamaların bir listesini oluşturdu. Liste içerisine; klavye vuruşlarınızı dinleyen (keystroke mechanism) ve diğer verileri ele geçiren uygulamaları dahil etti. Listede dikkat çeken üç şirket bulunuyor: TikTok, LinkedIn ve Reddit. LinkedIn ve TikTok’un yetkili mercilerinden gelen bilgileri zaten haberimizin üst satırlarında sizlere iletmiştik.
Reddit’in Verge’e iletmiş olduğu elektronik postada ise, diğer iki şirketten farklı olarak şu açıklamaları gerçekleştirdi:
“URL’nin yazı içeriğini taban alan konu başlığını öneren ve panoda URL’yi kontrol eden konu derleyicisinin kod satırlarına kadar incelemelerde bulunduk. Biz, hiçbir veriyi depolamıyoruz veya hiçbir yere göndermiyoruz. Açık içeren kodu sildik ve 14 Haziran tarihi itibarıyla bir güncelleme yayınladık.”
Ayrıca uygulama açıldıktan sonra veri kopyalayan diğer uygulamalar şunlar: Google News, Patreon, Call of Duty, Fruit Ninja ve Philips Sonicare.
Morton kendi blogunda yayınlamış olduğu araştırmanın sonucunda, ortaya çıkan sorunun gerçekten büyük bir problem olduğunu belirtti ve durumun korkutucu olduğunu söyledi. İzin dışında herhangi bir uygulamanın pano verilerine erişebilmesinin ciddi güvenlik açıkları ve veri ihlalleri yaratabileceğini de ekledi.
Sosyal Medya
KVKK, TikTok uygulamasına inceleme başlattı!
KVKK, popüler sosyal medya uygulaması TikTok’a inceleme başlattı. Geçtiğimiz günlerde Hindistan’da hükumet tarafından uygulama içerisinde kullanıcı gizliliğini ihlal eden açıklar olduğu için engellenmişti.
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İlk olarak Reddit’teki paylaşımlarla gündem haline gelen TikTok’a dünya çapında soruşturmalar gelmeye devam ediyor. Hindistan’da yapılan araştırmalar neticesinde uygulamaya ülke çapında erişim engeli getirilmişti. Hindistan’ın ardından, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), TikTok için gündemde yer alan haberler ve ihbarlar sonucunda inceleme başlattığını duyurdu.
TikTok hangi verilerimize ulaşabiliyor?
- Kullanıcıların aktif olarak kullandıkları tüm uygulamaların bilgilerine erişim.
- Uygulamanın kullanıldığı cihaza bağlı olan ağa dair IP adreslerine ve WiFi bilgilerine erişim.
- Bazı versiyonlarda, 30 saniyelik aralıklarla konum verilerine ulaşma ve takip etme izni.
- Telefon galerisinde yer alan tüm fotoğraf ve video gibi medya içeriklerine erişim ve bunların farklı cihazlarda görüntülenmesi için izinler.
- Uygulama kullanımı dışında, kullanıcıların kamera ve mikrofonlarına erişim.
- iOS sürümünde ortaya çıkarılan fakat tepkiler sonrasında kaldırılan, panoya kopyalanan bilgileri okuyabilme.
Dünya çapında 2 milyar indirme sayısına sahip olan uygulama, eğer güvenlik sorunlarına çözüm bulamazsa çok büyük yaptırımlara maruz bırakılabilir. Çin menşeili uygulamanın erişim izni olduğu verileri Çin Hükumeti’ne satmış olma ihtimali de şu aralar basında yer alan, bir diğer konu olarak dikkat çekiyor.
KVKK, Facebook’a 3 milyon 250 bin TL idari para cezası kesmişti!
KVKK, incelemeler sonrasında eğer uygulamanın veri ihlaline yönelik açıklar taşıdığı tespit edilirse, firma çok büyük cezalar alabilir. Daha öncesinde KVKK, yaptığı incelemelerde Facebook’a veri ihlalinden 3 milyon 250 bin TL idari para cezası uygulamaya karar vermişti.
Genel
Facebook boykotuna Microsoft da katıldı!
17 Haziran’da başlayan Facebook reklamları boykotu aralarında Honda ve Coca-Cola gibi büyük şirketlerin de bulunduğu onlarca katılımcı ile giderek büyüyor. Son olarak Microsoft sosyal medya platformu üzerindeki tüm reklamlarını küresel olarak Ağustos’a kadar durdurduklarını açıkladı.
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Microsoft Facebook ve Instagram reklamlarını Ağustos’a kadar durdurdu!
Microsoft Mayıs ayında Facebook ve fotoğraf paylaşım platformu Instagram’da reklam yayınlamayı askıya almıştı. Mayıs ayında alınan bu karar sadece ABD ile sınırlı tutulmuştu. Ancak Microsoft yeni aldığı karar ile kapsamını genişleterek dünya çapında Facebook sosyal medya hizmetleri üzerinden verilen reklamlarını durdurma kararı aldı. Yakın zamanda başlayan Facebook boykot kampanyasına daha önce Coca-Cola, Starbucks gibi büyük şirketler de katılmıştı. Bu şirketler, platform nefret dolu konuşmaların yayınlanmasını engellemenin bir yolunu sunana kadar Facebook’ta tüm reklamlarını durdurduğunu açıklamıştı. Yayınlanan rapora göre Microsoft, diğer birçok şirketin aksine Facebook politikalarından çok, verilen reklamların nerede gösterildikleri ile ilgili endişeli olduklarını söyledi. Ancak iki durum da Facebook için diğer bir büyük reklam verenini kaybettiği anlamına geliyor.
Tüm bu gelişmelerin ardından sosyal medya devi Facebook, geçtiğimiz Perşembe günü kuruluşundan bu yana karşılaştığı en büyük kayıplarından birini elde etti. Şirketin değeri New York borsasında sadece bir günde 120 milyar dolar geriledi. Bu Wall Street tarihinde de bir şirketin en büyük değer kayıplarından biri oldu. Aynı zamanda şirketin hisseleri %19 düşüşle 176.25 dolara geriledi. Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’in Forbes dünyanın en zenginleri listesindeki pozisyonu 2 sıra geriledi.
Microsoft tarafından şirketin baş pazarlama sorumlusu Chris Capossela şunları söyledi: “ Mayıs ayında endişelerimiz nedeniyle ABD’deki bütün reklamlarımızı askıya almıştık. Şimdi bütün Facebook ve Instagram reklamlarımızı küresel olarak askıya alma kararı verdik” dedi.
Copocere ne yazık ki Microsoft’un bu kararının ardındaki nedeni açık bir şekilde belirtmedi. Ancak şirket olarak reklamların yeniden yayınlamasına izin vermek için Facebook ve Instagram liderleriyle temas halinde olduklarını söyledi ve sözlerine şu şekilde devam etti: “Facebook reklamlarımızın yeniden devam etmesi için olumlu hamleler görmeyi bekliyoruz. Yeni bir karar almak ve durumu değerlendirmek için Ağustos’a kadar bekleyeceğiz.” dedi.
Microsoft konu hakkında daha fazla yorum yapmayı reddetti ve şirketin daha büyük bir boykotta yer almayacağına vurgu yaptı. Şirket tarafından gerçek ve uzun vadeli değişim elde etmenin tek yolunun medya ortakları ile doğrudan diyalog kurmak olduğuna da vurgu yapıldı.