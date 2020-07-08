Facebook’un TikTok’a çok benzeyen uygulaması “Lasso” kapatıldı!

Facebook ülkemizde de giderek popüler hale gelen sosyal medya uygulaması TikTok’ın klonu diyebileceğimiz “Lasso” isimli bir uygulamayı test aşamasına almıştı. Ancak çok fazla olumsuz geri dönüş alması nedeni ile uygulama henüz test aşamasını tamamlayamadan kapatıldı.

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Facebook’un TikTok klonu uygulaması “Lasso” çok kötü geri dönüşler aldı ve şirket tarafından kapatıldı!

Ülkemizde giderek popüler hale gelen sosyal medya uygulaması TikTok dünya genelinde de en popüler mobil uygulamalardan biri. Uygulama sunduğu özellikleri ile birlikte özellikle gençler arasında oldukça popüler. TikTok’ın arkasındaki fikir aslında oldukça basit; zengin bir müzik kütüphanesinden seçebileceğiniz müzik arka planı ile çektiğiniz kısa videoları birleştirmek. Bu fikir kullanıcılar tarafından çok sevildi ve TikTok şu anda sadece Play Store’da 1 milyardan fazla indirilmeye sahip. Mobil uygulamanın bu kadar hızlı yükselişi teknoloji devi Facebook’un da dikkatini çekmiş olacak ki şirket Lasso adını verdikleri bir TikTok klonu yarattı. Ancak Facebook’un bu girişimi kullanıcılardan gelen olumsuz tepkiler ile birlikte başarısız oldu.

Facebook’un iptal edilen uygulaması Lasso’nun dayandığı temel fikir de arka planında müzik olan kısa videolar paylaşılmasıydı. Bu yönden baktığımızda TikTok’ın birebir klonu olduğunu söyleyebiliriz. Mobil uygulama pazarında oldukça güçlü bir yere sahip olan TikTok ile rekabet etmek oldukça zor. Tabii ki bu rekabetin de Lasso’nun başarısız olmasında oldukça büyük bir payı var. Uygulama henüz test aşamasını dahi tamamlayamadan kapatılma kararı açıklandı. Lasso, Orta ve Güney Amerika’da Colombo, Meksika, Arjantin, Şili, Peru, Panama, Kosta Rika, El Salvador, Ekvador ve Uruguay dahil olmak üzere belirli sayıda ülke ile sınırlıydı.

Mark Zuckerberg tarafından iptal edilen ilk sosyal medya uygulaması Lasso değil. Daha önce Pinterest’e benzerliği ile dikkat çekmiş olan Hobbi uygulaması da henüz son kullanıcıya sunulmadan iptal edilmişti. 2014 yılında şirket SlingShot isimli SnapChat klonu diyebileceğimiz bir uygulama da denenmişti ve bu uygulamanın da kaderi diğerleri ile aynıydı. Ancak SnapChat’in en temel özelliklerinden olan hikaye özelliğini sonradan Facebook, WhatsApp ve Instagram’a eklemeyi tercih ettiler ve bu şekilde başarılı olduklarını söyleyebiliriz.

Facebook’un başarısız olan uygulamaları bir son mu?

WhatsApp, Facebook ve Instagra’a getirilen hikaye örneğine baktığımızda görebileceğimiz üzere şirket başarısız olan uygulamalardan tamamen vazgeçmek yerine var olan uygulamalarına eklemeyi tercih edebiliyor. Başarısız olan Lasso uygulamasının ardından şirket Instagram için “Reels” özelliğini tanıttı. Bu özellik ile birlikte Instagram hikayelerinde müzik eşliğinde TikTok benzeri kısa videolar oluşturabileceksiniz. Teknoloji devinin bu hamlesinin Lasso uygulamasına göre çok daha başarılı olmasını bekleyebiliriz. Özellikle Hindistan’ın ardından TikTok uygulamasının ABD’de de yasaklanacağı söylentileri var. TikTok’ın kişisel verilerin güvenliğini ihlal ettiği iddialarının gündeme geldiği şu günlerde Mark Zuckerberg’in bu hamlesi başarılı olabilir.