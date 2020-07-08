Akıllı Telefonlar
OnePlus Nord, kamera özellikleriyle ortaya çıktı!
OnePlus Nord, 21 Temmuz’da resmi olarak tanıtılacak. Şimdiye kadar cihazın pek çok önemli özelliği sızdırılmıştı veya sertifikalarla onaylanmıştı. Bugün ise cihazın kamera kurulumu hakkında önemli bir rapor hazırlandı.
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OnePlus Nord nasıl bir kamera dizilimine sahip olacak?
Şirketin kurucu ortağı Carl Pei ile yapılan bir röportajda cihazın kamera dizilimi hakkında temel noktalar ortaya çıktı. OnePlus Nord, bu röportaj ve raporlara göre 48 MP çözünürlüklü OIS destekli ana kameraya sahip dörtlü kamera kurulumu ile gelecek. Diğer üç kamera ise 8 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera, 5 MP çözünürlüklü makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü olarak sıralanıyor. Bu kameraların henüz diyafram değerleri ve boyutları bilinmiyor. Detaylı bilgileri lansman tarihi yaklaştıkça ortaya çıkacaktır.
Ekranın ön tarafında bulunan nokta delik tasarımlı selfie kameranın detayları henüz resmi olarak açıklanmadı. Fakat bazı söylentilere göre 32 MP çözünürlüklü ana selfie kamera ve 8 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera bulunacak. Bunlar haricinde geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan sızıntılarda cihazın Snapdragon 765G yonga seti ile geleceğini öğrenmiştik. OnePlus Nord, temel modelde 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunduracak. Batarya tarafında ise 4.300 mAh değerinde pil ile gelecek.
Nord, artırılmış gerçeklik tarafında da önemli yenilikler sunan bir telefon olacak. Cihazın fiyatlandırmasının 500$’ın altında olacağı tahmin ediliyor. 21 Temmuz’da yapılacak lansmanda cihazın tüm detaylarını göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Lenovo Legion AnTuTu puanı ortaya çıktı!
Lenovo firmasının oyuncu telefonu olarak ortaya çıkması beklenen Legion Phone, AnTuTu üzerinde görüntülendi. Cihaz test sonuçları da ortaya çıktı.
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Lenovo Legion Phone AnTuTu puanı belli oldu!
Oyuncu telefonu dünyasının önemli markaları arasında yer alan Lenovo, yeni cihazı Legion çıkışına yakın yeni detaylar vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tasarım detayları konusunda adından sıkça söz ettiren cihaz AnTuTu üzerinde görüntülendi. AnTuTu puanı belli olan cihaz toplamda 648871 puan ile dikkatleri üzerine çekti. İşlemci performansında 187401 puan alan akıllı telefon, grafik performansında ise 246980 puan ile bizleri karşıladı. Ayrıca teste giren cihazın teknik özellikleri de ortaya çıktı.
Amiral gemisi telefonlar gibi performansı ile adından söz ettirmek isteyen Lenovo Legion, gücünü Snapdragon 865 işlemcisinden almakta. Öte yandan 16 GB RAM ve 512 GB depolama kapasiteleri ile bizleri karşılayan cihaz, Android 10 ile piyasaya çıkacak. Ekran kısmında Full HD+ özelliği dikkat çekerken, 144 Hz değerinde yenileme hızı da cihazın önemli kozlarından biri olacak gibi gözüküyor. Geçtiğimiz ay sıra dışı tasarımı ile ilginç yorumlara neden olan oyuncu telefonunun detaylı teknik özellikleri henüz bilinmiyor. Cihazın 90 W hızlı şarj desteği ile birlikte oyunculara kesintisiz performans sunması amaçlanıyor. Öte yandan dedikodulara göre cihazda iki adet USB-C girişinin yer alacağı konuşuluyor. Temmuz ayı içerisinde tanıtılması beklenen cihaz bakalım oyun dünyasına yeni neler sunacak bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
OnePlus Nord, arttırılmış gerçeklik ile tanıtılan ilk telefon olacak
OnePlus, nihayet orta sınıfta tanıtacağı ilk model olacak olan Nord modeli için resmi lansman tarihini duyurdu. OnePlus tarafından yapılan açıklamaya göre cihaz, 21 Temmuz’da tanıtılacak. Fakat bu tanıtımı esas ilginç kılan detay ise, “arttırılmış gerçeklik” ile yapılacak olan ilk akıllı telefon lansmanı olacak olması.
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OnePlus Nord lansmanına katılacakları neler bekliyor
OnePlus Nord modelinin lansmanına katılacak olanları, arttırılmış gerçeklik ile desteklenen bir lansman tecrübesi bekliyor. Lansmana katılmak için ise, davetiye koduna ihtiyacınız var. Gerekli uygulamayı indirdikten sonra, bu davetiye kodu ile bir avatar belirleyerek ve kulaklıklarınızı takarak lansmana dahil olabiliyorsunuz. Ayrıca OnePlus, lansman öncesinde akıllı telefonunuzu tam şarj etmenizi ve stabil bir internet bağlantısına sahip olmanızı tavsiye ediyor.
Arttırılmış gerçekliğe sahip olacak olan OnePlus lansmanına katılmak isteyenler, bu link aracılığıyla uygulamayı indirip lansmana katılma girişiminde bulunabilirler. Önceleri sadece amiral gemisi modeller üreten OnePlus, bu lansman sonrası orta sınıf cihazlara da sahip olmuş olacak. Bakalım OnePlus, amiral gemisi segmentinde yakaladığı başarıyı, yeni orta sınıf cihazlarında da yakalamayı başarabilecek mi? Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Poco M2 Pro, resmi olarak tanıtıldı!
Poco, fiyatına göre iyi özellikler sunan yeni M2 Pro akıllı telefonunu tanıttı. Cihazın en çok ilgi çeken özellikleri ise batarya ve şarj tarafında oldu. M2 Pro, 5.000 mAh batarya ve 33W değerinde hızlı şarj ile gelecek. Orta segment bir telefona göre özellikleri ve fiyatı oldukça dikkat çekiyor.
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Poco M2 Pro, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Poco M2 Pro, teknik özellik bakımından Redmi Note 9 Pro ve Redmi Note 9S ile benzer özelliklerde olacak. Cihazın tasarımı da bu cihazlarla oldukça benzerlik gösteriyor. M2 Pro, Snapdragon 720G yonga setinden gücünü alacak. Arka tarafta 48 MP çözünürlüklü ana kamera bulunan dörtlü bir kamera dizilimi mevcut. Diğer üç kamera, 8 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera, 5 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensöründen oluşuyor.
Poco M2 Pro, ön tarafta 6.67 inçlik LCD bir ekrana sahip olacak. Cihazın parmak izi okuyucusu yan tarafta fiziksel olarak bulunacak. Ön tarafta 16 MP çözünürlüklü nokta delik tasarımlı selfie kamerası mevcut. Telefon herhangi bir IP sertifikasına sahip olmasa da lansman sırasında suya dayanıklı olduğu açıklandı. Cihazın mavi, yeşil ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunacak.
M2 Pro, üç farklı fiyatlandırma seçeneği ile gelecek. 4 GB RAM / 64 GB depolama alanı 13,999 INR(185$), 6 GB RAM / 64 GB depolama alanı 14,999 INR(200$) ve 6 GB RAM / 128 GB depolama alanı 16,999 INR(225$) fiyatıyla piyasaya çıkacak. Cihaz, 14 Temmuz tarihinde resmi olarak satışlara başlayacak.