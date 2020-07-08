OnePlus Nord, kamera özellikleriyle ortaya çıktı!

OnePlus Nord, 21 Temmuz’da resmi olarak tanıtılacak. Şimdiye kadar cihazın pek çok önemli özelliği sızdırılmıştı veya sertifikalarla onaylanmıştı. Bugün ise cihazın kamera kurulumu hakkında önemli bir rapor hazırlandı.

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OnePlus Nord nasıl bir kamera dizilimine sahip olacak?

Şirketin kurucu ortağı Carl Pei ile yapılan bir röportajda cihazın kamera dizilimi hakkında temel noktalar ortaya çıktı. OnePlus Nord, bu röportaj ve raporlara göre 48 MP çözünürlüklü OIS destekli ana kameraya sahip dörtlü kamera kurulumu ile gelecek. Diğer üç kamera ise 8 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera, 5 MP çözünürlüklü makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü olarak sıralanıyor. Bu kameraların henüz diyafram değerleri ve boyutları bilinmiyor. Detaylı bilgileri lansman tarihi yaklaştıkça ortaya çıkacaktır.

Ekranın ön tarafında bulunan nokta delik tasarımlı selfie kameranın detayları henüz resmi olarak açıklanmadı. Fakat bazı söylentilere göre 32 MP çözünürlüklü ana selfie kamera ve 8 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera bulunacak. Bunlar haricinde geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan sızıntılarda cihazın Snapdragon 765G yonga seti ile geleceğini öğrenmiştik. OnePlus Nord, temel modelde 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunduracak. Batarya tarafında ise 4.300 mAh değerinde pil ile gelecek.

Nord, artırılmış gerçeklik tarafında da önemli yenilikler sunan bir telefon olacak. Cihazın fiyatlandırmasının 500$’ın altında olacağı tahmin ediliyor. 21 Temmuz’da yapılacak lansmanda cihazın tüm detaylarını göreceğiz.