Facebook’ta İkinci El Araç Satışı Dönemi Başlıyor!

Özellikle grup ortamlarında fazlasıyla alım satım yapılan Facebook’a şimdi de kendi market özelliği üzerinden ikinci el araç satışı dönemi balıyor.

Artık her hesabı olan kullanıcının neredeyse her gün birkaç defa ziyaret ettiği sosyal medya platformu haline gelen Facebook, Marketplace adını verdiği özelliği geliştirmeye devam ediyor. Bu sefer de ikinci el araç satışı sistemini entegre eden Facebook, Cars,com, Auction123, CDK Global ve SocialDealer gibi ABD’deki ikinci el satış markalarına da Facebook üzerinden satış yapabilmesini sağlıyor.

Marka, model, üretim yılı, kilometre gibi bir araç satın alırken dikkat edilecek tüm hususların cevabını bulabileceğiniz bir sistem olacak olan araç satışlarında direkt olarak Facebook Messenger üzerinden de satıcı ile iletişime geçebileceksiniz.