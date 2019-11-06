Facebook, yenilenen şirket logosunu duyurdu!

Bir dönem sosyal medya denilince akla ilk gelen platform olan Facebook, son yıllarda önlenemeyen bir kan kaybı yaşıyor. Önümüzdeki yıl büyük bir entegrasyon süreci başlatacak olan çatı şirketin logosu da bu dönüşümden etkilenerek yenilendi!

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Yenilenen Facebook logosu, 4 büyük sosyal ağı birleştirecek mi?

Kullanıcıların pek çoğunun sadece bir uygulama olarak bildiği Facebook’un çatı şirketi de aynı isimle anılıyor. İşte bu sürpriz değişim; bünyesinde Instagram, Whatsapp ve Messenger platformlarını barındıran Facebook Inc. şirketini kapsıyor. Çatı şirket ile platformu birbirinden ayıran yenilik, Facebook markasını daha basit ve modern bir görünüme kavuşturuyor. Ayrıca 4 sosyal ağın birbiriyle entegrasyonu açısından da bu dönüşüm önemli bir rol üstleniyor.

Facebook Inc. bünyesindeki uygulamalar, gelen son güncelleme ile kısa süreli bir açılış sayfasına kavuştu. Önümüzdeki haftalarda gelecek olan yeni bir güncellemeyle ise açılış sayfasına yeni logonun yer aldığı “Facebook’tan” ibaresi eklenecek. Popüler sosyal paylaşım ağının internet sitesinde ve uygulamasında yer alan ikonik mavi logo bu değişimden etkilenmeyecek.

Şirketin yeni logosu temel olarak anlaşılırlık ve yalınlık prensibine dayanıyor. Tamamen büyük harflerden oluşan logo, gökkuşağı efekti adı verilen tasarım felsefesi sayesinde renkten renge bürünüyor. Öte yandan bu değişime ilişkin ilk tepki ise ilginç bir şekilde Twitter CEO’su Jack Dorsey’den geldi. Dorsey, Twitter hesabından attığı tweette “Twitter from TWITTER” ifadesine yer vererek yeni logoyu bir anlamda ti’ye almış oldu.