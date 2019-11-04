Genel
Türk Telekom, Abonelikli Bağış Sistemi’ni başlattı
Türk Telekom ile Türk Kızılay’ı, Abonelikli Bağış Sistemi için yaptıkları iş birliği ile mobil operatörler arasında bir ilke imza attı.
Türk Telekom ile Türk Kızılay arasındaki iş birliğiyle Kızılay’a düzenli aralıklarla bağışta bulunmak isteyen Türk Telekom’u kullananlar, tek bir SMS göndererek 10 TL bağışta bulunabilecek. Bağış miktarı her ay otomatik olarak faturaya eklenecek ya da abonenin bakiyesinden düşülecek.
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Türk Telekom, milli değeri olan Türk Kızılay ile daha önce eşi görülmemiş bir işbirliğine giderek Türkiye’de bir ilke imza attı. Yapılan şirket açıklamasına göre, 151 yıldır hiçbir ayrım gözetmeden tüm ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıran Türk Kızılay’a yapılan bağışların sürekliliğini desteklemek için kullanıcının cep telefonu üzerinden bağış yapabilmesini kolaylaştıran Abonelikli Bağış Sistemi’ni Türkiye’de devreye soktu.
Türk Telekom ile 3965’e SMS göndermek yeterli
Türk Kızılay’a cep telefonu üzerinden yapılan bağışları belirli aralıklarda otomatik bir şekilde yineleyen bu sistemin sunduğu kolaylıklardan faydalanabilmek için kullanıcının 3965 numarasına bir SMS göndermesi yeterli oluyor. Tek bir SMS ile abone olan kullanıcı, abonelik süresi boyunca her ay düzenli bir şekilde 10 TL bağışta bulunabilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, “Böylesi önemli bir dernek ile iş birliği içinde olmak büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı. Kızılay yurt içinde ve yurt dışında yardıma muhtaç insanlara yapılan yardımları büyük ölçüde arttıracak. Böylesine anlamlı bir hizmeti Kızılay Haftası’nda hayata geçirmiş olmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.
Türk Kızılay’a yapılan bağış miktarı, kullanıcının faturasına yansıtılacak ya da bakiyesinden düşülecek ve kullanıcı dilediği zaman abonelikten çıkabilecek.
Genel
Cygnus Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaştı
İnsansız kargo aracı Cygnus, yaklaşık 4 ton malzemeyle bu sabah Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) vardığı bildirildi.
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Space.com’un haberine göre, Ay’da yürüyen 4. insan olan ve bu yılbaşında hayatını kaybeden astronot Alan Bean‘in ismiyle anılan Cygnus NG-12, UUİ’deki astronotların kullandığı robot kol ile yakalandı.
Cygnus’un içinde, 2 milyar dolarlık Alfa Manyetik Spektrometre 2‘yi onarmak için ihtiyaç duyulan malzemeler de bulunuyor. Cihaz, karanlık madde kanıtı aramak için tasarlanmış ve 2011’den beri istasyonun dışına monte edilmişti. NASA, yıllar içinde arıza veren dört soğutma pompasından üçü ve bir dizi onarımını tamamlayıp Uluslararası Uzay İstasyonu’un uzay yürüyüşü sırasında sağlığına kavuşturmak istiyor.
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Cygnus, kurabiye hamuru, fare ve daha fazlasını barındırıyor.
Bugün istasyonun birleşme modülüne yerleştirilecek Cygnus NG-12’nin, uzayda pişirilmesi planlanan kurabiye hamuru ve astronotları ağır radyasyondan korumak için tasarlanmış yeni bir yelek dahil olmak üzere deney fareleri, aletleri ve malzemelerden oluşan 3 bin 700 kilogram yük taşıdığı belirtildi.
Hamur pişirme deneyinin başarılı olması halinde ilk kez UUİ’ye fırından yeni çıkmış damla çikolatalı kurabiye kokusunun yayılacağı ifade edildi. Cygnus NG-12, hafta sonu Amerikan uzay ve savunma teknolojileri şirketi Northrop Grumman’ın Antares roketiyle yörüngeye fırlatılmıştı.
Genel
Facebook ikinci istasyonu Denizli’de açılacak
Facebook’un Türkiye’deki en büyük yatırımlarından biri olarak görülen ve ilki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Habitat Derneği (Habitat) iş birliğiyle İstanbul Maslak‘ta açılan Facebook İstasyon’un ikincisinin Denizli’de kurulması için protokol imzalandığı bildirildi.
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Denizli Ticaret Odası (DTO)Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan Denizli Facebook İstasyon’u protokolünü imzaladı. Erdoğan, ilki TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu‘nun da katılımıyla Eylül ayında İstanbul düzenlenen törenle açılan istasyonun 2.’sinin Denizli’de kurulacağını kaydetti.
Erdoğan, “Yarınlarımızın teminatı gençlerimiz ile girişimcilerimizin, kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayarak uluslararası rekabet ortamında ellerini güçlendirmek için elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. Girişimcilik eğitimlerimizle, Denizli’mize yılda 2 bin 300 sertifikalı yeni girişimci kazandırıyoruz. Denizli Ticaret Odası olarak, bir süredir de,kendi alanında Türkiye’nin en büyük teşkilatı olan TOBB Genç Girişimci Kurulumuzun İl İcra Komitesi üyelerimizle, bu konunun üzerinde çalışıyorduk. İstanbul’daki Facebook İstasyon’danda büyük ve etkin bir istasyonu, bu protokol sayesinde Denizli’mize kazandıracak, Anadolu’daki ilk istasyonu açacağız. Şimdiden herkese hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.
Facebook İstasyon’un eğitim, girişimcilik ve istihdam olmak üzere 3 ana alanda çalışacağını anlatan Erdoğan, istasyon sayesinde, girişimcilerin dijital araçlar yardımıyla satış ve pazarlama yetkinliklerinin geliştirileceğini, böylelikle girişimlerinin sınır ötesi müşterilere ulaşmasının da destekleneceğini vurguladı.
Facebook İstasyon’dan, herkes faydalanabilecek. Eğitimler ile etkinlikler, Facebook ile proje ortakları tarafından düzenlenecek. Tüm aktiviteler, ücretsiz olacak. İstasyon, kendi etkinliklerini düzenlemek isteyenlere de, içerik doğrultusunda imkan tanıyacak.
Genel
Samsung, özel işlemci çekirdek departmanını kapatıyor!
Samsung, özel CPU çekirdek üretimini gerçekleştirdiği departmanını kapatıyor. Onun yerine standart ARM çekirdeklerini kullanmayı planlıyor.
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Kore Devi, 2016 yılından beri Galaxy S7 ailesiyle başladığı Exynos 8890’un öncüsü olduğu işlemci teknolojileri imalatını geliştirmeye devam ediyordu. Fakat artık, işlemci çekirdeklerine Samsung’un sürdürmeyeceği belirtiliyor.
Samsung, göründüğü üzere Austin,Texas merkezli özel CPU departmanını komple kapatmayı düşünüyor. Bu karar dahilinde, fabrika içerisinde çalışan 300 personelin işine son verilmesine karar verildiği ve üretim faaliyetlerinin 31 Aralık itibariyle duracağı aktarılıyor.
Firma temsilcileri, ortaya çıkan haberleri onayladılar ve Exynos işlemcileri daha rekabetçi tutmak için böyle bir karar aldıklarını duyurdular. Spekülasyonlara göre, Samsung işlemci biriminin iç yapısını ARM donanımlarıyla değiştirecek. Böylece performans kayıplarını minimuma düşürmeyi hedefliyor. Huawei ve Qualcomm, geçtiğimiz yıllarda benzer bir kurulum modelini cihazlarında kullandıkları işlemcilere uygulamaya başlamıştı.
Erken gelen duyumlar ışığında, Galaxy S11’in her zaman olduğu gibi Exynos ve Snapdragon konfigürasyonlarıyla markete bağlı olarak piyasaya sürüleceğini söyleyebiliriz. Exynos 9830 versiyonun bir parçasının şu anda dört çekirdekli ARM’ın Cortex A77 çekirdekleriyle gelmesi bekleniyor. Ek olarak, Koreli şirketin ayrıca AMD ile yeni GPU çözümleri için iş birliği kuracağı aktarılıyor. Yani gelecek, oldukça ilginç gözüküyor.