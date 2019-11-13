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Facebook yeni ödeme sistemini duyurdu: Facebook Pay
Sosyal medya devi Facebook, bünyesinde bulundurduğu tüm platformların ortak ödemelerini sağlamak için yeni bir ödeme sistemi duyurdu.
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Facebook, Messenger, WhatsApp ve Instagram ödemeleri için yeni bir ödeme sistemini piyasaya sürdü. Facebook Pay olarak adlandırılan bu yeni ödeme sistemi üzerinden, Facebook‘un sahibi olduğu tüm uygulamalarda ödeme yapabilirken, kişiler arası para transferi ve ödemesi de yapabilirsiniz. Ayrıca Marketplace uygulamalarının ödemelerini de bu sistem üzerinden yapabiliyorsunuz.
Kendi banka kartı ve kredi kartı bilgilerinizi girerek kullanabileceğiniz bu ödeme yöntemi, seçeceğiniz bir kartı varsayılan olarak belirleyecek ve tüm platformlardaki ödemelerinizi bu kart üzerinden sağlayacak. Şu an sadece ABD üzerinde çalışacak olan bu ödeme yönteminin diğer ülkelere ne zaman geleceği bilinmiyor.
Deborah Liu “Facebook Pay, uygulamalarımızda ticareti daha kullanışlı, erişilebilir ve güvenli yapmaya yönelik çalışmalarımızın bir parçası. Facebook Pay’i geliştirmeye ve uygulamalarımızı kullananlar için daha yararlı hâle getirmeye devam edeceğiz.” diyerek yeni sistemi tanımlamış oldu.(Facebook’un Ticaretten Sorumlu Başkan Yardımcısı)
Haber
Instagram, TikTok’a rakip oluyor!
Instagram, TikTok benzeri bir video düzenleme özelliğini devreye almaya hazırlanıyor. Sosyal medya devi bu özellik ile birlikte TikTok platformuna rakip olacak.
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Instagram, müziklere çekeceğiniz videolarınızla eşlik edebileceğiniz bir düzenleme özelliğini devreye alıyor. TikTok benzeri olan bu özellik ile birlikte müziklerin ritmlerine uygun videolar çekebilecek, videoları durdurup devam edebileceksiniz. Bu özelliğe “Reels” adı verilirken, daha sonraki güncellemelerle birlikte birçok yeni filtre ve düzenleme seçeneği uygulamaya eklenecek.
Snapchat‘in kullanmış olduğu hikayeler özelliğini, uygulamasına ekleyen Instagram bu özellik ile birçok Snapchat kullanıcısını kendine çekmeyi başarmıştı. Reels özelliği ile birlikte akıllara, TikTok kullanıcılarının artık Instagram‘a geçme zamanı mı geldi sorusu gelmiyor değil. Peki siz bu özelliği kullanırmısınız?
Apple
16 inç boyutunda yeni Macbook Pro tanıtılacak!
Bazı yayın organları tarafından edinilen bilgilere göre, Apple, 16 inç boyuta sahip yeni Macbook Pro modelini yarın tanıtılacak.
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Sessiz sedasız yeni bir Macbook Pro modeline imza atacak olan Apple, bu modelin tanıtımını yarın yapacağı etkinlikte açıklayacak. Henüz kesinleşmeyen bu haber, birçok uluslararası yayın organı tarafından paylaşılıyor. Dokunmatik barlı Macbook Pro‘lardan sonra en büyük gelişme olarak görülen bu değişim birçok kullanıcıyı heyecanlandırmış durumda.
Apple tarafından tanıtılacak olan bu yeni model, yazılımcılar ve video editörler tarafından kullanılması için gerçekleştirirken, bunun için farklı geliştirmelerinde bu bilgisayarlarda yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor. Aralık ayında satışa çıkacağı düşünülen bu modelin 2,400 dolar gibi bir başlangıç fiyatına sahip olacağı söyleniyor.
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İstanbul Havalimanı’nın taşınma süreci belgeselleştirildi
Yeni yapılan İstanbul Havalimanı‘nın açılışının ardından büyük bir taşınma süreci gerçekleştirildi. Bu gerçekleştirilen taşınma süreci mini bir belgesel haline getirilerek merak edenlerle paylaşıldı.
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İstanbul Havalimanı ismini taşıyan yeni İstanbul Havalimanı’nın taşınma görüntülerinden mini bir belgesel ortaya çıkartıldı. Atatürk Havalimanından – İstanbul Havalimanına gerçekleştirilen bu devasa taşınma sürecinin tüm detayları bu mini belgeselde meraklılarının beğenisine sunuldu.
Büyük taşınma süreci öncesinde yetkililer tarafından yapılan planlara göre bu taşıma süreci 45 saat boyunca devam edecekti. Tüm planlar buna göre yapılıyordu ancak bu taşıma süreci 33 saat içinde bitirildi. Tüm detayları büyük taşınmanın mini belgeselinde bulabilirsiniz.