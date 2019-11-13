Facebook yeni ödeme sistemini duyurdu: Facebook Pay

Sosyal medya devi Facebook, bünyesinde bulundurduğu tüm platformların ortak ödemelerini sağlamak için yeni bir ödeme sistemi duyurdu.

İlginizi çekebilir: BİZİMLE DEĞİLSİN: Xiaomi AirDots Pro 2

Facebook, Messenger, WhatsApp ve Instagram ödemeleri için yeni bir ödeme sistemini piyasaya sürdü. Facebook Pay olarak adlandırılan bu yeni ödeme sistemi üzerinden, Facebook‘un sahibi olduğu tüm uygulamalarda ödeme yapabilirken, kişiler arası para transferi ve ödemesi de yapabilirsiniz. Ayrıca Marketplace uygulamalarının ödemelerini de bu sistem üzerinden yapabiliyorsunuz.

Kendi banka kartı ve kredi kartı bilgilerinizi girerek kullanabileceğiniz bu ödeme yöntemi, seçeceğiniz bir kartı varsayılan olarak belirleyecek ve tüm platformlardaki ödemelerinizi bu kart üzerinden sağlayacak. Şu an sadece ABD üzerinde çalışacak olan bu ödeme yönteminin diğer ülkelere ne zaman geleceği bilinmiyor.

Deborah Liu “Facebook Pay, uygulamalarımızda ticareti daha kullanışlı, erişilebilir ve güvenli yapmaya yönelik çalışmalarımızın bir parçası. Facebook Pay’i geliştirmeye ve uygulamalarımızı kullananlar için daha yararlı hâle getirmeye devam edeceğiz.” diyerek yeni sistemi tanımlamış oldu.(Facebook’un Ticaretten Sorumlu Başkan Yardımcısı)