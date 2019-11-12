BİZİMLE DEĞİLSİN: Xiaomi AirDots Pro 2

Xiaomi AirDots Pro 2 inceleme videomuzda, şirketin yeni tam kablosuz kulaklığına yakından baktık. Özellikle bazı noktalarda ciddi eleştirilerimize maruz kalan kulaklık, belki de bugüne kadar ilk kez ciddi anlamda beğenmediğimiz bir Xiaomi modeli oldu.

Ürün linki: https://hwp.to/2QcWTqm

İndirim kodu: BGHardware11

Xiaomi Airdots Pro 2 – Neleri beğenmedik?

Ürünün tasarımı konusunda bazı sıkıntılar olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki sözünü edeceğimiz durum kişiden kişiye göre değişebilir ancak kulaklığın tasarımı nedeniyle, kulağın içinde hareket etmesi konforsuz bir durum yaşatıyor. Hareket eden kulaklık sizi rahatsız ediyor ve sürekli kulaklığı düzeltmek durumunda kalıyorsunuz. Tasarım konusunda sorun yaşadığımız bir diğer konu da dokunmatik kontroller. Ürünün üzerinde fiziksel bir tuş yerine dokunmatik bir kontrol yapısına yer vermiş. Ancak bunun çok kararlı çalışmadığını ve zaman zaman hareketlerimize kulaklığın bir tepki vermediğini deneyimledik.

Ürünü eleştirmemizdeki ana sebep ise maksimum ses seviyesinin yetersiz olması ve ses izolasyon problemi. Örneğin kulaklıkla dışarıda veya metroda müzik dinlerken, ses seviyesi en yüksek seviyede olsa bile dışarının sesini çok fazla duyuyorsunuz. Hatta metro gibi yüksek sesli alanlarda müziğin sesinin bastırıldığına bile şahit olduk.

İlginizi çekebilir: TCL Plex kutusundan çıkıyor

Neleri beğendik?

Kulaklığın mikrofon kalitesi bugüne kadar gördüğümüz tam kablosuz kulaklıklar içerisinde en iyilerinden bir tanesi. İnceleme videosunda gerçekleştirdiğimiz bir telefon konuşmasının kaydını dinleyebilirsiniz.

Xiaomi AirDots Pro 2 modelinin ses seviyesi haricince sunduğu ses performansı başarılı. Cihazın içerisinde 14.2 mm‘lik sürücüler var ve sessiz bir ortamda müzik dinliyorsanız ses kalitesinden memnun kalıyorsunuz. Ayrıca ürünün USB Type-C yuvasını kullanan bir şarj kutusunun olmadı, Bluetooth 5.0 ve HD ses kodeklerini destekliyor olması güzel. Ayrıca kulaklığı kulağınızdan çıkardığınızda sensör yardımıyla sesin otomatik kesiliyor olması da hoş bir detay.