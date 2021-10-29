Facebook Yeni İsmini Buldu: Meta

Facebook, ismini Meta olarak değiştirerek metaverse dünyasına kendilerini adayacaklarını gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan sızıntılarda Facebook’un yakın bir zamanda ismini değiştireceği ve yeni ismin, metaverse dünyasını çağrıştıran bir şey olacağı belirtilmişti. Ve bu artık gerçekleşmiş oldu.

Facebook, gelişen metaverse sektörünü işinin geleceği olarak görüyor olmalı ki çatı şirketinin ismini Meta olarak değiştirdi. Şirket, bu hareket ile artık bir sosyal medya şirketindense bir metaverse şirketi olarak bilinmeyi umuyor. Ayrıca Facebook, belki de bünyesindeki tüm şirketlerinin odağının metaverse alanına kayacağının sinyallerini verdi.

Şirket, isim değişikliğini dün gerçekleştirilen metaverse temalı Facebook Connect konferansında duyurdu. Duyuru, Facebook veya yeni ismiyle Meta şirketinin CEO’su Mark Zuckerberg tarafından yapıldı. Bildirilene göre sosyal medya uygulaması olan Facebook’un ismi aynı kalacak ve yalnızca Oculus, Whatsapp, Instagram gibi şirketleri bünyesinde bulunduran çatı şirketin ismi değiştirildi. Zuckerberg konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Bence artık şirket olarak önceliğimizi Facebook’tan metaverse alanına kaydırıyoruz.”

Peki nedir bu metaverse? Metaverse, bugün kullandığımız uygulama ve internet sitelerinin sanal 3 boyutlu ortamlarla ve ortak alanlarla entegre olarak daha çevreleyici ve sürükleyici bir etkileşim sunması olarak tanımlanıyor. Bazıları metaverseleri internetin gelecek evrimi olarak görüyor.

Meta, hali hazırda en büyük teknoloji şirketlerinin sahibi konumunda ve artık metaverse alanında da öncü olmak istiyor. Şirket, önümüzdeki 2 yıl içerisinde araştırma ve ortaklıklar için 50 milyon dolar yatırım yapacağını açıkladı. Ayrıca önümüzdeki 5 yılda da Avrupa’da metaverse alanında çalışacak 10,000 insan işe alacağını duyurmuştu.

Meta, tüm bu gelecek vizyonunun yanında Facebook’tan eleştirileri ve davaları da devralmış oldu. Şirket, yıllardır gizlilik, güvenlik ve yalan haberler ile nefret söylemlerini yayma gibi konularda çeşitli davalarda mücadele ediyor. Dolayısıyla Facebook şirketi aslında insanların gözündeki kredibilitesini de yitirmiş durumda. Yeni şirket, bu hataları tekrarlamayarak metaverseleri daha “sorumlu” bir şekilde inşa edeceklerini söyledi. Ve dün gerçekleştirdikleri metaverse konferansında ise odaklarını gizlilik üzerine kaydırdıklarını bildirdiler. Ayrıca şirket, dışarıdan kreatör ve firmalarla iş ortaklıklarına da açık olduğunu duyurdu.

Her halükarda şirket, metaverse alanına büyük yatırımlar yapıyor ve bu yatırımlar isim değişikliğinin ötesine geçiyor. Dün gerçekleştirilen konferanstaki konuşmalar genellikle 3 boyutlu sosyal etkileşimler ve metaverse üzerinden çalışabilmek gibi konular üzerine yoğunlaştı. Mesela, gerçek hayatta konsere giden bir kişi, artık başka bir arkadaşını da çevrimiçi olarak arttırılmış gerçeklik (AR) gözlüğü aracılığıyla o konsere davet edebilecekmiş. Etkinlikten sonra ise arkadaşlar çevrimiçi olarak bir metaverse partisinde toplanabilecekler. Hem heyecan hem de endişe verici duruyor.