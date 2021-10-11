Facebook Muhbiri İngiltere Parlamentosu’nun Önüne Çıkacak

Teknoloji devini kârı güvenliğin önüne koymakla suçlayan Facebook muhbiri Frances Haugen, bu ayın sonlarında İngiltere Parlamentosu’na kanıt sunacak. Haugen, 25 Ekim’de Çevrimiçi Güvenlik Yasası komitesinin önüne çıkacak. Komite, özellikle çocukları korumak için sosyal medya şirketlerine yükümlülükler getiren bir yasayı inceliyor.

Haugen, Facebook’un çocukların ruh sağlığına zarar verdiğini ve toplumda bölünmeyi körüklediğini iddia ediyor. Facebook, patronu Mark Zuckerberg’ün onları “mantıksız” olarak nitelendirmesiyle, bu tür iddiaları kesin olarak reddediyor.

‘Hasar kazancı’

Eski Facebook çalışanı, eylül ayında Facebook’un iç işleyişi hakkında bir dizi haber yayınlayan Wall Street Journal gazetesine dâhili belgeleri teslim etmişti. Geçen hafta bir ABD Senatosu komitesine kanıt sunarak, Facebook’un platformu daha güvenli hale getirecek değişiklikleri yapmayı reddettiğini çünkü kârlara zarar verebileceğini söyledi.

Ve teknoloji devinin hem ABD’de hem de dünyada hükümet tarafından düzenlenmesi çağrısı yapıyor. İngiltere’nin Çevrimiçi Güvenlik Yasası, potansiyel olarak böyle bir düzenleme.

Yasa tasarısını inceleyen komiteye başkanlık eden Damian Collins, Haugen’ın bugüne kadarki bilgilerinin “büyük teknoloji şirketlerini denetleme ve denetleme yetkisine sahip bağımsız bir düzenleyici için davayı güçlendirdiğini” söyledi.

“Facebook gibi şirketlerin kullanıcı katılımı için kullanıcı güvenliğini takas ederken aldıkları kararlarda daha fazla şeffaflık olması gerekiyor” dedi.

Collins ayrıca Zuckerberg’ü ve eski İngiltere Başbakan Yardımcısı olan Facebook iletişim şefi Nick Clegg’i “şirketin kişisel olarak onaylamadıkları sürece zararlı içeriği nasıl yönettiğine dair her türlü bilgiyi durdurmak” istemekle suçladı.

Facebook, Haugen’ın “yanlış karakterize edilen çalıntı belgeler” ve Wall Street Journal’ın rapor dizisinin yanıltıcı olduğunu söyleyerek aleyhindeki tüm iddiaları sert bir şekilde geri püskürttü. Ve Haugen’ın geçen haftaki ifadesinin ardından, Zuckerberg, personele, “Çalışmalarımızı ve amaçlarımızı yanlış temsil eden haberler görmek zor” yazan bir mektup yayınladı.

Ele aldığı birçok konu arasında, Facebook’un kullanıcıları platformda tutmak adına hoşnutsuzluk yaratmasının kârlı olduğu fikri vardı. Ek olarak, reklamcıların tartışmalı materyallere reklam vermek için ödeme yapmadığını da tartıştı. Facebook ayrıca, endüstri çapında düzenleme reformu için uzun süredir devam eden çağrılarına da sık sık işaret etti.