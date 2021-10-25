2031 Yılında Dünya

Robotlar, önümüzdeki on yılda çoğu görevi manuel işçilerden mi devralacak? İklim değişikliğiyle savaşmamıza yardımcı olacak yenilikçi yeni enerji kaynakları bulacak mıyız? Ve gerçekten hepimiz sanal dünyalarda mı yaşayacağız?

Metaverse

Mark Zuckerberg’e inanılırsa, 2031 yılına kadar hepimiz, web’in gelişinden bu yana en önemli yeni teknoloji platformu olacak bir dizi sanal dünya olan meta veri tabanında yaşıyor ve çalışıyor olacağız.

Geleceğin bu olduğuna o kadar ikna oldu ki, Facebook bu hafta AB’de metaverse inşa etmeye adanmış 10.000 yeni iş yaratacağını duyurdu.

Warpin şirketi eğitim için sanal gerçeklik yazılımı geliştiren Emma Ridderstad, metaverse’e inanıyor.

“Alışverişinizi yapabileceksiniz, arkadaşlarınızla buluşabileceksiniz, istediğiniz kişiyle uzaktan çalışabileceksiniz, dijital alanları paylaşabileceksiniz, müzik paylaşabileceksiniz, sanat paylaşabileceksiniz” diye açıklıyor.

“Ayrıca dijital nesneleri fiziksel dünyanıza entegre edebilecek ve dünyayı bugünkünden çok daha dijital hale getirebileceksiniz.”

Örneğin, oynanan sahaya gitmeden bir futbol maçına katılabilirsiniz. Dijital avatarınız her zamanki koltuğunuzda oturur ve oyunu komşunuzun sanal benliği ile parçalara ayırır. Ancak telekomünikasyon firması BT’nin başlıca inovasyon ortağı Dr. Nicola Millard bir uyarı notu veriyor. Meta veri deposunun kullanıcıları hantal kulaklıklar veya diğer ekipmanlarla zaman geçirmeye değer olduğuna ve bunun gerçekten yararlı olabileceğine ikna etmesi gerektiğini söylüyor.

“Bağlanmama yardımcı oluyor mu? İşbirliği yapmama yardımcı oluyor mu? Eğlenmeme veya eğitim almama yardımcı oluyor mu?” diye soruyor. Dr. Millard ayrıca, özellikle farklı şirketler tarafından işletilen birden fazla çoklu evren varsa, bu yeni manzarada yolunuzu bulmanın zor olabileceği konusunda uyarıyor.

Ve eğer Mark Zuckerberg’ün önerdiği kadar güçlü bir platform olduğunu kanıtlarsa, Facebook’un demokrasiden gençlerin ruh sağlığına kadar her şey üzerindeki etkisine dair artan endişeler göz önüne alındığında, gerçekten onun tarafından yönetilmesini istiyor muyuz?

Emma Ridderstad, Facebook’un meta evreni yönetmemesini umduğunu ve oyun platformlarından onunki gibi sanal gerçeklik işletmelerine kadar bir dizi şirketin bu yeni dünyayı inşa edeceğinden emin olduğunu söylüyor.

Enerjinin geleceği

Yakında başlayacak olan BM iklim zirvesi COP26 ile dünya, ekonomiyi karbondan arındırmaya odaklanıyor ve bu, enerji sektöründe bol miktarda yenilik gerektirecek.

Mühendislik ve Teknoloji Enstitüsü tarafından Net Zero için Enerji Teknolojileri adlı bir raporun yazarı olan Dr. James Dixon, bir önceliğin evleri daha enerji verimli hale getirmek olacağını söylüyor.

“Binalara nasıl ısıtma sağlayacağız? Bunun yarısı ile dörtte üçü arasında iyi bir yığının, temelde tersine çalışan bir klima olan elektrikli ısı pompaları tarafından yapılması muhtemeldir” diyor.

Birleşik Krallık hükümeti, ev sahiplerine gaz kazanlarını ısı pompalarıyla değiştirmeleri için teşvikler açıkladı, ancak çevre kampanyacıları programa çok az para harcanacağını söyledi. Ancak Dr. Dixon, farklı bir temiz yakıtın kilit bir rol oynayacağını söylüyor.

“Bugün ile 2050 arasında net sıfıra giden her yol, ihtiyacımız olan hidrojen üretim miktarında muazzam bir artış gerektiriyor” diyor. Bu nedenle hidrojen üretimini büyütmek şart.

Endüstrinin tüm fosil yakıt kullanımlarından kurtulmasının kısa vadede mümkün olmayacağını, bu nedenle karbon yakalama ve depolamada da bol miktarda yeniliğe ihtiyaç duyulacağını söylüyor. Ulaşıma gelince, “neredeyse net sıfıra giden tüm yollar, neredeyse %100’e yakın sıfır emisyonlu araba filosuna, muhtemelen elektrikli araçlara dayanıyor.”

Bu nedenle, iklim değişikliğine karşı savaşta olağanüstü düzeyde inovasyon ve tüketicilerin ısı pompaları ve elektrikli arabalar gibi yeni ürünleri benimsemeye istekli olmaları gerekecek.

AI için sırada neresi var?

Son on yılda, bilgisayarların araba kullanmayı öğrenmesi, bir dilden diğerine anında çeviri sağlaması ve Çin’in karmaşık Go oyununun en iyi insan oyuncularını yenmesiyle birlikte yapay zekâda (AI) büyük ilerlemeler görüldü.

Yeni kitabı Üstel, AI ve diğer teknolojilerin ekonomiyi ve toplumu son derece hızlı bir şekilde dönüştürme şeklini açıklayan Azeem Azhar, bize daha fazlasının olduğunu söylüyor. Ancak öğrendiğimiz tek şeyin otomasyonun kaçınılmaz olarak işlerin yok olmasına yol açmadığını söylüyor ve pandemi sırasında olanlara işaret ediyor.

“Ne kadar çok yapay zekâya sahip olursanız, o kadar çok çalışanı işe alırsınız. İster market alışverişi yapan bir işletme, ister çevrimiçi bir kitapçı olun. Daha fazla yapay zekâya sahip olanlar, daha rekabetçi hale geldikleri için daha fazla insanı işe alır.”

Bu modelin önümüzdeki on yıl boyunca devam edeceğini düşünüyor.

Ayrıca, yapay zekânın bizim fark etmeyebileceğimiz her türlü yoldan hayatımızın içine girdiğini görüyor. Bankaların krediler konusunda daha iyi kararlar almasına yardımcı oluyor veya karbonsuz bir dünyada ihtiyaç duyacağımız yeni malzemeleri aramayı hızlandırıyor.

Ancak yapay zekânın en büyük etkiye sahip olmayı vaat ettiği alan sağlık hizmetleridir. Azeem Azhar, Covid-19 aşılarının geliştirilme hızına dikkat çekiyor.

“Virüse karşı etkili olabilecek aşı adaylarını gerçekten çok hızlı bir şekilde (birkaç hafta içinde) belirleyebildik çünkü Moderna gibi şirketler bu tür adayları keşfetmek için yapay zekâ tabanlı platformlara oldukça fazla yatırım yaptı.”

AI, günlük hayatımızda büyük gelişmeler vaat ediyor, ancak aynı zamanda büyük zarar verme potansiyeline de sahip. Algoritmalardaki önyargılar, bilgisayarların azınlıklara iş vermediğini veya sigorta kapsamına girmediğini görebilir ve yüz tanımayı askeri drone’lara yerleştirmenin otonom ölüm makineleri yaratabileceğine dair uyarılar zaten var.