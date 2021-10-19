Bir Sonraki Büyük Şey: Metaverse Nedir?

Facebook, “metaverse” geliştirmek için Avrupa’da 10.000 kişiyi işe alacağını duyurdu.

Metaverse, bazıları tarafından internetin geleceği olarak konuşulan bir kavramdır. Ama bu tam olarak nedir?

Metaverse nedir?

Dışarıdan bakanlar için Sanal Gerçekliğin (VR) geliştirilmiş bir versiyonu gibi görünebilir. Ancak bazı insanlar metaverse’ün internetin geleceği olabileceğini düşünüyor.

Bilgisayarda olmak yerine, meta veri tabanında her türlü dijital ortamı birbirine bağlayan sanal bir dünyaya girmek için bir kulaklık kullanabilirsiniz. Çoğunlukla oyun oynamak için kullanılan mevcut VR’ın aksine, bu sanal dünya iş, oyun, konser, sinema gezileri veya sadece takılmak gibi hemen hemen her şey için kullanılabilir.

Çoğu insan, kullandığınız gibi bir 3D avatarınız olacağını hayal ediyor. Ancak bu hala bir fikir olduğundan, meta veri deposunun üzerinde anlaşmaya varılmış tek bir tanımı yoktur.

Neden birdenbire büyük bir şey oldu?

Dijital dünyalar ve artırılmış gerçeklikle ilgili duyulan heyecanlar birkaç yılda bir ortaya çıkıyor, ancak genellikle ölüyor.

Bununla birlikte, varlıklı yatırımcılar ve büyük teknoloji firmaları arasında metaverse konusunda büyük bir heyecan var ve internetin geleceği olduğu ortaya çıkarsa kimse geride kalmak istemiyor.

Ayrıca, VR oyunlarındaki ve bağlantıdaki gelişmelerin ihtiyaç duyulabilecek olana yaklaşmasıyla, teknolojinin ilk kez neredeyse orada olduğu hissi de var.

Facebook neden dâhil oldu?

Facebook, meta veri deposunu oluşturmayı büyük önceliklerinden biri haline getirdi. Oculus kulaklıkları aracılığıyla sanal gerçekliğe yoğun bir şekilde yatırım yapıyor ve bu da onları rakiplerinden daha ucuz hale getiriyor, bazı analistlere göre belki zararına bile.

Ayrıca, gerçek dünyayla etkileşime girenler de dâhil olmak üzere, sosyal mekânlar ve iş yeri için VR uygulamaları geliştiriyor.

Rakipleri satın alma geçmişine rağmen, Facebook metaverse’ün “tek bir şirket tarafından bir gecede inşa edilmeyeceğini” iddia etti ve işbirliği sözü verdi.

Kısa bir süre önce, “metaverse’ü sorumlu bir şekilde inşa etmeye” yardımcı olmak için kar amacı gütmeyen grupların finansmanına 50 milyon dolar yatırım yaptı.

Ancak gerçek metaverse fikrinin 10 ila 15 yıl daha süreceğini düşünüyor.

Metaverse ile başka kim ilgileniyor?

Epic Games’in başkanı Sweeney, uzun zamandır metaverse özlemleri hakkında konuşuyor.

Çevrimiçi çok oyunculu oyunlar, onlarca yıl öncesine dayanan etkileşimli dünyaları paylaşmıştır. Meta veri deposu değiller, ancak bazı ortak fikirleri var.

Son yıllarda Fortnite, kendi dijital dünyasında konserlere, marka etkinliklerine ve daha pek çok şeye ev sahipliği yaparak ürününü genişletti. Bu, pek çok kişiyi neyin mümkün olduğu konusunda etkiledi ve Sweeney’nin metaverse vizyonunu ilgi odağı haline getirdi.

Fortnite Presents: Rift Tour Featuring Ariana Grande – YouTube

Diğer oyunlar da bir metaverse fikrine yaklaşıyor. Örneğin Roblox, daha büyük ekosisteme bağlı binlerce bireysel oyun için bir platformdur.

Bir 3D geliştirme platformu olan Unity, “dijital ikizlere” (gerçek dünyanın dijital kopyalarına) yatırım yapıyor. Grafik şirketi Nvidia, 3D sanal dünyaları birbirine bağlamak için bir platform olarak tanımladığı “Omniverse”ü inşa ediyor.

Yani her şey oyunlarla mı ilgili?

Hayır. Meta veri deposunun ne olabileceğine dair pek çok fikir olmasına rağmen, çoğu vizyon sosyal insan etkileşimini temel olarak görür. Örneğin Facebook, her ikisi de sanal avatar sistemlerini kullanan Workplace adlı bir VR toplantı uygulaması ve Horizons adlı bir sosyal alan üzerinde deneyler yapıyor.

Başka bir VR uygulaması olan VRChat, tamamen çevrimiçi takılmaya ve sohbet etmeye odaklanmıştır. Ortamları keşfetmek ve insanlarla tanışmaktan başka bir amacı veya amacı yoktur.

Diğer uygulamalar orada, keşfedilmeye hazır bekliyor olabilir.

Sweeney kısa süre önce Washington Post’a, yeni bir modelin reklamını yapmaya çalışan bir otomobil üreticisinin “arabalarını gerçek zamanlı olarak dünyaya bırakacağı ve sizin de onu sürebileceğiniz” bir dünya hayal ettiğini söyledi.

Belki de çevrimiçi alışverişe çıktığınızda, önce dijital kıyafetleri deneyecek, ardından gerçek dünyaya gelmelerini isteyeceksiniz.

Teknoloji henüz var mı?

VR, son yıllarda, oyuncu sanal bir dünyada hareket ederken insan gözünü kandırarak 3D olarak görebilen üst düzey kulaklıklarla uzun bir yol kat etti. Oculus Quest 2 VR oyun kulaklığı, 2020’de popüler bir Noel hediyesiydi.

Dijital ürünlerin sahipliğini güvenilir bir şekilde takip etmenin bir yolunu sağlayabilen NFT’lere olan ilginin patlaması, sanal bir ekonominin nasıl çalışacağına işaret edebilir. Ve daha gelişmiş dijital dünyalar daha iyi, daha tutarlı ve daha fazla mobil bağlantıya ihtiyaç duyacak. Bu, 5G’nin kullanıma sunulmasıyla çözülebilecek bir şey.

Ancak şimdilik her şey çok erken aşamada. Metaverse’ün evrimi (eğer gerçekleşirse) önümüzdeki on yıl boyunca veya belki daha uzun süre boyunca teknoloji devleri arasında savaşacak.