Facebook İsim Değişikliğine Gidiyor

Facebook, konuyla ilgili doğrudan bilgi sahibi bir kaynağa göre önümüzdeki hafta şirket ismini değiştirmeyi planlıyor. Şirketin yeni vizyonu metaverse inşa etmeye odaklandığı için yeni isim de bunu yansıtacak bir şey seçilecek. Facebook sözcüsü kendisine sorulduğunda bu konuyla ilgili konuşmayı reddetti.

CEO Mark Zuckerberg, gelecek isim değişikliğini 28 Ekim’deki yıllık düzenlenen Connect konferansında duyurmayı planlıyor. Ancak yeni marka daha erken de sızabilir. İsim değişikliği ile Facebook, artık şirketin bir sosyal medya sitesinden daha fazla şeyle tanınmasını amaçlıyor. Ve şirketin başına bela olan kötü olaylardan da sıyrılmayı hedefliyor. Yeni marka ile birlikte Facebook uygulaması şirketin altındaki Instagram, WhatsApp, Oculus ve diğerleri gibi bir uygulama olacak.

Facebook hali hazırda Zuckerberg’in akıllı telefonlar kadar yaygınlaşmasının kaçınılmaz olduğunu düşündüğü AR gözlükler gibi tüketici donanımlarını üreten 10,000’den fazla çalışana sahip. Temmuz ayında Zuckerberg yaptığı bir açıklama ile insanların şirketine bakışının bir sosyal medya şirketinden bir metaverse şirketine doğru kaydıracaklarını söylemişti.

Yeni kurulacak markanın aynı zamanda Facebook’un çalışma biçiminden ötürü altında kaldığı derin incelemelerden Zuckerberg’in odaklandığı fütüristik işlerinin ayrılmasına da faydası dokunabilir. Eski bir Facebook çalışanı olan ve şimdi bir muhbir olan Frances Haugen, kısa bir zaman önce The Wall Street Journal gazetesine şirket aleyhindeki iç dökümanları sızdırmıştı. Haugen ayrıca Kongre karşısında da ifade verdi. ABD’deki ve bazı diğer yerlerdeki tekelcilik karşıtı yasa koyucular şirketi suçlarını kabul etmeye zorluyor. Ve şirketin senelerdir altında kaldığı suçlamalar Facebook şirketinin iş yapma biçimine olan kamu güvenini bitirmiş durumda.

Facebook’un yeni isminin ne olacağı şirket duvaları içerisinde çok sıkı olarak korunduğu biliniyor. Şirket içerisinde bile yeni ismin ne olacağı yaygın olarak bilinmiyor. Bir çok üst yöneticiden bile bu bilgi gizli tutulmuş durumda. Ancak potansiyel ismin şirketin yıllardır üstünde çalıştığı ama henüz çıkış yapmamış VR oyunu Horizon ile bir bağlantısı olabileceği düşünülüyor.

Zuckerberg’in yorumları bir kenara, Facebook sabit bir şekilde gelecek nesil teknolojilerle ilgili başarılı işler ortaya koymaya devam ediyor. Geçtiğimiz yaz aylarında şirket ayrı bir metaverse ekibi kurdu. Daha da yakın bir tarihte ise şirketin AR ve VR müdürü, CTO (Teknolojiden Sorumlu Yönetici) pozisyonuna terfi ettirildi. Daha bir kaç gün önce de Facebook, Avrupa’da metaverse üzerinde çalışacak 10,000’den fazla çalışan alımı yapacağını açıkladı. Zuckerberg, bu yaz metaverse ile ilgili şu cümleleri kullanmıştı:

“Metaverse, büyük bir odak noktası olacak. Ve bence mobil internetten sonra internetin gelişim göstereceği bir sonraki aşamada önemli bir yere sahip olacak,” “Ve bence şirketimizin bir sonraki aşamasını da oluşturacak, bu sektöre gerçekten inanıyoruz.”

Facebook gerçekten de metaverse alanında önemli yatırımlar yapıyor ve bu sektöre inandığını gösteriyor. Şirketin böyle bir vizyon ortaya koyması tabi ki de insanlık için önemli. Umuyoruz ki bu önem de iyi yönlü ve insanlığın yararına olacaktır.