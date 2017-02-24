Facebook Videoların Arasına Reklam Yerleştirmeye Başladı

Facebook artık yayıncıların paylaştığı videolardan reklam parası kazanmaya ve bunu yayıncı ağı ile paylaşmaya hazır durumda.

Çarşamba günü Facebook yaptığı açıklama ile televizyon reklamlarında olduğu gibi yayıncıların videolarının arasında reklam koymaya başladıklarını belirtti. Geçtiğimiz Ocak ayında bu özellik test edilmeye başlamıştı ve artık resmen geldi.

Bu yayıncılar için oldukça önemli bir haber çünkü daha önce platform üzerinde paylaştıkları videolardan herhangi bir gelir elde edemiyorlardı. Artık bununla beraber içerik üreticileri para kazanmaya başlayacak. Reklamlar videonun ortasında yer alacak. Şirketin CEO’su Mark Zuckerberg endüstrinin standartı haline gelmiş video öncesi reklam politikasına karşı duruşuyla biliniyor.

Reklam özelliği Amerika’da küçük bir grup yayıncı tarafından kullanılıyor. Reklam gelirlerinin %55’i yayıncılara %45’i platforma kalıyor. Reklamlar videonun ilk 20 saniyesinden sonra ekrana gelebiliyor ve en fazla 20 saniye uzunluğunda olabilir. 2000’den fazla takipçisi olan ve 300’den fazla izlenme sayısına sahip olanlar videolarının arasına reklam alabiliyor. Bu uygulama aynı şekilde canlı yayında da kullanılıyor. Canlı yayında reklam süresi 2 dakikaya kadar çıkarılabiliyor.