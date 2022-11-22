Meta, pazartesi günü (21) Facebook ve Instagram’da gençlerin güvenliğini artıracak yeni özelliklerin kullanıma sunulduğunu duyurdu. Bu özellikler, şirketin sosyal ağlarında küçükler ve yetişkinler arasındaki istenmeyen etkileşimlerin sınırlandırılmasını mümkün kılıyor.

Bu amaçla platformlar, reşit olmayan kullanıcının tanıyor olabileceği kişilerin önerileri arasında “şüpheli” yetişkinleri göstermeyi durduracak. Şirkete göre, şüpheli hesaplar yakın zamanda engellenen veya genç bir kişi tarafından bildirilen hesaplardır. Bu profillerin ayrıca gencin Instagram’ındaki mesaj düğmesine erişimi olmayacaktır.

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Meta tarafından başlatılan iyileştirmeler arasında öne çıkan bir diğer husus da Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi (NCMEC) ile kurulan ortaklıktır. Bu durumda amaç, gençler tarafından kaydedilen mahrem görüntülerin onların rızası olmadan kullanılmasını önlemek için küresel bir platform oluşturmaktır.

Bu bağlamda Facebook, WhatsApp ve Instagram’ın sahibi, Thorn ve NoFiltr markasıyla ortaklaşa olarak, bu tür görüntülerle ilgili utanç ve damgalamayı azaltmaya yardımcı olacak eğitim materyalleri oluşturmuştur. İçerik ayrıca, reşit olmayanlara cinsel şantaj mağduru olmaları halinde yardım aramaları talimatını veriyor.

İçindekiler Herkes için yeni güvenlik standartları

Herkes için yeni güvenlik standartları

Bundan böyle, bir Facebook profili oluşturan 18 (veya ülkeye bağlı olarak 16) yaşından küçükler daha özel ayarlara erişebilecek. Değişiklikler, arkadaş listenizi kimlerin görebileceği, takip ettiğiniz kişiler, sayfalar ve listeler, etiketlendiğiniz gönderiler ve herkese açık gönderilere yorum yapma izni gibi işlevleri etkiliyor.

Halihazırda sosyal ağda bulunan genç kullanıcılar, yeni özellikleri etkinleştirmeye teşvik edilecek ve kendileri tarafından engellenen hesapları bildirmeye teşvik edilecek. Şirket ayrıca, yetişkinler tarafından gönderilen uygunsuz mesajların nasıl yönlendirileceğine ilişkin talimatlar içeren güvenlik uyarıları da gönderiyor.