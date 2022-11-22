İnternet üzerinden kurduğumuz iletişim, son birkaç yıldır koronavirüs salgınının da etkisiyle büyük bir değişim geçirdi. Uzun bir süre boyunca, topluluklar mesajlaşma uygulamaları ve elektronik postayı kullansa da, günümüzde birçok topluluk iletişim ihtiyacını Microsoft Teams gibi görüntülü görüşme uygulamaları üzerinden gideriyor.

Bu tür uygulamaların yaygınlaşmasıyla, bu uygulamaların bütün kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir hale gelmesi zorunlu oldu. Bu konuda oldukça yoğun bir çalışma yürüten Microsoft, erişilebilirlik konusunda önemli bir iyileştirme yaptı ve Microsoft Teams için “İşaret Dili Görünümü” adı verilen özelliği duyurdu!

İçindekiler Duyma Engeli Olan Kullanıcılar Odaklandı

Duyma Engeli Olan Kullanıcılar Odaklandı

Microsoft’un yeni özelliği, duyma engeli olan kullanıcıların iletişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bu amaçla yola çıkan Microsoft, duyma engeli olan kullanıcılardan ve işaret dilini çevirenlerden bazı önemli noktalara dikkat edilmesini istedi. Bunlar arasında:

İşaret dilini kullanan konuşmacıların ve işaret dilini çevirenlerin ekranda sabit bir noktada tutulması.

İşaret dilini kullanan konuşmacıların, toplantı sırasında açıkça görünebilir olması.

Katılımcılara, ekranda aynı anda iki adet işaret dili kullanan konuşmacı bulundurabilme izni.

Hem işaret dili hem de işaret dili çevirisinin aynı anda ekranda görünerek tekrar yaratmasının azaltılması.

Bu ilkeler göz önünde bulundurularak, Teams uygulaması yeniden düzenlendi ve artık kullanıcılar, ana konuşmacıya ek olarak iki adet konuşmacıyı daha öncelikli olarak ekrana sabitleyebilecek. Sabitlenen konuşmacıların ekrandaki yerinin değişmesi engellenecek ve bu konuşmacılar toplantı boyunca duyma engeli yaşayan kullanıcıların görüş açısında kalacak.

Ek olarak, “İşaret Dili Görünümü” özelliği etkinleştirildiğinde, işaret dili kullanan konuşmacılara veri aktarım önceliği verilerek, bu konuşmacıların video görüntülerinin daha net olması sağlanacak. Ayrıca, ekranda bir sunum olsa dahi, işaret dili konuşmacılarının görüntüsü küçülmeyecek.

Microsoft Teams menüsüne yeni bir ayar ekleyen firma, uygulamanın varsayılan olarak “İşaret Dili Görünümü” modunda açılmasına izin veriyor. Bunun engel yaşayan kullanıcıların işini kolaylaştıracağını söylemek mümkün.

Henüz “Halka Açık Önizleme” sürümünde kullanılabilir olan bu özellik, yakın zamanda yayınlanacak bir güncelleme ile bütün cihazlarda kullanılabilir olacak. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Microsoft bu hamlesiyle “erişilebilirlik” ilkelerine olan bağlılığını göstermiş oldu mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın! İlginizi Çekebilir: Windows 11’e Kopyalanan Metinleri İnternette Arama Özelliği Geliyor!