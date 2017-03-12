Facebook, Snapchat’in Hikayeler Özelliğini Messenger için Yayınladı

Facebook son dönemin popüler sosyal medya platformu Snapchat’in Hikayeler özelliğini kendi ürünlerine getirmeye devam ediyor.

Facebook geçtiğimiz Eylül ayında Snapchat’in Hikayeler özelliğini Messenger Day adıyla Messenger uygulamasına geleceğini açıklamıştı ve bu özelliğin testlerini polonya’da yapmaya başlamıştı. Sosyal medya platformu tarafından yapılan açıklmaya göre Messenger Day artık dünya çapında kullanıma açık. Uygulamanın hem Android ve hem de iOS versiyonları bu özelliğie kavuştu.

Messenger Day, Messenger’ın içerisinden kameraya erişerek videolar veya fotoğraflar çekmenize yarıyor. Bu fotoğraflara veya videolara metin, doodle, çeşitli çizgi efektler ya da filtre eklenebiliyor. Daha sonra bu görseller paylaşılıyor ve 24 saat süreyle arkadaşlarınız tarafından görülebiliyor.

Snapchat ile beraber hayatımıza giren bu özellik ilk olarak Instragram’a gelmişti. O günden beri bu özellik günde 150 milyondan fazla kullanılıyor. Geçtiğimiz ay ise yine aynı özelliği WhatsApp’ta gördük. Şimdi ise sıra Messenger’a geldi.